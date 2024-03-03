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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:2
Конец матча
Цинциннати
0'
0:1
39' Гол
Бупендза Аарон
43' Желтая карточка
Нвободо Обинна
1:1
45' Пенальти
Шакири Джердан
55' Желтая карточка
Акоста Келлин
66' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
1:2
68' Гол
Робинсон Майлз
81' Желтая карточка
Буха Павел
84' Желтая карточка
Бэрд Кори
90' Желтая карточка
Гутьеррес Брайан
90'+5
34
Брэди
Крис
27
Аригони
Аллан
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
7
Хайле-Селассие
Марен
21
Герберс
Фабиан
23
Акоста
Келлин
30
Хименес
Гастон
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
9
Кейперс
Уго
18
Челентано
Роман
12
Робинсон
Майлз
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
2
Пауэлл
Альвас
7
Кубо
Юя
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
11
Бэрд
Кори
9
Бупендза
Аарон
Чикаго Файр
3-4-2-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Цинциннати

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:0
М
3:3
М
2:3
М
1:2
М
3:4
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:2
ОК
0:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.36

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
66

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герберс Фабиан 1 0.5
Гутьеррес Брайан 1 0.5
Шакири Джердан 1 (1) 0.5
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робинсон Майлз 1 0.5
Бупендза Аарон 1 0.5
Акоста Лусиано 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинеда Маурисио 2 0
Акоста Келлин 1 0
Гутьеррес Брайан 1 0
Брэди Крис 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубо Юя 1 0
Нвободо Обинна 1 0
Буха Павел 1 0
Бэрд Кори 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Чикаго Файр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Цинциннати
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Цинциннати
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1
Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Клуб Америка 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3
Цинциннати
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2
Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Цинциннати

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 2 1 0 1 2 - 4 3
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шарлотт
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ди Си Юнайтед
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Нэшвилл
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Колорадо Рэпидс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Остин
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нэшвилл
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Остин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Колорадо Рэпидс
 1:0 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шарлотт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Нэшвилл
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ди Си Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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