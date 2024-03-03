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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
1:0
Второй тайм: 51'
Филадельфия Юнион
0'
1:0
19' Гол
Вальтер Реми
49' Желтая карточка
Бедойя Алехандро

Ход матча

19'
Вальтер Реми
(Jacob Davis)
1:0
46'
 
Бедойя Алехандро
Мартинес Хосе Андрес
46'
 
Вагнер Кай
Мбезо Оливье
49'
 
Бедойя Алехандро
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Филадельфия Юнион
3.45
5.20
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4.46
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Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
26
Томми
Эрик
6
Радоя
Неманья
54
Вальтер
Реми
7
Расселл
Джонни
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
1
Oliver
Semmle
15
Мбезо
Оливье
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
26
Харриэль
Натан
8
Мартинес
Хосе
Андрес
20
Буэно
Хесус
16
МакГлинн
Джек
14
Рафанелло
Жереми
33
Салливан
Куинн
25
Донован
Крис
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Филадельфия Юнион

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

М
0:0
ЧМ
3:1
М
2:0
М
2:0
М
1:1
М
2:0
ОК
1:1
М
3:2
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
1:2
М
0:1
М
1:3
М
2:1
ОК
0:2
М
0:4

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.11

Среднее время на гол

72
81

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальтер Реми 1 0.5
Томми Эрик 1 0.5
Jacob Davis 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 1 0.5
Уре Микаэль 1 0.5
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Салливан Куинн 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расселл Джонни 1 0
Томми Эрик 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 1 0
Мартинес Хосе Андрес 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Чивас Гвадалахара - Спортинг Канзас-Сити 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0
Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Филадельфия Юнион

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Даллас
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Хьюстон Динамо
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шарлотт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Чикаго Файр
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
ФК Монреаль
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Цинциннати
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Нэшвилл
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Филадельфия Юнион
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Даллас
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хьюстон Динамо
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Нэшвилл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Цинциннати
 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Чикаго Файр
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хьюстон Динамо
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Луис Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
2.
ФК Монреаль
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нэшвилл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Цинциннати
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Чикаго Файр
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Шарлотт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Филадельфия Юнион
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 1
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Интер Майами Гомес Диего 2
Интер Майами Альба Жорди 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Jacob Davis сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Вальтер Реми бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Ничья
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