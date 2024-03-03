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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Пари НН
1:1
Второй тайм: 84'
Факел
0'
22' Желтая карточка
Майга Мамаду
0:1
23' Гол
Якимов Вячеслав
35' Желтая карточка
Черов Василий
56' Желтая карточка
Зе Турбо Жозе
59' Желтая карточка
Калинин Игорь
1:1
64' Гол
Гоцук Кирилл
77' Желтая карточка
Мастерной Владислав
80' Желтая карточка
Якимов Вячеслав

Ход матча

22'
Майга Мамаду
 
23'
0:1
Якимов Вячеслав
35'
 
Черов Василий
46'
Шнапцев Максим
Боженов Кирилл
 
46'
Зе Турбо Жозе
Боселли Хуан
 
46'
 
Калинин Игорь
Черов Василий
56'
Зе Турбо Жозе
 
59'
 
Калинин Игорь
64'
Гоцук Кирилл
1:1
67'
 
Моцпан Никита
Альшин Ильнур
67'
 
Марков Евгений
Акбашев Роман
74'
Царукян Валерий
Ермаков Никита
 
74'
Карапузов Владислав
Стоцкий Дмитрий
 
77'
 
Мастерной Владислав
80'
 
Якимов Вячеслав

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 172
Пари НН 59.9% (103)
X 23.8% (41)
Факел 16.3% (28)
-1
выиграет Факел, со счетом 1:2
В 19 туре встретятся Пари НН и Факел Воронеж. В последних пяти матчах Пари НН выиграл 1 раз, сыграл в... Ещё
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Пари НН
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нигматуллин
Артур
26
Тихий
Дмитрий
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
89
Стоцкий
Дмитрий
18
Кучаев
Константин
5
Марадишвили
Константин
8
Майга
Мамаду
87
Боженов
Кирилл
19
Ермаков
Никита
20
Боселли
Хуан
31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
72
Сенаджи
Райан
47
Божин
Сергей
88
Мастерной
Владислав
10
Альшин
Ильнур
23
Якимов
Вячеслав
18
Мендель
Андрей
28
Магаль
Руслан
14
Аппаев
Хызыр
7
Акбашев
Роман
Пари НН
3-5-2
Факел
4-4-2

История личных встреч

Пари НН
Факел

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ТМК
0:0
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

83
130

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.21
Калинский Николай 3 (1) 0.16
Зе Турбо Жозе 2 0.11
Боселли Хуан 1 0.05
Каккоев Никита 1 0.05
Кутателадзе Николоз 1 0.05
Стоцкий Дмитрий 1 0.05
Гоцук Кирилл 1 0.05
Сулейманов Тимур 1 0.05
Александров Виктор 1 0.05
Жигулёв Илья 0 0
Трошечкин Александр 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 6 (2) 0.32
Якимов Вячеслав 4 0.21
Максимов Максим 2 (1) 0.11
Альшин Ильнур 1 0.05
Моцпан Никита 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Долгов Александр 1 0.05
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Майга Мамаду 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Трошечкин Александр 4 0
Калинский Николай 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Шнапцев Максим 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Квеквескири Ираклий 4 0
Марков Евгений 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Якимов Вячеслав 3 0
Мастерной Владислав 2 0
Калинин Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Черов Василий 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Пари НН
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
3
Пари НН
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Факел
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
8
Пари НН
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Факел
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
15%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
16 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
17%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
31%
3
19%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
25%
6
38%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2
Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1
Факел
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1
ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1

Результаты матчей

Пари НН
Факел

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
7 раз 39%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
10
8
5
13
1.5
5
13
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 19 11 6 2 29 - 15 39
2.
Зенит
 Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
6.
Крылья Советов
 Заявка 19 8 5 6 36 - 29 29
7.
Рубин
 Заявка 19 8 5 6 18 - 22 29
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 7 8 4 32 - 25 29
9.
Пари НН
 1:1 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
10.
Ростов
 Заявка 19 6 6 7 26 - 29 24
11.
Факел
 1:1 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 19 5 5 9 19 - 23 20
13.
Урал
 Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Пари НН
 1:1 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 Заявка 10 6 3 1 19 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
8.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 1:1 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Балтика
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
15.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Факел
 1:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 1:1 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    82'
    Николай Калинский появился на замену в составе "Пари НН" вместо Константина Марадишвили.
  • Фол, нарушение
    82'
    Валерий Царукян записал на свой счёт фол в атаке. Уронил он впереди на левом фланге Владислава Мастерного.
  • 81'
    Константин Марадишвили выполнил подачу с левого полуфланга со штрафного удара, и отбились воронежцы, вынесли мяч за пределы своей штрафной площадки.
  • Желтая карточка
    80'
    Вячеслав Якимов на своей половине поля нарушил правила против Константина Кучаева и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    80'
    Потребовалась Никите Каккоеву медицинская помощь.
  • Фол, нарушение
    79'
    Теперь уже гости нарушают правила в атаке на правом фланге. Никита Моцпан там бьёт по ногам Никиту Каккоева.
  • Фол, нарушение
    78'
    Зе Турбо нарушил правила в средней трети поля на правом фланге, толкнув на газон Сергея Божина.
  • Желтая карточка
    77'
    Владислав Мастерной нарушил правила в середине своей половины поля, грубо оттолкнув от себя Валерия Царукяна. Это жёлтая карточка.
  • 76'
    Константин Марадишвили выполнил навес справа с углового, и на ближнем краю вратарской мяч головой вынес Хызыр Аппаев.
  • Угловой
    76'
    Максим Шнапцев попытался выполнить подачу с правого фланга, случился рикошет, мяч вылетел за лицевую линию, и будет угловой удар.
  • Замена
    74'
    Двойная замена фиксируется в составе "Пари НН". Владислав Карапузов и Валерий Царукян выходят на поле вместо Дмитрия Стоцкого и Никиты Ермакова.
  • 73'
    Трудно сказать, чем завершится матч. Если никто больше не забьёт, то понятно, что ничейным результатом. Игра наблюдается равная.
  • Травма, повреждение
    72'
    Руслану Магалю потребовалась медицинская помощь, и главный арбитр подозвал на поле врачебную бригаду.
  • 71'
    Левофланговым корнером воронежцы не воспользовались в плане создания голевого момента. Но "Факел" вскоре стал проводить новую позиционную атаку.
  • Угловой
    70'
    Какая-то неразбериха перед вратарской площадью "Пари НН", в итоге угловой получается заработать гостям. Вячеслав Якимов протыкал мяч вперёд, а рикошет от Никиты Каккоева отправил снаряд за перекладину.
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    • 69'
      Хызыр Аппаев спешил на мяч в чужой штрафной площадке, но всё-таки опередил его Артур Нигматуллин, поэтому опасный момент не образовался.
    • Замена
      68'
      Двойная замена производится у "Факела". Никита Моцпан и Евгений Марков появляются на поле вместо Ильнура Альшина и Романа Акбашева.
    • 67'
      Дмитрий Стоцкий с левой стороны со штрафного удара подбросил мяч ближе к дальней штанге, и оттуда достаточно просто вынесли игровой снаряд воронежцы.
    • Травма, повреждение
      66'
      При этом Константин Кучаев упал на Андрея Менделя, и медицинская помощь сейчас оказывается полузащитнику "Факела".
    • Фол, нарушение
      65'
      "Пари НН" дома весьма грозная сила. И продолжают нижегородцы идти вперёд, зарабатывают перспективный штрафной удар на левом фланге. Против Константина Кучаева было нарушение. 
    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! КИРИЛЛ ГОЦУК!
      Дмитрий Стоцкий осуществил подачу с левого фланга с корнера на правую штангу, там пробил головой Дмитрий Тихий, а возле другой штанги Константин Кучаев скинул мяч Кириллу Гоцуку, ногой вонзившему снаряд в сетку.
    • Угловой
      63'
      Константин Кучаев теперь попробовал прострелить с левой стороны, а мяч попал в ногу Владислава Мастерного и срикошетил от неё на угловой.
    • 62'
      Дмитрий Стоцкий выполнил с левого фланга доставку в чужую штрафную площадь, и ни к чему интересному не привело это, ибо легко отбились гости.
    • 61'
      При этом "Пари НН" по-прежнему с трудом даются вразумительные атаки. Не получается никак обострение у команды Дмитрия Ананко.
    • 60'
      Такая блеклая игра, как сейчас, естественно, на руку "Факелу", который минимально ведёт в счёте и обороняет это скользкое преимущество.
    • Желтая карточка
      59'
      Игорь Калинин, как и Зе Турбо, вышел в перерыве на замену и потом получил жёлтую карточку. Фолить не надо было.
    • 58'
      Олега Романцева показали крупным планом на трибуне. Он является советником гендиректора "Пари НН".
    • 57'
      Никита Каккоев неудачно действовал на левом фланге в центральной трети поля, не смог удержать мяч и выпустил его за боковую линию.
    • 56'
      Когда не клеится созидание у "Пари НН", приходится фолить нападающим команды хозяев на чужой половине поля, в первом тайме тоже так было.
    • Желтая карточка
      56'
      А вот сейчас уже жёлтая карточка. Зе Турбо не успокоился, в подкате дал по ноге Райану Сенаджи и обзавёлся предупреждением.
    • Травма, повреждение
      54'
      Андрею Менделю потребовалась медицинская помощь после эпизода в центральной части поля с Зе Турбо. Можно было и карточку игроку "Пари НН" давать за наступ на ногу.
    • 54'
      Игорь Калинин пустился в продолжительный проход по левому флангу и уступил мяч сопернику на входе в чужую штрафную площадь.
    • Фол, нарушение
      52'
      Никита Ермаков на половине поля "Факела" нарушил правила, подтолкнув в боковую сторону Андрея Менделя.
    • 51'
      "Факел" всё-таки не окапывается на своей половине поля, сейчас на чужую позиционно воронежцы перебрались.
    • 50'
      Уже с игры Дмитрий Стоцкий осуществлял подачу с левого фланга, и мяч отправился за дальнюю штангу за лицевую линию.
    • Угловой
      49'
      Очень плотно в штрафной площади "Факела". С левой стороны пытаются хозяева пробиться к чужим воротам, а получается у них только лишь заработать угловой.
    • 48'
      Прямо сейчас в турнирной таблице в режиме онлайн у "Пари НН" и "Факела" поровну баллов. 24 очка также и у "Ростова".
    • Фол, нарушение
      47'
      Игорь Калинин оказался на газоне в центральной части поля. Нарушены против него были правила в верховой борьбе Никитой Ермаковым.
    • Замена
      46'
      У "Факела" состоялась в перерыве одна замена: Игорь Калинин появился вместо Василия Черова.
    • Замена
      46'
      Двойная замена произошла в перерыве в составе "Пари НН". Зе Турбо и Максим Шнапцев вышли на поле вместо Хуана Боселли и Кирилла Боженова.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. "Пари НН" - "Факел" 0:1.
    • Опасный момент
      45'
      Хуан Боселли пробивал примерно с линии штрафной площади, через себя перебрасывал мяч, но не в падении, а Александр Беленов сориентировался и не пустил сферу под перекладину.
    • Фол, нарушение
      45'
      Нарушение правил фиксируется недалеко от центрального круга. Андрей Мендель роняет на газон Константина Марадишвили.
    • 45'
      Дмитрий Тихий решил приложиться по чужим воротам с дальней дистанции и отправил мяч гораздо выше створа.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минутаы к первому тайму.
    • Фол, нарушение
      44'
