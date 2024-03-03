Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаАрреага Хавьер
48' Желтая карточкаВаленсия Йохан
57' Желтая карточкаКолманич Жан
57' Желтая карточкаРинг Александр
83' Желтая карточкаМоррис Джордан
89' Желтая карточкаВольфф Оуэн
90' Желтая карточкаАтенсио Джошуа
90'+10
Ход матча
22'
48'
57'
57'
83'
89'
90'
90'
90'
18
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
23
Колманич
Жан
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Jacob Castro
-
33 Cody Baker
-
99 Dylan Teves
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерНападающий
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Финлей ИтанНападающий
-
-
19 CJ Fodrey
-
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Остин
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.5
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме дос Сантос
|1
|0.5
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Джордан
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Толо Нуху
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Йохан
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Остин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Остин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0
ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2
Остин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3
Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Остин
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|3:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Интер Майами
|Суарес Луис
|2 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Гомес Карлос III
|2 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|2 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|2
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|2