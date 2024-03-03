Тур: 1. Стадион: Тойота.
1:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
20'
26'
45'
1:1
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
11
Сили
Данте
18
Фрейзер
Лиам
10
Дюк
Брайс
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
32 Норрис НоланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
История личных встреч
Даллас
ФК Монреаль
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.5
|Муса Петар
|1
|0.5
|Сили Данте
|1
|0.5
|Анса Юджин
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Камунго Бернард
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jules-Anthony Vilsaint
|1
|0.5
|Matias Coccaro
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сили Данте
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласситер Ариэль
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Даллас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4
Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1
ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0
Результаты матчей
Даллас
ФК Монреаль
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Даллас
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|0:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|3:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|2.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Интер Майами
|Суарес Луис
|2 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Гомес Карлос III
|2 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|2 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 1
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|2
|Интер Майами
|Альба Жорди
|1