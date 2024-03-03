Тур: 23. Стадион: Стадион ЛКС. Зрители: 6508
3:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаJakub Letniowski
0:1
29' ГолЗапольник Камиль
1:1
38' ПенальтиРамирес Даниэль
45' Желтая карточкаГюлен Левент
2:1
58' ГолБалик Гусейн
3:1
76' ГолБалик Гусейн
80' Желтая карточкаЯкуба Роман
83' Желтая карточкаЛувеу Адриен
3:2
90' ПенальтиЗапольник Камиль
90' Желтая карточкаТехан Кай
90'+6
Ход матча
11'
29'
38'
1:1
45'
58'
2:1
74'
76'
80'
83'
90'
3:2
90'
18
Дурмиси
Риза
70
Балик
Гусейн
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
17
Бартош
Якуб
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
22 Jan Labedzki
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Пуща Неполомице
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|5 (4)
|0.22
|Техан Кай
|3
|0.13
|Балик Гусейн
|3
|0.13
|Engjell Hoti
|2
|0.09
|Stipe Juric
|2
|0.09
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.04
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.04
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.04
|Jedrzej Zajac
|1
|0.04
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|6 (5)
|0.27
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.23
|Семашко Артур
|5
|0.23
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.18
|Холевяк Матеуш
|3
|0.14
|Якуба Роман
|2
|0.09
|Piotr Mrozinski
|1
|0.05
|Кой Михал
|1
|0.05
|Кидрич Рок
|1
|0.05
|Вальски Михал
|1
|0.05
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.05
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Техан Кай
|5
|0
|Лувеу Адриен
|5
|0
|Engjell Hoti
|3
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Дурмиси Риза
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|8
|1
|Jacub Serafin
|7
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Запольник Камиль
|4
|0
|Хайда Войцех
|4
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Зых Оливер
|2
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
12
ЛКС Лодзь
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Пуща Неполомице
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
0
15
ЛКС Лодзь
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Пуща Неполомице
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
23% (5)
55% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
7
27
Голы по времени матча
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
23
26
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
7
30%
10
38%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
6
38%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
4
17%
6
38%
76-90
Забито
20
30
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
0
0%
4
13%
1-15
2
10%
6
20%
16-30
6
30%
4
13%
31-45
4
20%
3
10%
46-60
2
10%
8
27%
61-75
6
30%
5
17%
76-90
Пропущено
46
42
22 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
8
17%
3
7%
1-15
8
17%
5
12%
16-30
6
13%
9
21%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
11
24%
16
38%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1
ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1
Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Пуща Неполомице
Точный счет
0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
101
48
56
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
193
518
913
221
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|6
|4
|33 - 18
|45
|2.
|23
|12
|6
|5
|51 - 33
|42
|3.
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|4.
|23
|12
|4
|7
|44 - 26
|40
|5.
|23
|10
|8
|5
|35 - 28
|38
|6.
|21
|10
|6
|5
|39 - 25
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|22
|9
|5
|8
|29 - 30
|32
|9.
|1:0
|23
|8
|6
|9
|26 - 36
|30
|10.
|23
|8
|4
|11
|29 - 33
|28
|11.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|12.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|13.
|22
|6
|7
|9
|24 - 33
|25
|14.
|22
|4
|13
|5
|20 - 23
|25
|15.
|22
|5
|7
|10
|30 - 42
|22
|16.
|0:1
|22
|4
|10
|8
|25 - 29
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|23
|3
|4
|16
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|9.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|12.
|0:1
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|5.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|0:1
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|14 - 26
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7