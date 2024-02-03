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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Кабо-Верде
FIFA #73
0:0
Первый тайм: 40'
ЮАР
FIFA #66
0'
27' Желтая карточка
Мендеш Райан

Ход матча

27'
Мендеш Райан
 
Прогнозы 126
Кабо-Верде 31.7% (40)
X 30.2% (38)
ЮАР 38.1% (48)
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Кабо-Верде
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Возинья
Жозимар
23
Морейра
Стивен
5
Коста
Логан
4
Лопес
Роберто
8
Пальинья
Жуан
10
Монтейру
Жамиру
26
Ленини
Пина
18
Роша
Кенни
20
Мендеш
Райан
11
Родригес
Гарри
7
Кабрал
Жоване
1
Уильямс
Ронвен
20
Мудау
Кхулисо
18
Кекана
Грант
14
Мвала
Мотоби
6
Модиба
Мафоса
4
Мокоена
Тебохо
13
Ситоле
Сфефело
23
Морена
Тапело
11
Зване
Темба
10
Тау
Перси
9
Макгопа
Эвиденс
Кабо-Верде
ЮАР

История личных встреч

Кабо-Верде
ЮАР

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМА
1:2
ОМА
2:1
КАН
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кабо-Верде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Райан 2 (1) 0.4
Таварес Жилсон 1 0.2
Бебе Тьягу 1 0.2
Родригес Гарри 1 0.2
Монтейру Жамиру 1 0.2
Тейшейра Брайан 1 0.2
Ленини Пина 1 0.2
Дуарте Дерой 0 0
ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зване Темба 2 0.4
Мокоена Тебохо 1 0.2
Макгопа Эвиденс 1 0.2
Масеко Тапело 1 0.2
Тау Перси 1 (1) 0.2
Морена Тапело 0 0

Карточки

Кабо-Верде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленини Пина 2 0
Родригес Гарри 1 0
Мендеш Райан 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Роша Кенни 1 0
Кабрал Жоване 1 0
ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвала Мотоби 2 0
Ксулу Сиянда 1 0
Кекана Грант 1 0
Модиба Мафоса 1 0
Ситоле Сфефело 1 0

Результаты матчей

Кабо-Верде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ЮАР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Кабо-Верде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЮАР
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Кабо-Верде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЮАР
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кабо-Верде
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кабо-Верде - Мавритания 1:0 Кабо-Верде - Египет 2:2 Кабо-Верде - Мозамбик 3:0 Гана - Кабо-Верде 1:2
Тунис - Кабо-Верде 2:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:2 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Коморские острова 1:2 Алжир - Кабо-Верде 5:1 Того - Кабо-Верде 3:2 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 3:1 Марокко - Кабо-Верде 0:0 Эсватини - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Эсватини 0:0 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Сьерра-Леоне 2:1 Сьерра-Леоне - Кабо-Верде 2:0 Эквадор - Кабо-Верде 1:0 Кабо-Верде - Того 2:0 Буркина-Фасо - Кабо-Верде 2:0
ЮАР
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Марокко - ЮАР 0:2 ЮАР - Тунис 0:0 ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0
ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4 Ангола - ЮАР 2:0

