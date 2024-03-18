Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
РОССИЯ
Сербия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
1.6
0
Среднее время на гол
56
0
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
5
0.8
Среднее время на гол
18
112
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
135
Результаты последних матчей
РОССИЯ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
РОССИЯ - Куба 8:0 Кения - РОССИЯ 2:2 РОССИЯ - Камерун 1:0 Катар - РОССИЯ 1:1
Египет (олимп) - РОССИЯ 2:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 РОССИЯ - Ирак 2:0 Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1
Сербия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1
Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1