ОПАСНО! Ещё одна атака "динамовцев"! Бителло пролетел по левому флангу и выполнил прострел к одиннадцатиметровой отметке, Тюкавин мог расстреливать ворота, однако подстроиться под эту передачу не удалось!

Сильянов с правого края штрафной выполнил заброс к углу вратарской, Глушенков сферу принял, вот только далеко отпустил её от себя, чем и воспользовались защитники хозяев.

Большими силами пошли в атаку "железнодорожники", а хозяевам это только на руку. Карраскаль из глубины выполнил пас на правый фланг, Лаксальт рвался вперёд, но его сумел остановить Морозов.

Стандарт на правом фланге заработали футболисты "Локомотива". Глушенков выполнил перспективный кросс к дальней штанге, но дотянуться до этой передачи никто из футболистов не сумел.

Сильянов получает жёлтую карточку у "Локомотива". Бителло уже успел избавиться от мяча, а защитник "железнодорожников" ударил бразильца сзади по ногам.

Двойная замена у "Локомотива". Ушли с поля Митай и Глушенков, а появились Самошников и Жемалетдинов.

Продолжает предпринимать активные попытки Михаил Галактионов, дабы спасти эту встречу. Шансы у гостей по-прежнему имеются, но нужно, как можно скорее, сократить разницу в счёте.

Около минуты ушло у видеоассистентов, дабы проверить гол "Локомотива" и подтвердить начальное решение Левникова. Продолжается игра, однако звоночек для "Динамо" прозвучал.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Локомотива". Глушенков выполнил навес к ближней штанге, Баринов в борьбе пробил по воротам, но получилось неточно.

Сулейманов за первые десять минут второго тайма сделал больше, чем Дзюба за весь первый тайм. Не задалась сегодня игра у Артёма. Думаю, что Сулейманов такой игрой может забрать себе место в старте.

Очевидно, что "железнодорожники" добавили во втором тайме. Забрали гости игровой снаряд под свой контроль и пытаются найти пути к владениям Лещука.

Сулейманов зацепился за мяч недалеко от чужой штрафной, и Фернандес уронил его на газон. Левников зафиксировал нарушение, а гости получили перспективный стандарт.

Глушенков со стандарта выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, сфера заметалась по штрафной "Динамо", вот только пробить по воротам "железнодорожники" так и не смогли.

Глушенков получил мяч на левом фланге и выполнил навес к ближнему краю вратарской, Лещук вышел из ворот и спокойно поймал снаряд в свои перчатки. Успокаивает игру голкипер "Динамо".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! МАКАРОВ! Тюкавин получил мяч на линии штрафной спиной к воротам, здорово развернулся в борьбе с Ньямси и выполнил передачу в правую часть штрафной, Макаров остался один перед голкипером и спокойно пробил в правый нижний угол!

Двойная замена в перерыве случилась у "Локомотива". Ушли с поля Миранчук и Дзюба, а появились Пиняев и Сулейманов.

Очевидно, что недоволен первым таймом своей команды Михаил Галактионов. Решился он на перестановки в перерыве. Посмотрим, смогут ли свежие футболисты изменить игру "Локомотива".

Сулейманов получил мяч на левом фланге и отдал сильный пас вперёд, Тикнизян здорово рванул к штрафной соперника, но сохранить снаряд в пределах поля не получилось.

Тюкавин вступил в активную борьбу на чужой половине поля и толкнул в спину Карпукаса. Вылетел за пределы поля футболист "Локомотива", однако эта ситуация закончилась мирно.

Много сегодня неточных передач в простых ситуациях. Лещук решил не разыгрывать мяч на своей половине поля, а выполнил сильный заброс вперёд. Вышло крайне неточно.

ГОЛ забивают гости, однако он отменён из-за офсайда. Тикнизян левее центра ворвался в штрафную и выполнил сильный прострел к дальней штанге, Сулейманов в падении замкнул в пустой створ, однако форвард гостей находился в положении вне игры.

VAR впервые в матче включается в дело. Долго проверяют момент, хотя офсайд Сулейманова кажется очевидным. Что интересно, дальнюю штангу также мог замкнуть Пиняев, а вот он находился в правильном положении.

