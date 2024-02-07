Первый тайм

11' Лукман с мячом, перевод на Айуоби, тот назад вернул мяч. Эйна держит игровой снаряд на левом фланге, перевод на правый край, но Айуоби не сумел достать игровой снаряд.

10' Перевод в центр с правого фланга от Ониика, первая попытка кросс нашла соперника, а вторая пришлась ну уж очень сильной...

9' Аут бросил Эйна, мяч назад ему достался. А камера всё выхватывает Осимхена. Всё внимание на главной ударной силе Нигерии. Но с мячом Лукман, один из лучших в четвертьфинальной встрече у Нигерии.

8' Подобрал игровой снаряд Эйна, через центральную зону на Осимхена, но мяч до адресата не дошёл.

7' Уильямс с мячом. Настоящий герой четвертьфинальной встречи против Кабо-Верде. Четыре пенальти отразил! Получил на родине "десятки" от всех изданий, которые ставят оценки.

6' Через левый край проводит атаку Нигерия, прострел пошёл... Зване на месте, от его ноги игровой снаряд ушёл за боковую. Саймон с мячом, перевод на Лукмана, подача... Высоковато.