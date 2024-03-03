Тур: 26. Стадион: Свисспорарена.
0'
34' Желтая карточкаВляди Шкельчим
0:1
40' ГолВляди Шкельчим
51' Желтая карточкаГрбич Адриан
52' Желтая карточкаКадак Якуб
58' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
62' Желтая карточкаЯшари Ардон
74' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
74' Желтая карточкаМай Ларс-Лукас
Ход матча
34'
40'
0:1
46'
51'
52'
62'
72'
74'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
11 Teddy Okou
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Serif Berbic
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Люцерн
Лугано
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
40 матчей
42.5%
20%
37.5%
17 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.5%
35%
37.5%
11 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
25
32
Голов в среднем за матч
1.25
1.6
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
65
57
Голов в среднем за матч
1.63
1.43
Тотал матчей
2.5
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Ардон
|5
|0.19
|Майер Макс
|5 (3)
|0.19
|Lars Villiger
|4
|0.15
|Шадер Софьян
|4
|0.15
|Дорн Пиус
|3
|0.12
|Клиджэ Тибо
|3
|0.12
|Severin Ottiger
|2
|0.08
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.08
|Teddy Okou
|1
|0.04
|Симани Денис
|1
|0.04
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1 (1)
|0.04
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|10 (1)
|0.38
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.23
|Штеффен Ренато
|4
|0.15
|Бислими Уран
|4
|0.15
|Саббатини Хонатан
|3
|0.12
|Киминьяни Янис
|3
|0.12
|Махмуд Хадж
|3
|0.12
|Хайдари Альбиан
|2
|0.08
|Крешник Хайризи
|2
|0.08
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Мацек Роман
|1
|0.04
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Эспиноса Джон
|1
|0.04
|Маркеш Мартим
|1
|0.04
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.04
|Гргич Анто
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|5
|2
|Фрыдек Мартин
|6
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Severin Ottiger
|3
|1
|Симани Денис
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Клиджэ Тибо
|2
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Валенсуэла Мильтон
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Гргич Анто
|2
|1
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Лугано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
8
Люцерн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Лугано
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
7
17
Люцерн
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Лугано
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
27
13
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
6%
3
13%
1-15
5
28%
1
4%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
4
22%
8
33%
61-75
5
28%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
14
22
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
29%
6
27%
61-75
5
36%
8
36%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
3
21%
5
25%
61-75
3
21%
5
25%
76-90
Пропущено
22
18
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
14%
4
22%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
9
41%
2
11%
61-75
5
23%
3
17%
76-90
Забито
32
44
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
1
3%
3
7%
1-15
8
25%
3
7%
16-30
4
13%
6
14%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
7
22%
13
30%
30%
61-75
8
25%
12
27%
76-90
Пропущено
36
40
9 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
17%
4
10%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
1
3%
6
15%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
13
36%
8
20%
61-75
10
28%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1
Лугано
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3
Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0
Результаты матчей
Люцерн
Лугано
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
2:3
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
75
67
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
211
66
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
214
916
1213
322
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|2.
|26
|14
|8
|4
|45 - 29
|50
|3.
|1:0
|26
|12
|4
|10
|46 - 39
|40
|4.
|26
|12
|4
|10
|38 - 33
|40
|5.
|25
|10
|9
|6
|36 - 26
|39
|6.
|0:1
|26
|11
|4
|11
|33 - 36
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|45 - 50
|34
|8.
|26
|9
|4
|13
|32 - 39
|31
|9.
|25
|8
|6
|11
|32 - 50
|30
|10.
|26
|8
|5
|13
|32 - 33
|29
|11.
|26
|7
|8
|11
|35 - 40
|29
|12.
|26
|3
|7
|16
|26 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 14
|28
|4.
|0:1
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|6.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|12.
|13
|1
|6
|6
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|3.
|1:0
|13
|6
|1
|6
|25 - 22
|19
|4.
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|5.
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|13
|2
|4
|7
|16 - 25
|10
|9.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5