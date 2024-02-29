Тур: 1. Стадион: Chase Stadium.
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История личных встреч
Интер Майами
Орландо Сити
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
0.71
Среднее время на гол
38
126
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1.67
Среднее время на гол
78
54
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
53
78
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|1
|0.5
|Гомес Диего
|1
|0.5
|Тейлор Роберт
|1
|0.5
|Альба Жорди
|0
|0
|Суарес Луис
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альба Жорди
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Гомес Диего
|1
|0
|Грессель Юлиан
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Макгуайр Дункан
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Интер Майами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0
Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Орландо Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1
Результаты матчей
Интер Майами
Орландо Сити
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|2
|Интер Майами
|Месси Лионель
|1 (1)
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 (1)
|Портленд Тимберс
|Уильямсон Эрик
|1 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 1
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|1
|Интер Майами
|Альба Жорди
|1
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|1
Прогнозы на матч Интер Майами - Орландо Сити
Исход игры
Интер Майами
86.9% (53)
Ничья
8.2% (5)
Орландо Сити
4.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (38)
Меньше
35.59% (21)
Обе команды забьют
Да
71.19% (42)
Нет
28.81% (17)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
49.2% (30)
2:0 Интер Майами
16.4% (10)
1:0 Интер Майами
11.5% (7)
1:1 Ничья
6.6% (4)
3:1 Интер Майами
6.6% (4)
1:2 Орландо Сити
3.3% (2)
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