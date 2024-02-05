  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2024
Стадион: .
Иран
FIFA #21
 
Позже
Катар
FIFA #58
Прогнозы 59
Иран 67.8% (40)
X 13.6% (8)
Катар 18.6% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
Катар
1.95
Реклама, pari.ru
3.60
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Иран
Катар

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

250%
0 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
1 победа 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
0:4
ТМС
1:2
ОМА
0:1
ОМА
2:0
КА
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
2:2
ЧМОМ
1:1
ТМС
0:0
ТМС
0:1
FAFFC
6:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

3.33
1.1

Среднее время на гол

27
81

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.2
1

Среднее время на гол

450
90

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.92
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

97
83

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 3 (1) 0.6
Гайеди Мехди 2 0.4
Азмун Сердар 1 0.2
Джаханбахш Алиреза 1 (1) 0.2
Ансарифард Карим 1 0.2
Халилзаде Шоджа 1 0.2
Мохеби Мохаммад 1 0.2
Годдос Саман 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 4 (1) 0.8
Аль-Хайдос Хассан 2 0.4
Али Алмоез 1 0.2
Ваад Мохаммед 0 0

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 1 1
Канаани Хоссейн 2 0
Эззатоллахи Саид 1 0
Бейранванд Алиреза 1 0
Мохаррами Садех 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ро-Ро Педро Мигел 3 0
Мазид Халид Мунир 2 0
Фати Ахмед 1 0
Алаэльдин Ахмед 1 0
Аль-Рави Бассам 1 0
Али Алмоез 1 0
Баршам Мешаал 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Катар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Катар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Иран
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Катар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1
Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2
Катар
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1
Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1

Результаты матчей

Иран
Катар

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Иран
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
2 Ирак
3 Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
3 Саудовская Аравия
5 Южная Корея
6 Иран
4 Сирия
1 Бахрейн
3 Япония
2 Катар
1 Палестина
2 Узбекистан
1 Таиланд
1/4 финала
0 Таджикистан
1 Иордания
1 Австралия
2 Южная Корея
2 Иран
1 Япония
4 Катар
3 Узбекистан
1/2 финала
Иордания
Южная Корея
Иран
Катар
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 6
Катар Афиф Акрам 4 (2)
Япония Уэда Аясэ 4
Палестина Даббаг Одай 3
Иран Тареми Мехди 3
Весь список

Топ нарушителей
Катар Ро-Ро Педро Мигел 3
Иран Тареми Мехди 1 1
Ирак Хуссейн Аймен 1 1
Австралия О'Нил Эйден 1 1
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иран - Катар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 59
    Иран 67.8% (40)
    X 13.6% (8)
    Катар 18.6% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    Катар
    1.95
    Реклама, pari.ru
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    5.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Иран - Катар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Иран - Катар

    Исход игры
    Иран
    68.3% (41)
    Ничья
    13.3% (8)
    Катар
    18.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Иран
    31.7% (19)
    1:0 Иран
    13.3% (8)
    1:1 Ничья
    11.7% (7)
    2:0 Иран
    8.3% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Иран
    Катар
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный