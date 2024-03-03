Зе Турбо нарушил правила в средней трети поля на правом фланге, толкнув на газон Сергея Божина.

Теперь уже гости нарушают правила в атаке на правом фланге. Никита Моцпан там бьёт по ногам Никиту Каккоева.

Вячеслав Якимов на своей половине поля нарушил правила против Константина Кучаева и получил жёлтую карточку.

Константин Марадишвили выполнил подачу с левого полуфланга со штрафного удара, и отбились воронежцы, вынесли мяч за пределы своей штрафной площадки.

Валерий Царукян записал на свой счёт фол в атаке. Уронил он впереди на левом фланге Владислава Мастерного.

Николай Калинский появился на замену в составе "Пари НН" вместо Константина Марадишвили.

Какая-то неразбериха перед вратарской площадью "Пари НН", в итоге угловой получается заработать гостям. Вячеслав Якимов протыкал мяч вперёд, а рикошет от Никиты Каккоева отправил снаряд за перекладину.

Левофланговым корнером воронежцы не воспользовались в плане создания голевого момента. Но "Факел" вскоре стал проводить новую позиционную атаку.

Руслану Магалю потребовалась медицинская помощь, и главный арбитр подозвал на поле врачебную бригаду.

Трудно сказать, чем завершится матч. Если никто больше не забьёт, то понятно, что ничейным результатом. Игра наблюдается равная.

Двойная замена фиксируется в составе "Пари НН". Владислав Карапузов и Валерий Царукян выходят на поле вместо Дмитрия Стоцкого и Никиты Ермакова.

Максим Шнапцев попытался выполнить подачу с правого фланга, случился рикошет, мяч вылетел за лицевую линию, и будет угловой удар.

Константин Марадишвили выполнил навес справа с углового, и на ближнем краю вратарской мяч головой вынес Хызыр Аппаев.

Владислав Мастерной нарушил правила в середине своей половины поля, грубо оттолкнув от себя Валерия Царукяна. Это жёлтая карточка.

Такая блеклая игра, как сейчас, естественно, на руку "Факелу", который минимально ведёт в счёте и обороняет это скользкое преимущество.

При этом "Пари НН" по-прежнему с трудом даются вразумительные атаки. Не получается никак обострение у команды Дмитрия Ананко.

Дмитрий Стоцкий выполнил с левого фланга доставку в чужую штрафную площадь, и ни к чему интересному не привело это, ибо легко отбились гости.

Константин Кучаев теперь попробовал прострелить с левой стороны, а мяч попал в ногу Владислава Мастерного и срикошетил от неё на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! КИРИЛЛ ГОЦУК! Дмитрий Стоцкий осуществил подачу с левого фланга с корнера на правую штангу, там пробил головой Дмитрий Тихий, а возле другой штанги Константин Кучаев скинул мяч Кириллу Гоцуку, ногой вонзившему снаряд в сетку.

"Пари НН" дома весьма грозная сила. И продолжают нижегородцы идти вперёд, зарабатывают перспективный штрафной удар на левом фланге. Против Константина Кучаева было нарушение.

При этом Константин Кучаев упал на Андрея Менделя, и медицинская помощь сейчас оказывается полузащитнику "Факела".

Дмитрий Стоцкий с левой стороны со штрафного удара подбросил мяч ближе к дальней штанге, и оттуда достаточно просто вынесли игровой снаряд воронежцы.

Двойная замена производится у "Факела". Никита Моцпан и Евгений Марков появляются на поле вместо Ильнура Альшина и Романа Акбашева.

Хызыр Аппаев спешил на мяч в чужой штрафной площадке, но всё-таки опередил его Артур Нигматуллин, поэтому опасный момент не образовался.

Двойная замена произошла в перерыве в составе "Пари НН". Зе Турбо и Максим Шнапцев вышли на поле вместо Хуана Боселли и Кирилла Боженова.

У "Факела" состоялась в перерыве одна замена: Игорь Калинин появился вместо Василия Черова.

Игорь Калинин оказался на газоне в центральной части поля. Нарушены против него были правила в верховой борьбе Никитой Ермаковым.

Прямо сейчас в турнирной таблице в режиме онлайн у "Пари НН" и "Факела" поровну баллов. 24 очка также и у "Ростова".

Очень плотно в штрафной площади "Факела". С левой стороны пытаются хозяева пробиться к чужим воротам, а получается у них только лишь заработать угловой.

