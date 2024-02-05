Стадион: Аль-Тумама Стадиум.
История личных встреч
Иран
Катар
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
250%
0 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
1 победа 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
3.33
1.1
Среднее время на гол
27
81
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.2
1
Среднее время на гол
450
90
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
0.92
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
97
83
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.6
|Гайеди Мехди
|2
|0.4
|Азмун Сердар
|1
|0.2
|Джаханбахш Алиреза
|1 (1)
|0.2
|Ансарифард Карим
|1
|0.2
|Халилзаде Шоджа
|1
|0.2
|Мохеби Мохаммад
|1
|0.2
|Годдос Саман
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|4 (1)
|0.8
|Аль-Хайдос Хассан
|2
|0.4
|Али Алмоез
|1
|0.2
|Ваад Мохаммед
|0
|0
Карточки
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|1
|1
|Канаани Хоссейн
|2
|0
|Эззатоллахи Саид
|1
|0
|Бейранванд Алиреза
|1
|0
|Мохаррами Садех
|1
|0
|Халилзаде Шоджа
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ро-Ро Педро Мигел
|3
|0
|Мазид Халид Мунир
|2
|0
|Фати Ахмед
|1
|0
|Алаэльдин Ахмед
|1
|0
|Аль-Рави Бассам
|1
|0
|Али Алмоез
|1
|0
|Баршам Мешаал
|1
|0
|Ваад Мохаммед
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Иран
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Катар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
0
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Катар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Иран
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Катар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1
Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2
Катар
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1
Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1
Результаты матчей
Иран
Катар
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Иран
Катар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|6
|Катар
|Афиф Акрам
|4 (2)
|Япония
|Уэда Аясэ
|4
|Палестина
|Даббаг Одай
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|3
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|1 1
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|1 1
|Австралия
|О'Нил Эйден
|1 1
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
Прогнозы на матч Иран - Катар
Исход игры
Иран
68.3% (41)
Ничья
13.3% (8)
Катар
18.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
69.05% (29)
Нет
30.95% (13)
Популярный счёт
2:1 Иран
31.7% (19)
1:0 Иран
13.3% (8)
1:1 Ничья
11.7% (7)
2:0 Иран
8.3% (5)
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