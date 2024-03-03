  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Динамо Москва
2:0
Второй тайм: 66'
Локомотив Москва
0'
1:0
12' Гол
Бителло
26' Желтая карточка
Лаксальт Диего
29' Желтая карточка
Морозов Евгений
2:0
58' Гол
Макаров Денис
64' Желтая карточка
Сильянов Александр

Ход матча

12'
Бителло
(Карраскаль Хорхе)
1:0
26'
Лаксальт Диего
 
29'
 
Морозов Евгений
46'
 
Пиняев Сергей
Миранчук Антон
46'
 
Сулейманов Тимур
Дзюба Артём
58'
Макаров Денис
2:0
64'
 
Сильянов Александр
Прогнозы 174
Динамо Москва 41.4% (72)
X 39.7% (69)
Локомотив Москва 19% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Локомотив Москва
3.05
4.80
Реклама, betcity.ru
3.15
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Лещук
Игорь
2
Даса
Элазар
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
4
Паршивлюк
Сергей
77
Макаров
Денис
24
Чавес
Луис
8
Карраскаль
Хорхе
93
Лаксальт
Диего
89
Бителло
70
Тюкавин
Константин
22
Лантратов
Илья
45
Сильянов
Александр
5
Ньямси
Жерзино
85
Морозов
Евгений
21
Митай
Марио
15
Глушенков
Максим
93
Карпукас
Артём
11
Миранчук
Антон
6
Баринов
Дмитрий
71
Тикнизян
Наир
7
Дзюба
Артём
Динамо Москва
4-5-1
Локомотив Москва
4-5-1

История личных встреч

Динамо Москва
Локомотив Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.87
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.56
1.8

Среднее время на гол

57
50

Всего голов

56
54

Голов в среднем за матч

1.7
1.64

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27

Среднее время на гол

53
55

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.42
Бителло 4 0.21
Смолов Фёдор 4 (2) 0.21
Макаров Денис 4 0.21
Нгамалё Николя 2 0.11
Чавес Луис 2 0.11
Гладышев Ярослав 2 0.11
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Фернандес Роберто 1 0.05
Захарян Арсен 1 0.05
Грулёв Вячеслав 1 0.05
Бессмертный Станислав 1 0.05
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 6 0.32
Глушенков Максим 5 0.26
Дзюба Артём 4 0.21
Жемалетдинов Рифат 3 0.16
Миранчук Антон 2 0.11
Пиняев Сергей 2 0.11
Сулейманов Тимур 2 0.11
Баринов Дмитрий 1 0.05
Марадишвили Константин 1 0.05
Изидор Вильсон 1 0.05
Морозов Евгений 1 0.05
Погостнов Егор 1 0.05
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаксальт Диего 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Фернандес Роберто 4 0
Маричаль Николас 2 1
Смолов Фёдор 2 0
Фомин Даниил 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 2
Баринов Дмитрий 5 0
Ненахов Максим 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Пиняев Сергей 3 0
Митай Марио 3 0
Карпукас Артём 3 0
Сулейманов Тимур 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Морозов Евгений 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
7
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

20
15
Динамо Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Локомотив Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
72% (13)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

22
22

Голы по времени матча

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
4
36%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Забито

20
15
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
5
25%
2
13%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
7
47%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

31
29
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
6
19%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
6
19%
1
3%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
3
10%
12
41%
76-90

Пропущено

20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
10%
3
13%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1
Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Локомотив Москва