Уже с игры Дмитрий Стоцкий осуществлял подачу с левого фланга, и мяч отправился за дальнюю штангу за лицевую линию.

"Факел" всё-таки не окапывается на своей половине поля, сейчас на чужую позиционно воронежцы перебрались.

Никита Ермаков на половине поля "Факела" нарушил правила, подтолкнув в боковую сторону Андрея Менделя.

Игорь Калинин пустился в продолжительный проход по левому флангу и уступил мяч сопернику на входе в чужую штрафную площадь.

Андрею Менделю потребовалась медицинская помощь после эпизода в центральной части поля с Зе Турбо. Можно было и карточку игроку "Пари НН" давать за наступ на ногу.

А вот сейчас уже жёлтая карточка. Зе Турбо не успокоился, в подкате дал по ноге Райану Сенаджи и обзавёлся предупреждением.

Когда не клеится созидание у "Пари НН", приходится фолить нападающим команды хозяев на чужой половине поля, в первом тайме тоже так было.

Никита Каккоев неудачно действовал на левом фланге в центральной трети поля, не смог удержать мяч и выпустил его за боковую линию.

Олега Романцева показали крупным планом на трибуне. Он является советником гендиректора "Пари НН".

Игорь Калинин, как и Зе Турбо, вышел в перерыве на замену и потом получил жёлтую карточку. Фолить не надо было.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. "Пари НН" - "Факел" 0:1.

45' Хуан Боселли пробивал примерно с линии штрафной площади, через себя перебрасывал мяч, но не в падении, а Александр Беленов сориентировался и не пустил сферу под перекладину.

45' Нарушение правил фиксируется недалеко от центрального круга. Андрей Мендель роняет на газон Константина Марадишвили.

45' Дмитрий Тихий решил приложиться по чужим воротам с дальней дистанции и отправил мяч гораздо выше створа.

45' +2 минутаы к первому тайму.

44' Руслан Магаль заработал для "Факела" штрафной удар на правом фланге чужой половины поля. Мамаду Майга, уже имеющий жёлтую карточку, поспособствовал его падению на газон.

43' Потом ещё с игры подача последовала у хозяев с левого края, на дальней штанге Александр Беленов не совсем удачно сыграл на выходе, и подстраховали его полевые партнёры.

43' Дмитрий Стоцкий выполнил подачу со штрафного с левого фланга, но опасного момента не последовало, сумели отбиться воронежцы.

42' Ильнур Альшин на правом фланге обороны сфолил против Дмитрия Стоцкого, взявшего курс на смещение в центральную зону.

40' Немного времени остаётся уже командам провести на поле до перерыва. "Пари НН" старается всё-таки уйти от промежуточно поражения к концу первого тайма.

39' Снова против Андрея Менделя сфолили хозяева в атаке. Ставит свой корпус Мендель - и толкают его. Никита Ермаков сейчас отметился нарушением.

38' Дмитрий Тихий забросил высоко вперёд на правый фланг, где Хуан Боселли упустил мяч за боковую линию в противоборстве с Сергеем Божиным.

37' "Пари НН" сейчас владеет мячом в центре поля, но не знают хозяева, как им обострить в складывающейся ситуации.

36' Против Андрея Менделя нижегородцы нарушили правила в атаке. Александр Беленов исполнит это стандартное положение.

35' Напомним, что осенью у "Пари НН" была длительная именно что победная домашняя серия, а проигрывал последний раз коллектив Сергея Юрана в родных стенах в рамках РПЛ в 1-м туре "Зениту".

34' Василий Черов на правом фланге совершил нарушение правил против Дмитрия Стоцкого и обрёл для себя жёлтую карточку.

33' Ильнур Альшин нарушил правила в атаке "Факела" в нескольких метрах перед штрафной площадкой "Пари НН".

32' Хуан Боселли пробивал из зоны левого угла вратарской в окружении опекунов, и Александру Беленову удалось сделать сэйв, а доставка Константина Марадишвили оказалась безадресной.

32' Нарушение правил происходит в центральной трети поля на одном из флангов. Руслан Магаль роняет на газон Кирилла Боженова.

30' Сергей Божин действует на правом фланге обороны, где выбивает мяч головой за боковую линию. Потом после подачи хозяев и скидки забирает мяч Александр Беленов.

29' Вячеслав Якимов пострадал в стыке с Кириллом Гоцуком в штрафной площади "Пари НН" и получает медицинскую помощь. О пенальти речи не идёт.

