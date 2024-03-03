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Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
1:0
Второй тайм: 51'
Нью-Йорк Сити
0'
21' Желтая карточка
Anthony Markanich
28' Желтая карточка
Перея Андрес
1:0
35' Гол
Помпеу Селио
41' Желтая карточка
Вассилев Индиана
45' Желтая карточка
Тотлэнд Томас

Ход матча

21'
Anthony Markanich
 
28'
 
Перея Андрес
35'
Помпеу Селио
(Anthony Markanich)
1:0
41'
Вассилев Индиана
 
45'
Тотлэнд Томас
 
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.33
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9.70
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Все Коэффициенты
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
13
Anthony
Markanich
19
Вассилев
Индиана
8
Дуркин
Кристофер
10
Лёвен
Эдуард
12
Помпеу
Селио
16
Адениран
Сэмюэл
25
Джексон
Азиэл
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
8
Перея
Андрес
6
Сэндс
Джеймс
17
Вольф
Ханнес
9
Бакрар
Монсеф
10
Родригес
Сантьяго
Сент-Луис Сити
4-4-2
Нью-Йорк Сити
4-3-3

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Нью-Йорк Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адениран Сэмюэл 1 0.5
Помпеу Селио 1 0.5
Лёвен Эдуард 0 0
Anthony Markanich 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тотлэнд Томас 1 0
Вассилев Индиана 1 0
Anthony Markanich 1 0
Помпеу Селио 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Тьяго II 1 0
Перея Андрес 1 0
Иленчич Митя 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2
Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Нью-Йорк Сити

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Даллас
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Хьюстон Динамо
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шарлотт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Чикаго Файр
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
ФК Монреаль
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Цинциннати
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Нэшвилл
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Филадельфия Юнион
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Даллас
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хьюстон Динамо
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Нэшвилл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Цинциннати
 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Чикаго Файр
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хьюстон Динамо
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Луис Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
2.
ФК Монреаль
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нэшвилл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Цинциннати
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Чикаго Файр
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Шарлотт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Филадельфия Юнион
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 1
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Интер Майами Гомес Диего 2
Интер Майами Альба Жорди 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Тотлэнд Томас получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Индиана Васильев получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Anthony Markanich сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Помпеу Селио бьет в цель!
  • 28'
    Перея Андрес получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Anthony Markanich получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Сент-Луис Сити
Ничья
Нью-Йорк Сити
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