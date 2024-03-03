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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:0
Конец матча
Остин
0'
22' Желтая карточка
Арреага Хавьер
48' Желтая карточка
Валенсия Йохан
57' Желтая карточка
Колманич Жан
57' Желтая карточка
Ринг Александр
83' Желтая карточка
Моррис Джордан
89' Желтая карточка
Вольфф Оуэн
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Атенсио Джошуа
90' Желтая карточка
90'+10
26
Andrew
Thomas
16
Рольдан
Александер
25
Jackson
Ragen
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
8
Атенсио
Джошуа
18
Варгас
Обед
7
Ролдан
Кристиан
10
Де
Ла
Вега
Педро
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
2
Хеджес
Мэтт
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
6
Даниэль
Перейра
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
7
Ригони
Эмилиано
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Остин
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Остин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:2
М
1:2
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.5
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме дос Сантос 1 0.5
Вольфф Оуэн 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Джордан 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Толо Нуху 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Йохан 2 0
Ринг Александр 1 0
Колманич Жан 1 0
Вольфф Оуэн 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Остин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Остин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0
ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2
Остин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3
Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Остин

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Остин
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Шарлотт
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Нэшвилл
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шарлотт
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ди Си Юнайтед
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Арреага Хавьер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 0:0 Остин онлайн

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