      Руслан Магаль заработал для "Факела" штрафной удар на правом фланге чужой половины поля. Мамаду Майга, уже имеющий жёлтую карточку, поспособствовал его падению на газон.
    • 43'
      Потом ещё с игры подача последовала у хозяев с левого края, на дальней штанге Александр Беленов не совсем удачно сыграл на выходе, и подстраховали его полевые партнёры.
    • 43'
      Дмитрий Стоцкий выполнил подачу со штрафного с левого фланга, но опасного момента не последовало, сумели отбиться воронежцы.
    • Фол, нарушение
      42'
      Ильнур Альшин на правом фланге обороны сфолил против Дмитрия Стоцкого, взявшего курс на смещение в центральную зону.
    • 40'
      Немного времени остаётся уже командам провести на поле до перерыва. "Пари НН" старается всё-таки уйти от промежуточно поражения к концу первого тайма.
    • Фол, нарушение
      39'
      Снова против Андрея Менделя сфолили хозяева в атаке. Ставит свой корпус Мендель - и толкают его. Никита Ермаков сейчас отметился нарушением.
    • 38'
      Дмитрий Тихий забросил высоко вперёд на правый фланг, где Хуан Боселли упустил мяч за боковую линию в противоборстве с Сергеем Божиным.
    • 37'
      "Пари НН" сейчас владеет мячом в центре поля, но не знают хозяева, как им обострить в складывающейся ситуации.
    • Фол, нарушение
      36'
      Против Андрея Менделя нижегородцы нарушили правила в атаке. Александр Беленов исполнит это стандартное положение.
    • 35'
      Напомним, что осенью у "Пари НН" была длительная именно что победная домашняя серия, а проигрывал последний раз коллектив Сергея Юрана в родных стенах в рамках РПЛ в 1-м туре "Зениту".
    • Желтая карточка
      34'
      Василий Черов на правом фланге совершил нарушение правил против Дмитрия Стоцкого и обрёл для себя жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      33'
      Ильнур Альшин нарушил правила в атаке "Факела" в нескольких метрах перед штрафной площадкой "Пари НН".
    • Опасный момент
      32'
      Хуан Боселли пробивал из зоны левого угла вратарской в окружении опекунов, и Александру Беленову удалось сделать сэйв, а доставка Константина Марадишвили оказалась безадресной.
    • Фол, нарушение
      32'
      Нарушение правил происходит в центральной трети поля на одном из флангов. Руслан Магаль роняет на газон Кирилла Боженова.
    • 30'
      Сергей Божин действует на правом фланге обороны, где выбивает мяч головой за боковую линию. Потом после подачи хозяев и скидки забирает мяч Александр Беленов.
    • Травма, повреждение
      29'
      Вячеслав Якимов пострадал в стыке с Кириллом Гоцуком в штрафной площади "Пари НН" и получает медицинскую помощь. О пенальти речи не идёт.
    • 28'
      Владислав Мастерной вбросил длинный аут с левого фланга к ближней штанге, а острого продолжения из верховой борьбы не родилось там.
    • 27'
      "Факел" не собирается отходить назад после забитого гола. Наоборот, атакуют позиционно гости. И зарабатывают аут на левом фланге.
    • Фол, нарушение
      26'
      Нарушение правил фиксируется в середине поля. Дмитрий Тихий действовал там не по правилам, ударив по ноге соперника.
    • 25'
      Если "Факел" сегодня одержит победу, то прервёт четырёхматчевую безвыигрышную серию в рамках Российской премьер-лиги.
    • 24'
      17-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России пропустил "Пари НН". У "Факела" на данный момент всего 19 пропущенных.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ВЯЧЕСЛАВ ЯКИМОВ!
      Руслан Магаль подал штрафной с левого фланга, хозяева не смогли отбиться, Кирилл Гоцук там неудачно действовал, Райан Сенаджи пробил ногой в падении, Артур Нигматуллин отразил мяч перед собой, а Вячеслав Якимов головой добавил его в сетку.
    • Желтая карточка
      22'
      Мамаду Майга на правом фланге обороны совершил нарушение правил против Руслана Магаля и, будучи недовольным, получил жёлтую карточку.
    • 21'
      Кирилл Боженов был адресатом передачи партнёра на правом фланге в центральной трети поля, но не удержал контроль над игровым снарядом футболист "Пари НН".
    • Опасный момент
      20'