МОМЕНТ! Лаксальт слева влетел в штрафную и сделал передачу в центр, Чавес в одно касание пробил с убойной позиции, но эту попытку сумел заблокировать Морозов!

45' Две минуты к первому тайму компенсировал Левников.

44' Карраскаль из глубины исполнил разрезающий пас вперёд, Макаров мог вырваться на рандеву с голкипером, но Лантратов выскочил из ворот и в прыжке опередил футболиста хозяев!

44' Бителло прорвался вперёд по левому флангу и выполнил отличный прострел в центр штрафной, Тюкавин оторвался от защитников, но успеть к этой передаче не сумел. Очередной хороший момент у "динамовцев".

43' Морозов из глубины выполнил заброс в штрафную хозяев, однако получилось абсолютно неточно, и Паршивлюк спокойно забрал игровой снаряд под свой контроль.

42' Тюкавин выиграл верховое единоборство на чужой половине поля и выполнил перспективную скидку в центр, вот только у форварда "Динамо" зафиксировано положение вне игры.

41' Карраскаль от правого углового флага выполнил кросс к ближнему углу вратарской, Сильянов здорово сыграл против Тюкавина и головой сумел вынести сферу.

40' Даса получил мяч на правой бровке и выполнил кросс в штрафную. Попал игровой снаряд в спину Тикнизяну и улетел за лицевую. Ещё один угловой для "Динамо".

39' Ньямси поднялся за Тюкавиным на чужую половину поля и нарушил правила против форварда "Динамо". Уже не первый раз в единоборстве сходятся эти футболисты.

38' Макаров оказался с мячом на чужой половине поля, проигнорировал Бителло, здорово открывшегося на левом фланге, и с 30 метров пробил по воротам. Далеко от створа пролетел снаряд.

37' Лаксальт из глубины выполнил острую передачу в штрафную "Локомотива", Тюкавин уже готов был рвануть вперёд, но этот пас в последний момент сумел прервать Морозов.

36' С преимуществом в эти минуты действуют футболисты "Динамо". Удаётся им взламывать оборону соперника. Особая активность у хозяев проявляется на левом фланге.

35' МОМЕНТ! Бителло слева ворвался в штрафную соперника и очень остро прострелил вдоль ворот, Лантратов до мяча не дотянулся, а Тюкавину не хватило пары секунд, дабы переправить снаряд в пустой створ!

34' ОПАСНО! Чавес с дальней дистанции бил по воротам, однако получилась передача на Тюкавина, который мог выскочить на рандеву с голкипером, но далеко отпустил от себя мяч!

33' Чавес решил исполнить этот стандарт. С левой ноги он мощно пробил во вратарский угол, однако стенка смогла принять этот выстрел на себя. В корпус Миранчуку угодил мяч.

32' Бителло с трудом поднимается с газона. Грубый подкат получился у защитника "Локомотива". А хозяева заработали невероятно опасный штрафной. Точно по центру, до ворот 17 метров.

31' Морозов получает жёлтую карточку у "Локомотива". Бителло получил снаряд перед штрафной гостей, а Морозов в подкате сначала сыграл в мяч, а затем ударил в ноги бразильцу.

30' Даса в центре поля не успел к мячу и в подкате попал по ногам Миранчуку. Левников нарушение зафиксировал, однако решил обойтись без жёлтой карточки.

29' МОМЕНТИЩЕ! Стандарт в предыдущем эпизоде заработали гости. Миранчук выполнил заброс в правую часть штрафной, Митай в одно касание мощно пробил по воротам, но угодил в перекладину!

28' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Лаксальт наказан предупреждением у "Динамо". Карпукас на левом фланге прокинул сферу мимо уругвайца, а тот ударил в лицо футболиста гостей.

27' Бителло получил мяч в левой части штрафной гостей и выполнил прострел к линии вратарской, Тюкавин задумку партнёра не понял, и Морозов без проблем выбил мяч.

26' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Динамо". Карраскаль выполнил навес к ближней штанге, Дзюба оказался выше всех и вынес мяч подальше от владений Лантратова.

25' Макаров открылся за спинами защитников и пытался откликнуться на длинную передачу партнёра, Лантратов опередил форварда хозяев. Плюсом, зафиксирован офсайд.

24' Теперь уже Чавес с дальней дистанции решил пробить по воротам Лантратова. Получилось слабовато, и голкипер "Локомотива" спокойно поймал мяч в свои перчатки.

