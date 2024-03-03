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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:1
Второй тайм: 47'
ФК Монреаль
0'
0:1
20' Гол
Jules-Anthony Vilsaint
26' Желтая карточка
Сили Данте
1:1
45' Гол
Муса Петар

Ход матча

11'
 
Jules-Anthony Vilsaint
Опоку Квадво
20'
0:1
Jules-Anthony Vilsaint
(Matias Coccaro)
26'
Сили Данте
 
45'
Муса Петар
(Камунго Бернард)
1:1
45'
 
Мартинес Хосеф
Matias Coccaro
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
ФК Монреаль
2.45
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3.70
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4.40
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Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
3
Гонсалес
Омар
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
77
Камунго
Бернард
11
Сили
Данте
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
23
Logan
Farrington
II
7
Арриола
Пол
9
Муса
Петар
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
25
Корбо
Габриэле
22
Тейшейра
Руан
11
Ласситер
Ариэль
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
7
Опоку
Квадво
9
Matias
Coccaro
Даллас
3-4-2-1
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Даллас
ФК Монреаль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:2
М
3:3
М
2:0
М
1:2
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
0:0
М
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ильяраменди Асьер 1 0.5
Муса Петар 1 0.5
Сили Данте 1 0.5
Анса Юджин 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Камунго Бернард 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jules-Anthony Vilsaint 1 0.5
Matias Coccaro 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сили Данте 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласситер Ариэль 1 0

Результаты матчей

Даллас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Даллас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4
Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1
ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0

Результаты матчей

Даллас
ФК Монреаль

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Даллас
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Даллас
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Хьюстон Динамо
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Колорадо Рэпидс
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Шарлотт
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Чикаго Файр
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
ФК Монреаль
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Цинциннати
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Нэшвилл
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Филадельфия Юнион
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Даллас
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хьюстон Динамо
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Нэшвилл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Цинциннати
 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Чикаго Файр
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хьюстон Динамо
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Луис Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
2.
ФК Монреаль
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нэшвилл
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Цинциннати
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Чикаго Файр
 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Шарлотт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Филадельфия Юнион
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 1
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Интер Майами Гомес Диего 2
Интер Майами Альба Жорди 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Матиас Коччаро уходит с поля. Мартинес Хосеф выходит вместо него
  • 47'
    Bernard Kamungo сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Муса Петар бьет в цель!
  • 26'
    Данте Сили получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Матиас Коччаро сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Jules-Anthony Vilsaint бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
ФК Монреаль
2.45
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3.70
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4.40
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Где смотреть матч Даллас 1:1 ФК Монреаль онлайн

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ФК Монреаль
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