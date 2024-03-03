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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Бёрнли
0:2
Второй тайм: 90+'
Борнмут
0'
1' Желтая карточка
О'Ши Дара
0:1
13' Гол
Клюйверт Джастин
42' Желтая карточка
Семеньо Антуан
44' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
68' Желтая карточка
Тавернер Маркус
68' Желтая карточка
Витиньо Виктор
84' Желтая карточка
Смит Адам
0:2
88' Гол
Семеньо Антуан

Ход матча

1'
О'Ши Дара
 
12'
 
Мефам Крис
Сенеси Маркос
13'
0:1
Клюйверт Джастин
(Кук Льюис)
42'
 
Семеньо Антуан
44'
 
Клюйверт Джастин
46'
 
Скотт Алекс
Кристи Райан
68'
 
Тавернер Маркус
68'
Витиньо Виктор
 
69'
Амдуни Зеки
Ларсен Якоб-Бруун
 
73'
 
Биллинг Филип
Клюйверт Джастин
77'
Бенсон Манюэль
Витиньо Виктор
 
84'
 
Смит Адам
88'
0:2
Семеньо Антуан
(Кук Льюис)
89'
 
Унал Энес
Соланке Доминик
89'
 
Уттара Данго
Керкез Милош
90'
Родригес Джей
О'Ши Дара
 
90'
Гудмундссон Йоханн
Каллен Джош
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 292 Количество передач 98
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 128
Бёрнли 26.6% (34)
X 32.8% (42)
Борнмут 40.6% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бёрнли
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1
Траффорд
Джеймс
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
3
Тэйлор
Чарли
22
Витиньо
Виктор
II
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
34
Ларсен
Якоб-Бруун
23
Фофана
Датро
47
Одоберт
Уилсон
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
Бёрнли
4-4-2
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Борнмут

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
2:4
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
Ч
1:1
Ч
1:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

2
1.86

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.62
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.15
Амдуни Зеки 4 0.15
Браунхилл Джош 3 0.11
Одоберт Уилсон 3 0.11
Фофана Датро 2 0.07
Родригес Джей 2 (1) 0.07
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.07
О'Ши Дара 1 0.04
Тэйлор Чарли 1 0.04
Берге Сандер 1 0.04
Колеошо Лука 1 0.04
Аль-Дахиль Амин 1 0.04
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 15 (1) 0.58
Семеньо Антуан 5 0.19
Клюйверт Джастин 4 0.15
Сенеси Маркос 3 0.12
Тавернер Маркус 2 0.08
Биллинг Филип 2 0.08
Синистерра Луис 2 0.08
Брукс Дэвид 1 0.04
Скотт Алекс 1 0.04
Мур Киффер 1 0.04
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 6 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 5 0
Браунхилл Джош 3 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Компани Венсан 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Фофана Датро 1 0
Эстев Максим 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 8 0
Кук Льюис 4 1
Семеньо Антуан 5 0
Биллинг Филип 3 1
Нето Мурара 4 0
Кристи Райан 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Забарный Илья 4 0
Смит Адам 2 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Соланке Доминик 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Борнмут
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
11
Бёрнли
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Борнмут
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

6
11
Бёрнли
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Борнмут
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

23
16

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 13
3
20%
4
18%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
4
27%
4
18%
76-90

Пропущено

30
28
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
13%
4
14%
1-15
7
23%
2
7%
16-30
4
13%
5
18%
31-45
3
10%
5
18%
46-60
7
23%
5
18%
61-75
5
17%
7
25%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

26
18
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
8
31%
5
28%
76-90

Забито

27
34
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
4
15%
6
18%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
6
22%
3
9%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
5
19%
6
18%
61-75
6
22%
7
21%
76-90

Пропущено

56
46
25 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 20
5
9%
5
11%
1-15
12
21%
6
13%
16-30
8
14%
7
15%
31-45
6
11%
9
20%
46-60
12
21%
7
15%
61-75
13
23%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2
Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0
Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1
Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1

Результаты матчей

Бёрнли
Борнмут

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
19
6
6
20
1.5
10
15
1
25
2.5
4
21
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 27 17 4 6 59 - 37 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 11 5 11 40 - 43 38
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 27 10 5 12 39 - 42 35
13.
Борнмут
 2:0 Заявка 26 8 7 11 36 - 48 31
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 7 7 13 32 - 47 28
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 27 8 7 12 29 - 37 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 26 5 5 16 38 - 55 20
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 27 3 4 20 25 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 2:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
3.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 2:0 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Тавернер Маркус из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Бенсон Манюэль
  • 92'
    Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мефам Крис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 91'
    Мефам Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Контроль мяча: Бёрнли: 75%, Борнмут: 25%.
  • 90'
    Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Тактическая замена. Каллен Джош уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Йоханн
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    Прогнозы 128
    Бёрнли 26.6% (34)
    X 32.8% (42)
    Борнмут 40.6% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Борнмут
    3.75
    5.20
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