      Дмитрий Стоцкий взял подбор на левом фланге и выполнил подачу уже с игры, а Хуан Боселли со второго этажа ударил рядом с левым углом створа. Первый острый момент в матче.
    • Угловой
      19'
      Угловой удар заработал "Пари НН" на левом фланге. Дмитрий Стоцкий навесил со стандарта на ближнюю штангу, откуда мяч вынес головой Хызыр Аппаев.
    • 18'
      Пока наблюдается равная игра, можно так сказать. При этом ни одного опасного момента никем создано ещё не было.
    • 17'
      Владислав Мастерной осуществил заброс со штрафного удара и сделал это неудачно, ведь никто из его партнёров не смог зацепиться за мяч, ушедший за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      16'
      Роман Акбашев теперь стал автором фола в середине поля. Нарушение правил от соперника испытал на себе Мамаду Майга... А сейчас уже обратный фол между ними. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Роман Акбашев выполнил подачу штрафного с левого полуфланга, и в верховой борьбе Сергей Божин нарушил правила в атаке против соперника.
    • Фол, нарушение
      14'
      "Факел" двинулся в нападение и заработал штрафной удар недалеко от штрафной площади хозяев. Фол был совершён против Руслана Магаля.
    • 13'
      Константин Марадишвили пытался что-то организовать в атаке, но неудачно вышло, и мяч легко забрал Александр Беленов.
    • 12'
      "Пари НН" предстоит учиться играть без покинувшего команду Эдгара Севикяна. Ничего интересного сейчас на поле не происходит, острота не возникает.
    • 11'
      Дмитрию Ананко будет кем усилить игру своей команды - для этого надо выпустить во втором тайме на замену Николая Калинского.
    • 10'
      Отсутствует сегодня Сергей Юран на тренерской скамейке "Пари НН". Подменяет его Дмитрий Ананко.
    • 9'
      Вряд ли сегодня стоит ожидать искромётной игры в нынешней игре. "Пари НН" - одна из наименее пропускающих команд в чемпионате России. Забивает она тоже мало. Ну и "Факел" примерно такой же.
    • Фол, нарушение
      8'
      Роман Акбашев нарушил правила недалеко от центральной линии поля. Уронил он на газон Дмитрия Тихого.
    • 7'
      Также сегодня в чемпионате России состоятся матчи "Динамо" - "Локомотив" и "Балтика" - "Сочи".
    • 6'
      Дмитрий Стоцкий пришёл на правый фланг, откуда осуществил навесную передачу уже с игры на ближнюю штангу, где мяч зафиксировал Александр Беленов.
    • Угловой
      5'
      Подача состоялась у хозяев с левого фланга на дальнюю штангу от Дмитрия Стоцкого, и Руслан Магаль головой выбил мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      4'
      Дмитрий Тихий отметился небольшим нарушением правил в середине поля. Пока без опасных моментов обходятся команды, ровное начало матча.
    • 3'
      "Факел" в случае победы догонит "Пари НН" по очкам. Оказывается, не такое уж большое расстояние между клубами, хотя нижегородцы по ходу сезона могли себя почувствовать и борцами за условную зону еврокубков.
    • Фол, нарушение
      2'
      18-й номер и 18-й номер сошлись в одном эпизоде в центре поля. Андрей Мендель ударил по ногам Константина Кучаева.
    • 1'
      В однородной тёмно-синей форме выступает "Пари НН". В белых футболках, синих трусах и белых гетрах играет "Факел".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался с задержкой на несколько минут из-за проблем с экипировкой у Александра Беленова.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Черов Василий получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Якимов Вячеслав бьет в цель!
    • 22'
      Майга Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН 1:1 Факел

    Исход игры
    Пари НН
    59.9% (103)
    Ничья
    23.8% (41)
    Факел
    16.3% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.83% (33)
    Меньше
    73.17% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    46.34% (57)
    Нет
    53.66% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Пари НН
    28.5% (49)
    2:1 Пари НН
    15.1% (26)
    1:1 Ничья
    14.5% (25)
    2:0 Пари НН
    5.2% (9)
    1:2 Факел
    2.9% (5)
    0:0 Ничья
    2.3% (4)
    0:1 Факел
    1.2% (2)
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