23' Очередной эпизод борьбы в нашем матче! Карраскаль пытался зацепиться за мяч в центре поля, но на очень плотно сел Карпукас, сумевший вынести сферу у колумбийца.

22' К середине первого тайма мчится наша встреча. Футбол пока не самого высокого качества, но "динамовцы" всё же смогли найти свой момент и быстро открыли счёт. Посмотрим, чем ответят гости.

21' Даса получил мяч перед штрафной "Локомотива" и с правой ноги слабо пробил в створ, Лантратов не испытал никаких проблем и забрал игровой снаряд в свои перчатки.

20' Даса со своей половины поля выполнил сильный пас вперёд, Макаров в одно касание пытался проткнуть сферу ещё дальше, вот только эту задумку сумел "раскусить" Морозов.

19' Митай в центре поля попал под прессинг сразу трёх соперников, и Чавес нарушил правила против футболиста "Локомотива". Довольно корректно пока действуют команды.

18' Сильянов с правого фланга исполнил навес к штрафной, Дзюба вёл борьбу с защитником, однако выполнить скидку на партнёра не получилось. Ничего в атаке пока не получается у гостей.

17' Митай с левого фланга выполнил высокий кросс к дальней штанге, Лещук вышел из ворот и кулаком выбил мяч за боковую. Впервые в матче потрогал сферу голкипер "Динамо".

16' Красивый гол организовали футболисты "Динамо". Основная заслуга, конечно, достанется Карраскалю, который в очень непростой ситуации сумел найти момент для передачи на партнёра.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БИТЕЛЛО! Карраскаль слева вошёл в штрафную соперника, добрался до лицевой и сумел в борьбе с Сильяновым выполнить передачу на ближний край вратарской, Бителло опередил защитника и в падении послал снаряд в дальний угол!

14' Попытались "динамовцы" закрепиться перед штрафной соперника. Лаксальт выполнил передачу на Чавеса, у которого игровой снаряд без нарушения выбил Миранчук.

13' Даса из правой части штрафной отдал передачу в центр, Макаров задумки партнёра не понял, и сфера спокойно прилетела в руки Лантратову. Пока без опасных моментов проходит встреча.

12' Очень часто эти коллективы играют результативного в очных встречах, а вот игра первого круга стала исключением. Команды сыграли в ничью 0-0. Возможно, все голы оставили на сегодняшний матч.

11' Макаров получил игровой снаряд на правом фланге и пытался пробросить его себе на ход, Морозов здорово сыграл в обороне и остановил прорыв футболиста "Динамо".

10' Карраскаль в центре поля сыграл неаккуратно и рукой попал по лицу Миранчуку. Лёг на газон футболист "Локомотива", однако без помощи врачей смог подняться на ноги.

9' Очень неспешное начало нашего матча. Никуда команды не спешат и пытаются большую часть времени владеть мячом на своей половине поля. Сейчас этим делом занимаются гости.

8' Карраскаль по центру со своей половины поля перспективно рванул в атаку, однако пройти Баринова не удалось. В шикарном подкате футболист "Локомотива" выбил мяч за боковую.

7' А вот и первый подход "железнодорожников" к штрафной соперника! Митай получил сферу метрах в 23 от ворот и пробил в цель, вот только эту попытку сумел заблокировать Даса.

6' Карраскаль со штрафного выполнил кросс на ближний край вратарской, никого из партнёров этой передачей найти не удалось, и Карпукас спокойно вынес сферу к центру поля.

5' Чавес получил мяч на левом фланге атаки и пытался прорваться вперёд, однако его на газон уложил Ньямси. Перспективный стандарт зарабатывают футболисты "Динамо".

4' Гости сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль, однако никаких попыток вырваться в атаку мы пока не наблюдаем. Карпукас выполнил передачу вперёд, но эту попытку перехватил Чавес.

3' Очень здорово потрудились агрономы "ВТБ Арены" и смогли отлично подготовить газон к возобновлению сезона. В марте, конечно, встретить такое поле в России очень проблематично.

2' "Динамовцы" вышли на эту встречу в синем комплекте формы, футболисты "Локомотива" играют в белом одеянии. Ворота Лещука в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.