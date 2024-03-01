В 19 туре встретятся Пари НН и Факел Воронеж. В последних пяти матчах Пари НН выиграл 1 раз, сыграл в... Ещё
Сектор Газа #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|4
|0.22
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.17
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.11
|Боселли Хуан
|1
|0.06
|Каккоев Никита
|1
|0.06
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.06
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.06
|Сулейманов Тимур
|1
|0.06
|Александров Виктор
|1
|0.06
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|6 (2)
|0.33
|Якимов Вячеслав
|3
|0.17
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.11
|Альшин Ильнур
|1
|0.06
|Моцпан Никита
|1
|0.06
|Божин Сергей
|1
|0.06
|Долгов Александр
|1
|0.06
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Майга Мамаду
|4
|0
|Калинский Николай
|3
|0
|Каккоев Никита
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Шнапцев Максим
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|5
|0
|Квеквескири Ираклий
|4
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Мастерной Владислав
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Альшин Ильнур
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|28 - 14
|38
|2.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 17
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 22
|32
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|36 - 27
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|17 - 21
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 24
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 24
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|17 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|9.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4