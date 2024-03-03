  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:2
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
7' Гол
Алию Ибрахим
36' Желтая карточка
Кларк Стив
1:1
43' Гол
Маноэль Элиас
1:2
59' Гол
Морган Льюис
64' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
65' Желтая карточка
Дорси Гриффин
74' Желтая карточка
Алию Ибрахим
90' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
90' Желтая карточка
Эскобар Франко
90'+9
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
22
Шмитт
Тейт
35
Рейнс
Бруклин
6
Artur
Moraes
III
20
Карраскилья
Адальберто
27
Ковальчик
Себастьян
18
Алию
Ибрахим
17
Gabriel
Segal
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
5
Страуд
Питер
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
10
Форсберг
Эмиль
11
Маноэль
Элиас
13
Ванзейр
Данте
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

26 матчей

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
4 победы 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:1
М
4:0
М
1:0
М
4:1
М
4:3
М
4:2
М
1:0
М
2:2
М
4:0
М
1:2
М
2:2
М
0:3
М
1:4
М
2:0
М
2:0
М
2:0
М
1:0
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1
М
0:0
М
0:3
М
1:1
М
1:0

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.85
0.77

Среднее время на гол

48
117

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.69
1.62

Среднее время на гол

53
55

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.77
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 1 0.5
Gabriel Segal 1 0.5
Карраскилья Адальберто 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 1 0.5
Маноэль Элиас 1 0.5
Ванзейр Данте 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларк Стив 1 0
Эскобар Франко 1 0
Дорси Гриффин 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 2 1 0 1 2 - 4 3
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шарлотт
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ди Си Юнайтед
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Нэшвилл
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Колорадо Рэпидс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Остин
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нэшвилл
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Остин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Колорадо Рэпидс
 1:0 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шарлотт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Нэшвилл
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ди Си Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Хьюстон Динамо 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный