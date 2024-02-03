Стадион: Стад Шарль Конан Банни.
0:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
27'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ленини
Пина
18
Роша
Кенни
20
Мендеш
Райан
18
Кекана
Грант
14
Мвала
Мотоби
11
Зване
Темба
10
Тау
Перси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ленини ПинаПолузащитник
-
18 Роша КенниПолузащитник
-
20 Мендеш РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Силва ДиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Семедо ВиллиЗащитник
- Полузащитник
-
13 КукаПолузащитник
-
14 Дуарте ДеройПолузащитник
-
15 Дуарте ЛаросПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Бебе ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Бубиста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кекана ГрантЗащитник
-
14 Мвала МотобиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зване ТембаПолузащитник
-
10 Тау ПерсиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Мотва ВелиВратарь
-
22 Госс РикардоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уго Броос
История личных встреч
Кабо-Верде
ЮАР
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кабо-Верде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Райан
|2 (1)
|0.4
|Таварес Жилсон
|1
|0.2
|Бебе Тьягу
|1
|0.2
|Родригес Гарри
|1
|0.2
|Монтейру Жамиру
|1
|0.2
|Тейшейра Брайан
|1
|0.2
|Ленини Пина
|1
|0.2
|Дуарте Дерой
|0
|0
ЮАР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зване Темба
|2
|0.4
|Мокоена Тебохо
|1
|0.2
|Макгопа Эвиденс
|1
|0.2
|Масеко Тапело
|1
|0.2
|Тау Перси
|1 (1)
|0.2
|Морена Тапело
|0
|0
Карточки
Кабо-Верде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленини Пина
|2
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Мендеш Райан
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
|Роша Кенни
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
ЮАР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвала Мотоби
|2
|0
|Ксулу Сиянда
|1
|0
|Кекана Грант
|1
|0
|Модиба Мафоса
|1
|0
|Ситоле Сфефело
|1
|0
Результаты матчей
Кабо-Верде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ЮАР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Кабо-Верде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЮАР
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Кабо-Верде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЮАР
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кабо-Верде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кабо-Верде - Мавритания 1:0 Кабо-Верде - Египет 2:2 Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Гана - Кабо-Верде 1:2
Тунис - Кабо-Верде 2:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:2 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Коморские острова 1:2 Алжир - Кабо-Верде 5:1 Того - Кабо-Верде 3:2 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Эсватини 0:0 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Сьерра-Леоне 2:1 Сьерра-Леоне - Кабо-Верде 2:0 Эквадор - Кабо-Верде 1:0 Кабо-Верде - Того 2:0 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0
ЮАР
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Марокко - ЮАР 0:2 ЮАР - Тунис 0:0 ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0
ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0
Результаты матчей
Кабо-Верде
ЮАР
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кабо-Верде
ЮАР
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— Нигерия
— ?
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Египет
|Мохамед Мостафа
|4
|Нигерия
|Лукман Адемола
|3 (1)
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Кот-д'Ивуар
|Куаме Кристиан
|3
|Кот-д'Ивуар
|Дьяките Умар
|1 1
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Марокко
|Амрабат Софьян
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кабо-Верде 0:0 ЮАР
Исход игры
Кабо-Верде
32.3% (41)
Ничья
29.9% (38)
ЮАР
37.8% (48)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
66.07% (74)
Нет
33.93% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (32)
1:2 ЮАР
18.9% (24)
1:0 Кабо-Верде
14.2% (18)
0:1 ЮАР
13.4% (17)
2:1 Кабо-Верде
10.2% (13)
0:2 ЮАР
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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