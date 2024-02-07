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  3. Кубок африканских наций 2023-2024
Стадион: .
Нигерия
FIFA #42
0:0
Первый тайм: 12'
ЮАР
FIFA #66
0'
Прогнозы 131
Нигерия 84.7% (111)
X 5.3% (7)
ЮАР 9.9% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нигерия
Ничья
ЮАР
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23
Нвабили
Стэнли
2
Эйна
Ола
5
Трост-Эконг
Виллиам
6
Аджайи
Олувасемилого
21
Угелумба
Кэлвин
12
Осайи-Самуэль
Брайт
8
Ониика
Фрэнк
17
Айуоби
Алекс
15
Саймон
Мозес
9
Осимхен
Виктор
18
Лукман
Адемола
1
Уильямс
Ронвен
20
Мудау
Кхулисо
18
Кекана
Грант
14
Мвала
Мотоби
6
Модиба
Мафоса
4
Мокоена
Тебохо
5
Ксулу
Сиянда
13
Ситоле
Сфефело
11
Зване
Темба
9
Макгопа
Эвиденс
10
Тау
Перси
Нигерия
ЮАР

История личных встреч

Нигерия
ЮАР

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

КАН
2:1
КАН
1:1
КАН
0:2
ТМС
1:1
ММ
3:1
ЧМОМ
0:1
Ч2ОИА
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 3 0.5
Осимхен Виктор 1 0.17
Трост-Эконг Виллиам 1 (1) 0.17
Саймон Мозес 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зване Темба 2 0.33
Мокоена Тебохо 1 0.17
Макгопа Эвиденс 1 0.17
Масеко Тапело 1 0.17
Тау Перси 1 (1) 0.17
Морена Тапело 0 0

Карточки

Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угелумба Кэлвин 2 0
Аджайи Олувасемилого 1 0
Саймон Мозес 1 0
Эйна Ола 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Занузи Зайду 1 0
Нвабили Стэнли 1 0
ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвала Мотоби 2 0
Ксулу Сиянда 1 0
Кекана Грант 1 0
Модиба Мафоса 1 0
Ситоле Сфефело 1 0

Результаты матчей

Нигерия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЮАР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Нигерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЮАР
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Нигерия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ЮАР
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нигерия - Ангола 1:0 Нигерия - Камерун 2:0 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Кот-д'Ивуар - Нигерия 0:1
Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1 Нигерия - Гвинея 0:2 Зимбабве - Нигерия 1:1 Нигерия - Лесото 1:1 Нигерия - Мозамбик 3:2 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 6:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 2:3 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:1 Нигерия - Гвинея-Бисау 0:1 Португалия - Нигерия 4:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10
ЮАР
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кабо-Верде - ЮАР 0:0 Марокко - ЮАР 0:2 ЮАР - Тунис 0:0 ЮАР - Намибия 4:0
Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2 ЮАР - Ангола 1:1 ЮАР - Мозамбик 2:1 ЮАР - Ботсвана 1:0 ЮАР - Сьерра-Леоне 4:0 ЮАР - Ангола 1:4

Результаты матчей

Нигерия
ЮАР

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нигерия
ЮАР

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3
1/8 финала
2 Нигерия
0 Камерун
3 Ангола
0 Намибия
1 Кабо-Верде
0 Мавритания
0 Марокко
2 ЮАР
2 Мали
1 Буркина-Фасо
5 Сенегал
6 Кот-д'Ивуар
8 Египет
9 ДР Конго
0 Экваториальная Гвинея
1 Гвинея
1/4 финала
1 Нигерия
0 Ангола
1 Кабо-Верде
2 ЮАР
1 Мали
2 Кот-д'Ивуар
3 ДР Конго
1 Гвинея
1/2 финала
Нигерия
ЮАР
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Экваториальная Гвинея Нсуэ Эмилио 5
Ангола Желсон Дала 4 (1)
Египет Мохамед Мостафа 4
Нигерия Лукман Адемола 3 (1)
Алжир Бунеджах Багдад 3
Весь список

Топ нарушителей
Кот-д'Ивуар Куаме Кристиан 3
Кот-д'Ивуар Дьяките Умар 1 1
Ангола Неблу 1 1
Марокко Амрабат Софьян 1 1
Замбия Кабве Родерик 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Лукман с мячом, перевод на Айуоби, тот назад вернул мяч.  Эйна держит игровой снаряд на левом фланге, перевод на правый край, но Айуоби не сумел достать игровой снаряд. 
  • 10'
    Перевод в центр с правого фланга от  Ониика, первая попытка кросс нашла соперника, а вторая пришлась ну уж очень сильной... 
  • 9'
    Аут бросил Эйна, мяч назад ему достался. А камера всё выхватывает Осимхена. Всё внимание на главной ударной силе Нигерии. Но с мячом Лукман, один из лучших в четвертьфинальной встрече у Нигерии.
  • 8'
    Подобрал игровой снаряд Эйна, через центральную зону на Осимхена, но мяч до адресата не дошёл. 
  • 7'
     Уильямс с мячом. Настоящий герой четвертьфинальной встречи против Кабо-Верде. Четыре пенальти отразил! Получил на родине "десятки" от всех изданий, которые ставят оценки. 
  • 6'
    Через левый край проводит атаку Нигерия, прострел пошёл...  Зване на месте, от его ноги игровой снаряд ушёл за боковую.  Саймон с мячом, перевод на Лукмана, подача... Высоковато. 
  • 5'
    Осимхен в строю, сможет он продолжить встречу. Уильямс с мячом, отправил он игровой снаряд вперёд в атаку. Подбор за Саймоном, перевод на правый край на Лукмана, того плотно держат. Пришлось играть назад. Но высокий прессинг у ЮАР.
  • 3'
    Осимхен потянул ногу. И показывает, что испытывает неприятные впечатления. Похоже, что может не продолжить встречу. И тогда тяжело будет Нигерии. 
  • 2'
    С мячом в центре поля южноамфриканцы, потеряли игровой снаряд, который достался  Айуоби. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на полуфинале Кубка африканских наций между сборными Нигерии и ЮАР. Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 

    На пути к полуфинальной встрече Нигерия лишь в одном матче сыграла вничью. Случилось это в стартовом поединке турнира с командой Экваториальной Гвинеи (1:1). В 1/8 финала Нигерия обыграла Камерун 2:0, а в четвертьфинале Анголу 1:0. 

    ЮАР в группе завершила с результатами +1=1-1, но в 1/8 финала обыграла Марокко 2:0, а в четвертьфинале в серии пенальти обыграла Кабо-Верде. 
  • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 131
Нигерия 84.7% (111)
X 5.3% (7)
ЮАР 9.9% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нигерия 0:0 ЮАР

Исход игры
Нигерия
84.4% (114)
Ничья
5.9% (8)
ЮАР
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
2:1 Нигерия
34.1% (46)
1:0 Нигерия
31.1% (42)
2:0 Нигерия
7.4% (10)
1:2 ЮАР
5.2% (7)
1:1 Ничья
3.7% (5)
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