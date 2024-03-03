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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 13442
Люцерн
0:1
Конец матча
Лугано
0'
34' Желтая карточка
Вляди Шкельчим
0:1
40' Гол
Вляди Шкельчим
51' Желтая карточка
Грбич Адриан
52' Желтая карточка
Кадак Якуб
58' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
62' Желтая карточка
Яшари Ардон
74' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
75' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
90' Желтая карточка
Ульрих Дарио
90'+5

Ход матча

34'
 
Вляди Шкельчим
40'
0:1
Вляди Шкельчим
(Боттани Маттиа)
46'
Кадак Якуб
Майер Макс
 
46'
Клиджэ Тибо
Шадер Софьян
 
51'
Грбич Адриан
 
52'
Кадак Якуб
 
58'
 
Валенсуэла Мильтон
59'
 
Саббатини Хонатан
Боттани Маттиа
62'
Яшари Ардон
 
68'
 
Эспиноса Джон
Киминьяни Янис
69'
 
Штеффен Ренато
Вляди Шкельчим
69'
 
Мацек Роман
Бислими Уран
72'
Ульрих Дарио
Severin Ottiger
 
72'
Teddy Okou
Дорн Пиус
 
74'
 
Саббатини Хонатан
75'
 
Май Ларс-Лукас
84'
Levin Winkler
Белоко Стефан
 
85'
 
Хайдари Альбиан
Валенсуэла Мильтон
90'
Ульрих Дарио
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 339 Количество передач 453
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
7
Майер
Макс
9
Грбич
Адриан
69
Шадер
Софьян
1
Саипи
Амир
4
Крешник
Хайризи
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
21
Киминьяни
Янис
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
10
Боттани
Маттиа
19
Вляди
Шкельчим
9
Целар
Жан
Люцерн
4-3-1-2
Лугано
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Лугано

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

40 матчей

42.5%
20%
37.5%
17 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.5%
35%
37.5%
11 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:2
К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Голы

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

25
32

Голов в среднем за матч

1.25
1.6

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

65
57

Голов в среднем за матч

1.63
1.43

Тотал матчей

2.5
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Ардон 5 0.19
Майер Макс 5 (3) 0.19
Lars Villiger 4 0.15
Шадер Софьян 4 0.15
Дорн Пиус 3 0.12
Клиджэ Тибо 3 0.12
Severin Ottiger 2 0.08
Кадак Якуб 2 (1) 0.08
Teddy Okou 1 0.04
Симани Денис 1 0.04
Абубакар-Анкра Асума 1 0.04
Грбич Адриан 1 (1) 0.04
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 10 (1) 0.38
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.23
Штеффен Ренато 4 0.15
Бислими Уран 4 0.15
Саббатини Хонатан 3 0.12
Киминьяни Янис 3 0.12
Махмуд Хадж 3 0.12
Хайдари Альбиан 2 0.08
Крешник Хайризи 2 0.08
Боттани Маттиа 1 0.04
Мацек Роман 1 0.04
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Эспиноса Джон 1 0.04
Маркеш Мартим 1 0.04
Эль-Вафи Айман 1 0.04
Гргич Анто 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 5 2
Фрыдек Мартин 6 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Severin Ottiger 3 1
Симани Денис 4 0
Яшари Ардон 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Хаас Николас 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Клиджэ Тибо 2 0
Грбич Адриан 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Pascal Loretz 1 0
Leny Meyer 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саббатини Хонатан 6 0
Хайдари Альбиан 6 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Мацек Роман 4 0
Валенсуэла Мильтон 4 0
Маю Хишам 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Гргич Анто 2 1
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Май Ларс-Лукас 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Саипи Амир 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Люцерн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Лугано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
8
Люцерн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Лугано
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

7
17
Люцерн
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Лугано
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

27
13

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
6%
3
12%
1-15
5
28%
1
4%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
4
22%
8
32%
61-75
5
28%
7
28%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
27%
6
27%
61-75
5
33%
8
36%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
3
21%
5
25%
61-75
3
21%
5
25%
76-90

Пропущено

22
18
5 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
14%
4
22%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
9
41%
2
11%
61-75
5
23%
3
17%
76-90

Забито

32
45
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
1
3%
3
7%
1-15
8
25%
3
7%
16-30
4
13%
7
16%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
7
22%
13
29%
61-75
8
25%
12
27%
76-90

Пропущено

37
40
10 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
6
16%
4
10%
1-15
2
5%
6
15%
16-30
2
5%
6
15%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
13
35%
8
20%
61-75
10
27%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1
Лугано
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3
Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0

Результаты матчей

Люцерн
Лугано

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
10 раз 38%
2
6 раз 23%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
22
4
9
17
1.5
12
14
3
23
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 26 15 6 5 51 - 24 51
2.
Серветт
 26 14 8 4 45 - 29 50
3.
Цюрих
 1:0 26 11 9 6 37 - 26 42
4.
Лугано
 26 12 4 10 46 - 39 40
5.
Санкт-Галлен
 26 12 4 10 38 - 33 40
6.
Люцерн
 26 11 4 11 33 - 36 37
7.
Винтертур
 2:1 26 10 7 9 47 - 51 37
8.
Базель
 26 9 4 13 32 - 39 31
9.
Ивердон
 1:2 26 8 6 12 33 - 52 30
10.
Грасcхоппер
 26 8 5 13 32 - 33 29
11.
Лозанна
 26 7 8 11 35 - 40 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Серветт
 13 8 4 1 27 - 14 28
4.
Цюрих
 1:0 13 7 5 1 20 - 11 26
5.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
6.
Винтертур
 2:1 13 7 3 3 22 - 20 24
7.
Ивердон
 1:2 13 7 3 3 22 - 21 24
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 13 6 1 6 25 - 22 19
3.
Янг Бойз
 0:1 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 1:0 13 4 4 5 17 - 15 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 2:1 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Лозанна
 13 2 4 7 16 - 25 10
9.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 1:2 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Лозанна Дюссенн Ноэ 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Грбич Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Шадер Софьян уходит с поля. Thibault Klidje выходит вместо него
    • 46'
      Майер Макс уходит с поля. Кадак Якуб выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Боттани Маттиа сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Вляди Шкельчим бьет в цель!
    • 34'
      Вляди Шкельчим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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