Первый тайм

8' Мягко забросил в штрафную соперника Охеда на ход Макгуайру, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Авилеса.

7' С левого фланга отдавал в штрафную Ангуло, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Луис Суарес! Удалось быстро открыть счет в матче хозяевам. Ушел от соперника Месси по флангу и покатил поперек на Суареса, который в одно касание вколотил мяч в сетку.

4' С левого фланга навесил на дальнюю штангу Гомес, но здесь пробить головой Суаресу не позволил защитник.

3' Убегал по флангу Тейлор и прострелил вдоль ворот, но мяч в чистом подкате легко перехватил Янссон.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя розовых цветах, гости выбрали себе фиолетовый комплект формы.