Стадион: Стад де ла Пе.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Эйна
Ола
17
Айуоби
Алекс
15
Саймон
Мозес
18
Кекана
Грант
14
Мвала
Мотоби
11
Зване
Темба
10
Тау
Перси
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
15 Саймон МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Арибо ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пезейру Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кекана ГрантЗащитник
-
14 Мвала МотобиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зване ТембаНападающий
- Нападающий
-
10 Тау ПерсиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Мотва ВелиВратарь
-
22 Госс РикардоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уго Броос
История личных встреч
Нигерия
ЮАР
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Нигерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|3
|0.5
|Осимхен Виктор
|1
|0.17
|Трост-Эконг Виллиам
|1 (1)
|0.17
|Саймон Мозес
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
ЮАР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зване Темба
|2
|0.33
|Мокоена Тебохо
|1
|0.17
|Макгопа Эвиденс
|1
|0.17
|Масеко Тапело
|1
|0.17
|Тау Перси
|1 (1)
|0.17
|Морена Тапело
|0
|0
Карточки
Нигерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угелумба Кэлвин
|2
|0
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Нвабили Стэнли
|1
|0
ЮАР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвала Мотоби
|2
|0
|Ксулу Сиянда
|1
|0
|Кекана Грант
|1
|0
|Модиба Мафоса
|1
|0
|Ситоле Сфефело
|1
|0
Результаты матчей
Нигерия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЮАР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЮАР
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Нигерия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ЮАР
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нигерия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нигерия - Ангола 1:0 Нигерия - Камерун 2:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1
Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10
ЮАР
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кабо-Верде - ЮАР 0:0 Марокко - ЮАР 0:2 ЮАР - Тунис 0:0 ЮАР - Намибия 4:0
Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4
Результаты матчей
Нигерия
ЮАР
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Нигерия
ЮАР
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Экваториальная Гвинея
|Нсуэ Эмилио
|5
|Ангола
|Желсон Дала
|4 (1)
|Египет
|Мохамед Мостафа
|4
|Нигерия
|Лукман Адемола
|3 (1)
|Алжир
|Бунеджах Багдад
|3
|Кот-д'Ивуар
|Куаме Кристиан
|3
|Кот-д'Ивуар
|Дьяките Умар
|1 1
|Ангола
|Неблу
|1 1
|Марокко
|Амрабат Софьян
|1 1
|Замбия
|Кабве Родерик
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нигерия 0:0 ЮАР
Исход игры
Нигерия
84.4% (114)
Ничья
5.9% (8)
ЮАР
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
2:1 Нигерия
34.1% (46)
1:0 Нигерия
31.1% (42)
2:0 Нигерия
7.4% (10)
1:2 ЮАР
5.2% (7)
1:1 Ничья
3.7% (5)
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