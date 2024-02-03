Первый тайм

39' Вновь неплохая попытка обострения справа со стороны Райана Мендеша. Блокируют передачу защитники на входе в штрафную.

38' Кекана на линии вратарской использует полуакробатический этюд, чтобы выбить мяч подальше. В аут получается.

36' Опасно сейчас было у ворот Уильямса. После классного короткого розыгрыша хорошо прострелил открывшийся на правом фланге Мендеш, а Роша с отскока в касание нанёс удар рядом с левой от кипера стойкой. Распластавшийся на газоне Кекана невольно не позволил мячу уйти за пределы поля, после чего могло быть ещё добивание, но подстраховали защитники.

34' После перерыва на водопой разыгрывает корнер сборная Кабо-Верде. С прострелом слева на ближний угол вратарской легко справляются защитники.

31' Кхулисо снимает верх на дальней штанге после высокой подачи Мендеша от правой бровки.

29' Сильно пробил Мокоена со штрафного и угодил в "стенку", а затем подобрал отскок и нанёс удар намного выше створа.