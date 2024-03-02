Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Ван Бредероде Мирон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Мёллер Вольфе Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Мёллер Вольфе Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

79' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Саито Коки навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Белич Кристиян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Шарль-Андреас Брим сделал результативную передачу.

74' Шарль-Андреас Брим из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Тактическая замена. Мито Шунсуке уходит с поля и его заменяет Шарль-Андреас Брим

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Мэтью Райан спокойно отбил мяч.

71' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

71' Ван Боммел Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ван Боммел Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Ван Боммел Рубен пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

60' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Павлидис Вангелис нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

59' Матч возобновлен

59' Матч остановлен

58' Де Гузман Джонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Сугавара Юкинари получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Сугавара Юкинари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Сугавара Юкинари получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Сугавара Юкинари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

49' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля