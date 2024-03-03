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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:3
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
18' Гол
Пейнтсил Джозеф
29' Желтая карточка
Дельгадо Марко
35' Желтая карточка
Акапо Карлос
0:2
43' Гол
Йовелич Деян
0:3
48' Гол
Пуч Рикард
1:3
70' Гол
Preston Judd
74' Желтая карточка
Preston Judd
90' Желтая карточка
Коста Витор
90'+6
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Tonhao
3
Марье
Поль
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
16
Скахен
Джек
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
9
Пеллегрино
Амаль
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
4
Ёсида
Мая
22
Касерес
Мартин
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
7
Фагундес
Диего
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

48 матчей

37.5%
25%
37.5%
18 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
16 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

М
2:3
М
2:2
М
2:1
М
2:3
М
2:3
М
1:2
М
1:3
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
3:0
М
3:3
М
1:0
М
0:3
ОК
3:2
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
5:2
ОК
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
3:2
М
1:3
М
0:1
М
2:2
М
3:4
М
2:3
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.58
1.55

Среднее время на гол

57
58

Всего голов

38
41

Голов в среднем за матч

1.73
1.58

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

79
75

Голов в среднем за матч

1.65
1.56

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киканович Бенджамин 1 0.5
Preston Judd 1 0.5
Эспиноса Кристиан 0 0
Скахен Джек 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 2 1
Пейнтсил Джозеф 1 0.5
Пуч Рикард 1 0.5
Дельгадо Марко 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 1 0
Акапо Карлос 1 0
Tonhao 1 0
Preston Judd 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельгадо Марко 2 1
Бругман Гастон 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Остин
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Шарлотт
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Нэшвилл
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Торонто
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шарлотт
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ди Си Юнайтед
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
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Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
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