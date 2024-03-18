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Тур: 1.
РОССИЯ
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Сербия
FIFA #32
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РОССИЯ
Ничья
Сербия
2.98
3.35
Реклама, fon.bet
2.73
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

РОССИЯ
Сербия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
5:0
ЛНУ
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.6
0

Среднее время на гол

56
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

5
0.8

Среднее время на гол

18
112

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
135

Результаты последних матчей

РОССИЯ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
РОССИЯ - Куба 8:0 Кения - РОССИЯ 2:2 РОССИЯ - Камерун 1:0 Катар - РОССИЯ 1:1
Египет (олимп) - РОССИЯ 2:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 РОССИЯ - Ирак 2:0 Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1
Сербия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1
Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РОССИЯ
    Ничья
    Сербия
    2.98
    3.35
    Реклама, fon.bet
    2.73
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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