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
4
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
4
1.5
4
4
4
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
9
9
4
14
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 19 11 6 2 29 - 15 39
2.
Зенит
 Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 19 9 8 2 31 - 22 35
4.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
5.
Локомотив Москва
 0:2 Заявка 19 8 7 4 29 - 25 31
6.
Крылья Советов
 Заявка 19 8 5 6 36 - 29 29
7.
Рубин
 Заявка 19 8 5 6 18 - 22 29
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 7 8 4 32 - 25 29
9.
Пари НН
 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
10.
Ростов
 Заявка 19 6 6 7 26 - 29 24
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 19 5 5 9 19 - 23 20
13.
Урал
 Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 Заявка 10 6 3 1 19 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 9 6 2 1 13 - 6 20
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 0:2 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Балтика
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
15.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 2:0 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 0:2 Заявка 9 3 3 3 14 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    Продолжает предпринимать активные попытки Михаил Галактионов, дабы спасти эту встречу. Шансы у гостей по-прежнему имеются, но нужно, как можно скорее, сократить разницу в счёте. 
  • Замена
    67'
    Двойная замена у "Локомотива". Ушли с поля Митай и Глушенков, а появились Самошников и Жемалетдинов. 
  • Желтая карточка
    66'
    Сильянов получает жёлтую карточку у "Локомотива". Бителло уже успел избавиться от мяча, а защитник "железнодорожников" ударил бразильца сзади по ногам. 
  • 65'
    Стандарт на правом фланге заработали футболисты "Локомотива". Глушенков выполнил перспективный кросс к дальней штанге, но дотянуться до этой передачи никто из футболистов не сумел. 
  • 64'
    Большими силами пошли в атаку "железнодорожники", а хозяевам это только на руку. Карраскаль из глубины выполнил пас на правый фланг, Лаксальт рвался вперёд, но его сумел остановить Морозов. 
  • 63'
    Сильянов с правого края штрафной выполнил заброс к углу вратарской, Глушенков сферу принял, вот только далеко отпустил её от себя, чем и воспользовались защитники хозяев. 
  • Опасный момент
    62'
    ОПАСНО! Ещё одна атака "динамовцев"! Бителло пролетел по левому флангу и выполнил прострел к одиннадцатиметровой отметке, Тюкавин мог расстреливать ворота, однако подстроиться под эту передачу не удалось! 
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! МАКАРОВ! Тюкавин получил мяч на линии штрафной спиной к воротам, здорово развернулся в борьбе с Ньямси и выполнил передачу в правую часть штрафной, Макаров остался один перед голкипером и спокойно пробил в правый нижний угол!
  • 60'
    Глушенков получил мяч на левом фланге и выполнил навес к ближнему краю вратарской, Лещук вышел из ворот и спокойно поймал снаряд в свои перчатки. Успокаивает игру голкипер "Динамо". 
  • 59'
    Глушенков со стандарта выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, сфера заметалась по штрафной "Динамо", вот только пробить по воротам "железнодорожники" так и не смогли. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Сулейманов зацепился за мяч недалеко от чужой штрафной, и Фернандес уронил его на газон. Левников зафиксировал нарушение, а гости получили перспективный стандарт. 
  • 57'
    Очевидно, что "железнодорожники" добавили во втором тайме. Забрали гости игровой снаряд под свой контроль и пытаются найти пути к владениям Лещука. 
  • 56'
    Сулейманов за первые десять минут второго тайма сделал больше, чем Дзюба за весь первый тайм. Не задалась сегодня игра у Артёма. Думаю, что Сулейманов такой игрой может забрать себе место в старте. 
  • Угловой
    55'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Локомотива". Глушенков выполнил навес к ближней штанге, Баринов в борьбе пробил по воротам, но получилось неточно. 
  • 54'
    Около минуты ушло у видеоассистентов, дабы проверить гол "Локомотива" и подтвердить начальное решение Левникова. Продолжается игра, однако звоночек для "Динамо" прозвучал. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Видеоповтор
      53'
      VAR впервые в матче включается в дело. Долго проверяют момент, хотя офсайд Сулейманова кажется очевидным. Что интересно, дальнюю штангу также мог замкнуть Пиняев, а вот он находился в правильном положении. 
    • Офсайд
      52'
      ГОЛ забивают гости, однако он отменён из-за офсайда. Тикнизян левее центра ворвался в штрафную и выполнил сильный прострел к дальней штанге, Сулейманов в падении замкнул в пустой створ, однако форвард гостей находился в положении вне игры. 
    • 51'
      Много сегодня неточных передач в простых ситуациях. Лещук решил не разыгрывать мяч на своей половине поля, а выполнил сильный заброс вперёд. Вышло крайне неточно. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Тюкавин вступил в активную борьбу на чужой половине поля и толкнул в спину Карпукаса. Вылетел за пределы поля футболист "Локомотива", однако эта ситуация закончилась мирно. 
    • 49'
      Сулейманов получил мяч на левом фланге и отдал сильный пас вперёд, Тикнизян здорово рванул к штрафной соперника, но сохранить снаряд в пределах поля не получилось. 
