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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
1:0
Первый тайм: 6'
Орландо Сити
0'
1:0
5' Гол
Суарес Луис

Ход матча

5'
Суарес Луис
1:0
Прогнозы 135
Интер Майами 88.1% (119)
X 5.2% (7)
Орландо Сити 6.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Майами
Ничья
Орландо Сити
4.40
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
21
Фрейре
Николас
6
Авилес
Томас
18
Альба
Жорди
24
Грессель
Юлиан
5
Бускетс
Серхио
20
Гомес
Диего
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
16
Тейлор
Роберт
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
Интер Майами
4-3-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Орландо Сити

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

М
1:1
СИЦА
3:1
М
1:3
М
4:1
М
1:0
ОК
1:1
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.71

Среднее время на гол

38
126

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
1.67

Среднее время на гол

78
54

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 1 0.5
Гомес Диего 1 0.5
Тейлор Роберт 1 0.5
Альба Жорди 0 0
Суарес Луис 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Гомес Диего 1 0
Грессель Юлиан 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильдер Картахена 1 0
Фелипе 1 0
Макгуайр Дункан 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0
Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Орландо Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1

Результаты матчей

Интер Майами
Орландо Сити

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Орландо Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Орландо Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Интер Майами
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 2
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 2
Интер Майами Месси Лионель 1 (1)
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 1
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Интер Майами Альба Жорди 1
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Мягко забросил в штрафную соперника Охеда на ход Макгуайру, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Авилеса.
  • 7'
    С левого фланга отдавал в штрафную Ангуло, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Луис Суарес! Удалось быстро открыть счет в матче хозяевам. Ушел от соперника Месси по флангу и покатил поперек на Суареса, который в одно касание вколотил мяч в сетку.
  • 4'
    С левого фланга навесил на дальнюю штангу Гомес, но здесь пробить головой Суаресу не позволил защитник.
  • 3'
    Убегал по флангу Тейлор и прострелил вдоль ворот, но мяч в чистом подкате легко перехватил Янссон.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя розовых цветах, гости выбрали себе фиолетовый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • 5'
    Г О О О О Л - Суарес Луис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Майами 1:0 Орландо Сити

Исход игры
Интер Майами
88.1% (119)
Ничья
5.2% (7)
Орландо Сити
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
67.24% (78)
Меньше
32.76% (38)
Обе команды забьют
Да
71.55% (83)
Нет
28.45% (33)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
47.4% (64)
1:0 Интер Майами
12.6% (17)
2:0 Интер Майами
11.1% (15)
3:1 Интер Майами
6.7% (9)
1:1 Ничья
3.7% (5)
1:2 Орландо Сити
2.2% (3)
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