Результаты матчей

Кабо-Верде
ЮАР

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кабо-Верде
ЮАР

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
1 Нигерия
0 Ангола
Кабо-Верде
ЮАР
1 Мали
2 Кот-д'Ивуар
3 ДР Конго
1 Гвинея
1/2 финала
Нигерия
?
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Нигерия Лукман Адемола 3 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Куаме Кристиан 3
Кот-д'Ивуар Дьяките Умар 1 1
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Вновь неплохая попытка обострения справа со стороны Райана Мендеша. Блокируют передачу защитники на входе в штрафную.
  • 38'
    Кекана на линии вратарской использует полуакробатический этюд, чтобы выбить мяч подальше. В аут получается.
  • 36'
    Опасно сейчас было у ворот Уильямса. После классного короткого розыгрыша хорошо прострелил открывшийся на правом фланге Мендеш, а Роша с отскока в касание нанёс удар рядом с левой от кипера стойкой. Распластавшийся на газоне Кекана невольно не позволил мячу уйти за пределы поля, после чего могло быть ещё добивание, но подстраховали защитники.
  • Угловой
    34'
    После перерыва на водопой разыгрывает корнер сборная Кабо-Верде. С прострелом слева на ближний угол вратарской легко справляются защитники.
  • 31'
    Кхулисо снимает верх на дальней штанге после высокой подачи Мендеша от правой бровки.
  • 29'
    Сильно пробил Мокоена со штрафного и угодил в "стенку", а затем подобрал отскок и нанёс удар намного выше створа.
  • Желтая карточка
    27'
    Мендеш возле своей штрафной в подкате въехал в ноги Мокоене, жёлтая.
  • 26'
    Длинный заброс к правому краю атаки сборной Юар на Тау, тот накоротке обыгрывается с партнёром и переводит атаку ближе к центру.
  • 25'
    Да, потихоньку перешло преимущество на сторону сборной ЮАР, в последние минуты команда Уго Брооса по большей части с мячом.
  • 23'
    Тау со стандарта навесил к ближнему краю штрафной, где сняли верх защитники Кабо-Верде.
  • Фол, нарушение
    22'
    Свисток теперь в пользу ЮАР на левом краю атаки номинальных гостей, Мендеш нарушил правила.
  • 20'
    После фола Мокоены навесил Мендеш со стандарта от бровки, вновь надёжно в своей штрафной сыграли южноафриканцы.
  • 18'
    С забросом Кабрала в штрафную справляются защитники сборной ЮАР.
  • 16'
    Ленини пробил низом из опорной в левый от Уильямса угол, тоже мимо "рамки" тут получилось.
  • 14'
    После перехвата быстрая атака по центру прошла у ЮАР, а Зване из хорошей позиции в штрафной в борьбе ткнул мяч в сторону правого от голкипера угла и немного не попал в створ.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Ещё один дальний удар в исполнении Мокоены, на этот раз мимо створа.
    • 10'
      Очень плотный удар нанёс по центру Мокоена примерно с линии штрафной. Возинья был на месте и мяч поймал.
    • 8'
      Едва ли не первая полноценная позиционная атака южноафриканской команды. Но сваливается мяч с ноги у Модибы на левом фланге при попытке навесить и уходит за пределы поля.
    • Угловой
      7'
      Роша слева исполнил угловой, подав к дальнему углу вратарской, откуда Ленини пробил головой в ближний угол, мимо створа.
    • 5'
      Мендеш простреливает с правого края штрафной, рикошетом от ноги защитника перелетает всех игроков мяч и уходит к противоположному краю поля.
    • 3'
      Не проходит заброс теперь из глубины на Райана Мендеша, удар от ворот.
    • 2'
      Активно начинает встречу сборная Кабо-Верде, много контролируя мяч перед чужой штрафной. В частности, принимает на себя сейчас защитник дальний удар Ленини.
    • Первый тайм начался
      1'
      Игра началась!
    • До матча
    • Анонс
      Добро пожаловать на матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Кабо-Верде и ЮАР. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 126
    Кабо-Верде 31.7% (40)
    X 30.2% (38)
    ЮАР 38.1% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кабо-Верде
    Ничья
    ЮАР
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кабо-Верде 0:0 ЮАР онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кабо-Верде 0:0 ЮАР

    Исход игры
    Кабо-Верде
    32.3% (41)
    Ничья
    29.9% (38)
    ЮАР
    37.8% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (42)
    Меньше
    62.5% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    66.07% (74)
    Нет
    33.93% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.2% (32)
    1:2 ЮАР
    18.9% (24)
    1:0 Кабо-Верде
    14.2% (18)
    0:1 ЮАР
    13.4% (17)
    2:1 Кабо-Верде
    10.2% (13)
    0:2 ЮАР
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Кабо-Верде
    ЮАР
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