    • 48'
      Очевидно, что недоволен первым таймом своей команды Михаил Галактионов. Решился он на перестановки в перерыве. Посмотрим, смогут ли свежие футболисты изменить игру "Локомотива". 
    • Замена
      47'
      Двойная замена в перерыве случилась у "Локомотива". Ушли с поля Миранчук и Дзюба, а появились Пиняев и Сулейманов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Динамо" - "Локомотив" 1-0. 
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТ! Лаксальт слева влетел в штрафную и сделал передачу в центр, Чавес в одно касание пробил с убойной позиции, но эту попытку сумел заблокировать Морозов! 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму компенсировал Левников. 
    • 44'
      Карраскаль из глубины исполнил разрезающий пас вперёд, Макаров мог вырваться на рандеву с голкипером, но Лантратов выскочил из ворот и в прыжке опередил футболиста хозяев! 
    • 44'
      Бителло прорвался вперёд по левому флангу и выполнил отличный прострел в центр штрафной, Тюкавин оторвался от защитников, но успеть к этой передаче не сумел. Очередной хороший момент у "динамовцев". 
    • 43'
      Морозов из глубины выполнил заброс в штрафную хозяев, однако получилось абсолютно неточно, и Паршивлюк спокойно забрал игровой снаряд под свой контроль. 
    • Офсайд
      42'
      Тюкавин выиграл верховое единоборство на чужой половине поля и выполнил перспективную скидку в центр, вот только у форварда "Динамо" зафиксировано положение вне игры. 
    • 41'
      Карраскаль от правого углового флага выполнил кросс к ближнему углу вратарской, Сильянов здорово сыграл против Тюкавина и головой сумел вынести сферу. 
    • Угловой
      40'
      Даса получил мяч на правой бровке и выполнил кросс в штрафную. Попал игровой снаряд в спину Тикнизяну и улетел за лицевую. Ещё один угловой для "Динамо". 
    • Фол, нарушение
      39'
      Ньямси поднялся за Тюкавиным на чужую половину поля и нарушил правила против форварда "Динамо". Уже не первый раз в единоборстве сходятся эти футболисты. 
    • 38'
      Макаров оказался с мячом на чужой половине поля, проигнорировал Бителло, здорово открывшегося на левом фланге, и с 30 метров пробил по воротам. Далеко от створа пролетел снаряд. 
    • 37'
      Лаксальт из глубины выполнил острую передачу в штрафную "Локомотива", Тюкавин уже готов был рвануть вперёд, но этот пас в последний момент сумел прервать Морозов. 
    • 36'
      С преимуществом в эти минуты действуют футболисты "Динамо". Удаётся им взламывать оборону соперника. Особая активность у хозяев проявляется на левом фланге. 
    • Опасный момент
      35'
      МОМЕНТ! Бителло слева ворвался в штрафную соперника и очень остро прострелил вдоль ворот, Лантратов до мяча не дотянулся, а Тюкавину не хватило пары секунд, дабы переправить снаряд в пустой створ! 
    • Опасный момент
      34'
      ОПАСНО! Чавес с дальней дистанции бил по воротам, однако получилась передача на Тюкавина, который мог выскочить на рандеву с голкипером, но далеко отпустил от себя мяч! 
    • 33'
      Чавес решил исполнить этот стандарт. С левой ноги он мощно пробил во вратарский угол, однако стенка смогла принять этот выстрел на себя. В корпус Миранчуку угодил мяч. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Бителло с трудом поднимается с газона. Грубый подкат получился у защитника "Локомотива". А хозяева заработали невероятно опасный штрафной. Точно по центру, до ворот 17 метров. 
    • Желтая карточка
      31'
      Морозов получает жёлтую карточку у "Локомотива". Бителло получил снаряд перед штрафной гостей, а Морозов в подкате сначала сыграл в мяч, а затем ударил в ноги бразильцу. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Даса в центре поля не успел к мячу и в подкате попал по ногам Миранчуку. Левников нарушение зафиксировал, однако решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Штанга
      29'
      МОМЕНТИЩЕ! Стандарт в предыдущем эпизоде заработали гости. Миранчук выполнил заброс в правую часть штрафной, Митай в одно касание мощно пробил по воротам, но угодил в перекладину! 
    • Желтая карточка
      28'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Лаксальт наказан предупреждением у "Динамо". Карпукас на левом фланге прокинул сферу мимо уругвайца, а тот ударил в лицо футболиста гостей. 
    • 27'
      Бителло получил мяч в левой части штрафной гостей и выполнил прострел к линии вратарской, Тюкавин задумку партнёра не понял, и Морозов без проблем выбил мяч. 
    • Угловой
      26'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты  "Динамо". Карраскаль выполнил навес к ближней штанге, Дзюба оказался выше всех и вынес мяч подальше от владений Лантратова. 
    • Офсайд
      25'
      Макаров открылся за спинами защитников и пытался откликнуться на длинную передачу партнёра, Лантратов опередил форварда хозяев. Плюсом, зафиксирован офсайд. 
    • 24'
      Теперь уже Чавес с дальней дистанции решил пробить по воротам Лантратова. Получилось слабовато, и голкипер "Локомотива" спокойно поймал мяч в свои перчатки. 
    • 23'
      Очередной эпизод борьбы в нашем матче! Карраскаль пытался зацепиться за мяч в центре поля, но на очень плотно сел Карпукас, сумевший вынести сферу у колумбийца. 
    • 22'
