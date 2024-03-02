Тур: 24. Стадион: Спарта. Зрители: 10211 Главный судья: Камфуис Йочем
1:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолСугавара Юкинари
38' Желтая карточкаКласи Йорди
1:1
74' ГолВерсейрен Арно
77' Желтая карточкаБелич Кристиян
90'+7
Ход матча
25'
0:1
38'
74'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
369 Количество передач 460
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 МетиньоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Finn Stam
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
19 матчей
10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.55
Среднее время на гол
65
165
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
2.55
1.75
Среднее время на гол
35
51
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
2.05
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
43
85
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|7 (3)
|0.29
|Версейрен Арно
|5
|0.21
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.21
|Брим Шарль-Андреас
|3
|0.13
|Саито Коки
|2
|0.08
|Вриндс Барт
|2
|0.08
|Негли Камиель
|2
|0.08
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|Метиньо
|1
|0.04
|Мито Шунсуке
|1
|0.04
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|0.92
|Де Вит Дани
|6 (1)
|0.25
|Ван Боммел Рубен
|4
|0.17
|Лахдо Майкель
|3
|0.13
|Класи Йорди
|2
|0.08
|Сугавара Юкинари
|1
|0.04
|Мейнанс Свен
|1
|0.04
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.04
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.04
|Данташ Тьягу
|1
|0.04
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|5
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Вриндс Барт
|3
|0
|Клемент Пелле
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базур Рихедли
|5
|0
|Де Вит Дани
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Белич Кристиян
|2
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
АЗ Алкмаар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
6
Спарта Роттердам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
13
25
Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
АЗ Алкмаар
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
21
31
Голы по времени матча
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
4
27%
5
28%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
5
25%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
30%
2
18%
76-90
Забито
15
26
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
7%
7
27%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
5
33%
6
23%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
3
20%
8
31%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
4
31%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Забито
30
44
9 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
2
7%
9
20%
1-15
1
3%
5
11%
16-30
6
20%
3
7%
31-45
9
30%
11
25%
46-60
6
20%
5
11%
61-75
6
20%
11
25%
76-90
Пропущено
34
24
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
7
21%
4
17%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
4
12%
3
13%
31-45
6
18%
6
25%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
8
24%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2
Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
48
84
111
57
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
66
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
204
816
1410
321
717
222
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|61 - 17
|55
|3.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|47 - 23
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 25
|43
|5.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|38 - 32
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|54 - 48
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|30 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|38 - 44
|28
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 44
|18
|17.
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|19 - 49
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 9
|28
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Твенте
|Проппер Робин
|6