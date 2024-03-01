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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Факел
Прогнозы 75
Пари НН 66.7% (50)
X 17.3% (13)
Факел 16% (12)
0
выиграет Факел, со счетом 1:2
В 19 туре встретятся Пари НН и Факел Воронеж. В последних пяти матчах Пари НН выиграл 1 раз, сыграл в... Ещё
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Пари НН
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История личных встреч

Пари НН
Факел

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ТМК
0:0
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

83
130

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.22
Калинский Николай 3 (1) 0.17
Зе Турбо Жозе 2 0.11
Боселли Хуан 1 0.06
Каккоев Никита 1 0.06
Кутателадзе Николоз 1 0.06
Стоцкий Дмитрий 1 0.06
Сулейманов Тимур 1 0.06
Александров Виктор 1 0.06
Жигулёв Илья 0 0
Трошечкин Александр 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 6 (2) 0.33
Якимов Вячеслав 3 0.17
Максимов Максим 2 (1) 0.11
Альшин Ильнур 1 0.06
Моцпан Никита 1 0.06
Божин Сергей 1 0.06
Долгов Александр 1 0.06
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Гоцук Кирилл 3 1
Трошечкин Александр 4 0
Майга Мамаду 4 0
Калинский Николай 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Шнапцев Максим 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Квеквескири Ираклий 4 0
Марков Евгений 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Якимов Вячеслав 3 0
Мастерной Владислав 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Пари НН
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
3
Пари НН
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Факел
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
8
Пари НН
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Факел
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
15%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
16 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
17%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
31%
3
19%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
25%
6
38%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2
Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1
Факел
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1
ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1

Результаты матчей

Пари НН
Факел

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
7 раз 39%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
10
8
5
13
1.5
5
13
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 18 11 5 2 28 - 14 38
2.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
Рубин
 Заявка 18 8 4 6 17 - 21 28
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 18 7 7 4 31 - 24 28
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Ростов
 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
11.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 18 3 6 9 19 - 28 15
15.
Балтика
 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 8 1 0 16 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
7.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
8.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
7.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2024, осталось 2 дня 3 часа 4 минуты.



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    • Прогнозы 75
    Пари НН 66.7% (50)
    X 17.3% (13)
    Факел 16% (12)
    0
    выиграет Факел, со счетом 1:2
    В 19 туре встретятся Пари НН и Факел Воронеж. В последних пяти матчах Пари НН выиграл 1 раз, сыграл в... Ещё
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Факел

    Исход игры
    Пари НН
    65.8% (48)
    Ничья
    17.8% (13)
    Факел
    16.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (22)
    Меньше
    60.71% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (30)
    Нет
    46.43% (26)
    Популярный счёт
    1:0 Пари НН
    24.7% (18)
    2:1 Пари НН
    24.7% (18)
    1:1 Ничья
    11% (8)
    2:0 Пари НН
    8.2% (6)
    1:2 Факел
    4.1% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (2)
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