      К середине первого тайма мчится наша встреча. Футбол пока не самого высокого качества, но "динамовцы" всё же смогли найти свой момент и быстро открыли счёт. Посмотрим, чем ответят гости. 
    • 21'
      Даса получил мяч перед штрафной "Локомотива" и с правой ноги слабо пробил в створ, Лантратов не испытал никаких проблем и забрал игровой снаряд в свои перчатки. 
    • 20'
      Даса со своей половины поля выполнил сильный пас вперёд, Макаров в одно касание пытался проткнуть сферу ещё дальше, вот только эту задумку сумел "раскусить" Морозов. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Митай в центре поля попал под прессинг сразу трёх соперников, и Чавес нарушил правила против футболиста "Локомотива". Довольно корректно пока действуют команды. 
    • 18'
      Сильянов с правого фланга исполнил навес к штрафной, Дзюба вёл борьбу с защитником, однако выполнить скидку на партнёра не получилось. Ничего в атаке пока не получается у гостей. 
    • 17'
      Митай с левого фланга выполнил высокий кросс к дальней штанге, Лещук вышел из ворот и кулаком выбил мяч за боковую. Впервые в матче потрогал сферу голкипер "Динамо". 
    • 16'
      Красивый гол организовали футболисты "Динамо". Основная заслуга, конечно, достанется Карраскалю, который в очень непростой ситуации сумел найти момент для передачи на партнёра. 
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БИТЕЛЛО! Карраскаль слева вошёл в штрафную соперника, добрался до лицевой и сумел в борьбе с Сильяновым выполнить передачу на ближний край вратарской, Бителло опередил защитника и в падении послал снаряд в дальний угол! 
    • 14'
      Попытались "динамовцы" закрепиться перед штрафной соперника. Лаксальт выполнил передачу на Чавеса, у которого игровой снаряд без нарушения выбил Миранчук. 
    • 13'
      Даса из правой части штрафной отдал передачу в центр, Макаров задумки партнёра не понял, и сфера спокойно прилетела в руки Лантратову. Пока без опасных моментов проходит встреча. 
    • 12'
      Очень часто эти коллективы играют результативного в очных встречах, а вот игра первого круга стала исключением. Команды сыграли в ничью 0-0. Возможно, все голы оставили на сегодняшний матч. 
    • 11'
      Макаров получил игровой снаряд на правом фланге и пытался пробросить его себе на ход, Морозов здорово сыграл в обороне и остановил прорыв футболиста "Динамо". 
    • Травма, повреждение
      10'
      Карраскаль в центре поля сыграл неаккуратно и рукой попал по лицу Миранчуку. Лёг на газон футболист "Локомотива", однако без помощи врачей смог подняться на ноги. 
    • 9'
      Очень неспешное начало нашего матча. Никуда команды не спешат и пытаются большую часть времени владеть мячом на своей половине поля. Сейчас этим делом занимаются гости. 
    • 8'
      Карраскаль по центру со своей половины поля перспективно рванул в атаку, однако пройти Баринова не удалось. В шикарном подкате футболист "Локомотива" выбил мяч за боковую. 
    • 7'
      А вот и первый подход "железнодорожников" к штрафной соперника! Митай получил сферу метрах в 23 от ворот и пробил в цель, вот только эту попытку сумел заблокировать Даса. 
    • 6'
      Карраскаль со штрафного выполнил кросс на ближний край вратарской, никого из партнёров этой передачей найти не удалось, и Карпукас спокойно вынес сферу к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Чавес получил мяч на левом фланге атаки и пытался прорваться вперёд, однако его на газон уложил Ньямси. Перспективный стандарт зарабатывают футболисты "Динамо". 
    • 4'
      Гости сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль, однако никаких попыток вырваться в атаку мы пока не наблюдаем. Карпукас выполнил передачу вперёд, но эту попытку перехватил Чавес. 
    • 3'
      Очень здорово потрудились агрономы "ВТБ Арены" и смогли отлично подготовить газон к возобновлению сезона. В марте, конечно, встретить такое поле в России очень проблематично. 
    • 2'
      "Динамовцы" вышли на эту встречу в синем комплекте формы, футболисты "Локомотива" играют в белом одеянии. Ворота Лещука в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли "железнодорожники". 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Морозов Евгений получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Лаксальт Диего получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Карраскаль Хорхе сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Бителло бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 27.6% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Динамо Москва 2:0 Локомотив Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 2:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    41.4% (72)
    Ничья
    39.7% (69)
    Локомотив Москва
    19% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.82% (62)
    Меньше
    49.18% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    90.16% (110)
    Нет
    9.84% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.6% (48)
    2:1 Динамо Москва
    23% (40)
    2:2 Ничья
    5.7% (10)
    1:0 Динамо Москва
    4.6% (8)
    1:2 Локомотив Москва
    4% (7)
    3:2 Динамо Москва
    1.7% (3)
    2:0 Динамо Москва
    1.1% (2)
    0:1 Локомотив Москва
    1.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Москва
    Локомотив Москва
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный