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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
0:0
Первый тайм: 10'
Ди Си Юнайтед
0'
6' Желтая карточка
Чара Диего

Ход матча

6'
Чара Диего
 
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.20
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Все Коэффициенты
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
4
Миллер
Камаль
15
Миллер
Эрик
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
30
Santiago
Moreno
27
Асприлья
Дайрон
11
Антони
24
Боно
Александер
22
Эррера
Аарон
3
Бартлетт
Лукас
97
Маквей
Кристофер
7
Сантуш
Педру
43
Клих
Матеуш
4
Пелтола
Матти
8
Страуд
Джаред
10
Gabriel
Pirani
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
Портленд Тимберс
4-3-3
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Ди Си Юнайтед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
0:1
М
4:1
М
4:0
М
2:0
М
1:0
М
3:2
М
0:2
М
1:1
М
1:1
М
2:3

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Среднее время на гол

51
77

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 2 2
Уильямсон Эрик 1 1
Москера Хуан 0 0
Паредес Кристиан 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 3 3
Сантуш Педру 0 0
Эррера Аарон 0 0
Conner Antley 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Кристиан 1 0
Миллер Камаль 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 1 0
Страуд Джаред 1 0
Флетчер Кристиан 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Портленд Тимберс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Портленд Тимберс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1
Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1
Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Ди Си Юнайтед

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Колорадо Рэпидс
 1:0 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сиэтл Саундерс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Остин
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ди Си Юнайтед
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Шарлотт
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Нэшвилл
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сиэтл Саундерс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Остин
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нэшвилл
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Остин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Колорадо Рэпидс
 1:0 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шарлотт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Нэшвилл
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 1
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Чара Диего получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Портленд Тимберс
Ничья
Ди Си Юнайтед
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