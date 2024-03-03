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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 6508
ЛКС Лодзь
3:2
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
11' Желтая карточка
Jakub Letniowski
0:1
29' Гол
Запольник Камиль
1:1
38' Пенальти
Рамирес Даниэль
45' Желтая карточка
Гюлен Левент
2:1
58' Гол
Балик Гусейн
3:1
76' Гол
Балик Гусейн
80' Желтая карточка
Якуба Роман
83' Желтая карточка
Лувеу Адриен
3:2
90' Пенальти
Запольник Камиль
90' Желтая карточка
Техан Кай
90'+6
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
2
Гюлен
Левент
4
Мамедов
Рахиль
18
Дурмиси
Риза
14
Michal
Mokrzycki
70
Балик
Гусейн
16
Рамирес
Даниэль
27
Jakub
Letniowski
20
Piotr
Janczukowicz
9
Техан
Кай
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
14
Jacub
Serafin
5
Konrad
Stepien
17
Бартош
Якуб
70
Хайда
Войцех
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
25
Запольник
Камиль
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Пуща Неполомице

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:3
ПД
4:4
ПД
0:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 5 (4) 0.22
Техан Кай 3 0.13
Балик Гусейн 3 0.13
Engjell Hoti 2 0.09
Stipe Juric 2 0.09
Antoni Mlynarczyk 1 0.04
Piotr Janczukowicz 1 0.04
Тутышкинас Артемиюс 1 0.04
Jedrzej Zajac 1 0.04
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.27
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.23
Семашко Артур 5 0.23
Запольник Камиль 4 (1) 0.18
Холевяк Матеуш 3 0.14
Якуба Роман 2 0.09
Piotr Mrozinski 1 0.05
Кой Михал 1 0.05
Кидрич Рок 1 0.05
Вальски Михал 1 0.05
Bartlomiej Poczobut 1 0.05
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Jakub Letniowski 6 0
Техан Кай 5 0
Лувеу Адриен 5 0
Engjell Hoti 3 1
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Stipe Juric 1 1
Монсальве Начо 2 0
Гюлен Левент 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Дурмиси Риза 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Балик Гусейн 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 8 1
Jacub Serafin 7 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Запольник Камиль 4 0
Хайда Войцех 4 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Зых Оливер 2 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
12
ЛКС Лодзь
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Пуща Неполомице
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

0
15
ЛКС Лодзь
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Пуща Неполомице
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
23% (5)
55% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

7
27

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

23
26
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
7
30%
10
38%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
6
38%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
4
17%
6
38%
76-90

Забито

20
30
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
0
0%
4
13%
1-15
2
10%
6
20%
16-30
6
30%
4
13%
31-45
4
20%
3
10%
46-60
2
10%
8
27%
61-75
6
30%
5
17%
76-90

Пропущено

46
42
22 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
8
17%
3
7%
1-15
8
17%
5
12%
16-30
6
13%
9
21%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
11
24%
16
38%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1
ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1
Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Пуща Неполомице

Точный счет

0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
5
6
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
19
3
5
18
1.5
9
13
2
21
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 23 13 6 4 33 - 18 45
2.
Ягеллония Белосток
 23 12 6 5 51 - 33 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
5.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Заглембе Любин
 1:0 23 8 6 9 26 - 36 30
10.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
11.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
12.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Пяст
 22 4 13 5 20 - 23 25
15.
Пуща Неполомице
 22 5 7 10 30 - 42 22
16.
Корона Кельце
 0:1 22 4 10 8 25 - 29 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 1:0 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
11.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
12.
Корона Кельце
 0:1 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
16.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
17.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 1:0 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 0:1 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 7
Весь список
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