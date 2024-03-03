Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

52' Команда Борнмут имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Витиньо Виктор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Тавернер Маркус из команды Борнмут наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удар от ворот произведет Борнмут

46' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Ларсен Якоб-Бруун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Ларсен Якоб-Бруун бьет со штрафного в створ, но Нето Мурара держит все под контролем

44' Клюйверт Джастин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Семеньо Антуан получает желтую карточку за неспортивное поведение

42' Ларсен Якоб-Бруун завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

42' Оооо... вот это был удар! Фофана Датро должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Фофана Датро . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Удар от ворот произведет Бёрнли

40' Тавернер Маркус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

38' Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Борнмут

35' Одоберт Уилсон не смог попасть в створ ударом издали

35' Каллен Джош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Керкез Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Борнмут

30' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Борнмут

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Одоберт Уилсон из команды Бёрнли наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Удар от ворот произведет Бёрнли

24' Клюйверт Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Борнмут

23' Витиньо Виктор II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Каллен Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бёрнли нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

22' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Каллен Джош из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Команда Борнмут забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' О'Ши Дара плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

13' Г О О О О Л - Клюйверт Джастин забивает с правой ноги!

13' Кук Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Борнмут

12' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Матч возобновлен

10' Сенеси Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Керкез Милош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Борнмут

6' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Фофана Датро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Ассиньон Лоренс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Ассиньон Лоренс из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

1' О'Ши Дара получает желтую карточку за неспортивное поведение

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Бёрнли начинает с центра поля