28' Владислав Мастерной вбросил длинный аут с левого фланга к ближней штанге, а острого продолжения из верховой борьбы не родилось там.

27' "Факел" не собирается отходить назад после забитого гола. Наоборот, атакуют позиционно гости. И зарабатывают аут на левом фланге.

26' Нарушение правил фиксируется в середине поля. Дмитрий Тихий действовал там не по правилам, ударив по ноге соперника.

25' Если "Факел" сегодня одержит победу, то прервёт четырёхматчевую безвыигрышную серию в рамках Российской премьер-лиги.

24' 17-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России пропустил "Пари НН". У "Факела" на данный момент всего 19 пропущенных.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ВЯЧЕСЛАВ ЯКИМОВ!

Руслан Магаль подал штрафной с левого фланга, хозяева не смогли отбиться, Кирилл Гоцук там неудачно действовал, Райан Сенаджи пробил ногой в падении, Артур Нигматуллин отразил мяч перед собой, а Вячеслав Якимов головой добавил его в сетку.

22' Мамаду Майга на правом фланге обороны совершил нарушение правил против Руслана Магаля и, будучи недовольным, получил жёлтую карточку.

21' Кирилл Боженов был адресатом передачи партнёра на правом фланге в центральной трети поля, но не удержал контроль над игровым снарядом футболист "Пари НН".

20' Дмитрий Стоцкий взял подбор на левом фланге и выполнил подачу уже с игры, а Хуан Боселли со второго этажа ударил рядом с левым углом створа. Первый острый момент в матче.

19' Угловой удар заработал "Пари НН" на левом фланге. Дмитрий Стоцкий навесил со стандарта на ближнюю штангу, откуда мяч вынес головой Хызыр Аппаев.

18' Пока наблюдается равная игра, можно так сказать. При этом ни одного опасного момента никем создано ещё не было.

17' Владислав Мастерной осуществил заброс со штрафного удара и сделал это неудачно, ведь никто из его партнёров не смог зацепиться за мяч, ушедший за лицевую линию.

16' Роман Акбашев теперь стал автором фола в середине поля. Нарушение правил от соперника испытал на себе Мамаду Майга... А сейчас уже обратный фол между ними.

15' Роман Акбашев выполнил подачу штрафного с левого полуфланга, и в верховой борьбе Сергей Божин нарушил правила в атаке против соперника.

14' "Факел" двинулся в нападение и заработал штрафной удар недалеко от штрафной площади хозяев. Фол был совершён против Руслана Магаля.

13' Константин Марадишвили пытался что-то организовать в атаке, но неудачно вышло, и мяч легко забрал Александр Беленов.

12' "Пари НН" предстоит учиться играть без покинувшего команду Эдгара Севикяна. Ничего интересного сейчас на поле не происходит, острота не возникает.

11' Дмитрию Ананко будет кем усилить игру своей команды - для этого надо выпустить во втором тайме на замену Николая Калинского.

10' Отсутствует сегодня Сергей Юран на тренерской скамейке "Пари НН". Подменяет его Дмитрий Ананко.

9' Вряд ли сегодня стоит ожидать искромётной игры в нынешней игре. "Пари НН" - одна из наименее пропускающих команд в чемпионате России. Забивает она тоже мало. Ну и "Факел" примерно такой же.

8' Роман Акбашев нарушил правила недалеко от центральной линии поля. Уронил он на газон Дмитрия Тихого.

7' Также сегодня в чемпионате России состоятся матчи "Динамо" - "Локомотив" и "Балтика" - "Сочи".

6' Дмитрий Стоцкий пришёл на правый фланг, откуда осуществил навесную передачу уже с игры на ближнюю штангу, где мяч зафиксировал Александр Беленов.

5' Подача состоялась у хозяев с левого фланга на дальнюю штангу от Дмитрия Стоцкого, и Руслан Магаль головой выбил мяч на угловой.

4' Дмитрий Тихий отметился небольшим нарушением правил в середине поля. Пока без опасных моментов обходятся команды, ровное начало матча.

3' "Факел" в случае победы догонит "Пари НН" по очкам. Оказывается, не такое уж большое расстояние между клубами, хотя нижегородцы по ходу сезона могли себя почувствовать и борцами за условную зону еврокубков.

2' 18-й номер и 18-й номер сошлись в одном эпизоде в центре поля. Андрей Мендель ударил по ногам Константина Кучаева.

1' В однородной тёмно-синей форме выступает "Пари НН". В белых футболках, синих трусах и белых гетрах играет "Факел".