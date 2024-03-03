0'
1' Желтая карточкаО'Ши Дара
0:1
13' ГолКлюйверт Джастин
42' Желтая карточкаСеменьо Антуан
44' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
68' Желтая карточкаТавернер Маркус
68' Желтая карточкаВитиньо Виктор
84' Желтая карточкаСмит Адам
0:2
88' ГолСеменьо Антуан
90'+7
Ход матча
1'
13'
0:1
42'
44'
68'
68'
84'
88'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
600 Количество передач 200
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.04 Победа «Борнмута»
-
-
1.74 ТБ(2,5) голов
-
33
Эстев
Максим
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
23
Фофана
Датро
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фофана ДатроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Борнмут
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
2
1.86
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1.17
Среднее время на гол
70
77
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.62
1.54
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.15
|Амдуни Зеки
|4
|0.15
|Браунхилл Джош
|3
|0.11
|Одоберт Уилсон
|3
|0.11
|Фофана Датро
|2
|0.07
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.07
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.07
|О'Ши Дара
|1
|0.04
|Тэйлор Чарли
|1
|0.04
|Берге Сандер
|1
|0.04
|Колеошо Лука
|1
|0.04
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.04
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|15 (1)
|0.58
|Семеньо Антуан
|5
|0.19
|Клюйверт Джастин
|4
|0.15
|Сенеси Маркос
|3
|0.12
|Тавернер Маркус
|2
|0.08
|Биллинг Филип
|2
|0.08
|Синистерра Луис
|2
|0.08
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Скотт Алекс
|1
|0.04
|Мур Киффер
|1
|0.04
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|6
|1
|Тэйлор Чарли
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Каллен Джош
|5
|0
|О'Ши Дара
|5
|0
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Компани Венсан
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|8
|0
|Кук Льюис
|4
|1
|Семеньо Антуан
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Смит Адам
|2
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Соланке Доминик
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Борнмут
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
11
Бёрнли
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
6
11
Бёрнли
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Борнмут
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
23
16
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
15
24
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 13
3
20%
5
21%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
4
27%
5
21%
76-90
Пропущено
32
28
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
16%
4
14%
1-15
7
22%
2
7%
16-30
4
13%
5
18%
31-45
3
9%
5
18%
46-60
7
22%
5
18%
61-75
6
19%
7
25%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
26
18
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
8
31%
5
28%
76-90
Забито
27
36
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
4
15%
7
19%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
6
22%
3
8%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
5
19%
6
17%
61-75
6
22%
8
22%
76-90
Пропущено
58
46
26 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
6
10%
5
11%
1-15
12
21%
6
13%
16-30
8
14%
7
15%
31-45
6
10%
9
20%
46-60
12
21%
7
15%
61-75
14
24%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2
Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0
Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1
Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1
Результаты матчей
Бёрнли
Борнмут
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:2
5 раз 19%
3:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
75
311
48
113
111
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
131
310
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
206
621
1115
126
422
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|1:1 Заявка
|27
|18
|6
|3
|60 - 27
|60
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|1:1 Заявка
|27
|14
|3
|10
|37 - 37
|45
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 43
|38
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|39 - 42
|35
|13.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|36 - 48
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|32 - 47
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|29 - 37
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|38 - 55
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|20.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|1:1 Заявка
|14
|9
|5
|0
|32 - 12
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|9.
|1:1 Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|1:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 17
|23
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9