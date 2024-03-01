  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 59
Динамо Москва 50.8% (30)
X 32.2% (19)
Локомотив Москва 16.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Локомотив Москва
3.05
3.80
Реклама, ligastavok.ru
3.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Локомотив Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.87
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.56
1.8

Среднее время на гол

57
50

Всего голов

56
54

Голов в среднем за матч

1.7
1.64

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27

Среднее время на гол

53
55

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.44
Смолов Фёдор 4 (2) 0.22
Бителло 3 0.17
Макаров Денис 3 0.17
Нгамалё Николя 2 0.11
Чавес Луис 2 0.11
Гладышев Ярослав 2 0.11
Скопинцев Дмитрий 1 0.06
Фернандес Роберто 1 0.06
Захарян Арсен 1 0.06
Грулёв Вячеслав 1 0.06
Бессмертный Станислав 1 0.06
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 6 0.33
Глушенков Максим 5 0.28
Дзюба Артём 4 0.22
Жемалетдинов Рифат 3 0.17
Миранчук Антон 2 0.11
Пиняев Сергей 2 0.11
Сулейманов Тимур 2 0.11
Баринов Дмитрий 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Изидор Вильсон 1 0.06
Морозов Евгений 1 0.06
Погостнов Егор 1 0.06
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальбуэна Фабиан 4 0
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Фернандес Роберто 4 0
Маричаль Николас 2 1
Лаксальт Диего 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Фомин Даниил 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 2
Баринов Дмитрий 5 0
Ненахов Максим 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Пиняев Сергей 3 0
Митай Марио 3 0
Карпукас Артём 3 0
Сулейманов Тимур 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
7
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

20
15
Динамо Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Локомотив Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
72% (13)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

22
22

Голы по времени матча

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
4
36%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Забито

20
15
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
5
25%
2
13%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
7
47%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

31
29
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
6
19%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
6
19%
1
3%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
3
10%
12
41%
76-90

Пропущено

20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
10%
3
13%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1
Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Локомотив Москва

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
4
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
4
1.5
4
4
4
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
9
9
4
14
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 18 11 5 2 28 - 14 38
2.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
Рубин
 Заявка 18 8 4 6 17 - 21 28
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 18 7 7 4 31 - 24 28
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Ростов
 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
11.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 18 3 6 9 19 - 28 15
15.
Балтика
 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 8 1 0 16 - 5 25
2.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
7.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
8.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
7.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2024, осталось 2 дня 5 часов 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 59
    Динамо Москва 50.8% (30)
    X 32.2% (19)
    Локомотив Москва 16.9% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.05
    3.80
    Реклама, ligastavok.ru
    3.10
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Динамо Москва - Локомотив Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    50.8% (30)
    Ничья
    32.2% (19)
    Локомотив Москва
    16.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    33.9% (20)
    1:1 Ничья
    23.7% (14)
    1:0 Динамо Москва
    6.8% (4)
    2:2 Ничья
    6.8% (4)
    1:2 Локомотив Москва
    3.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Москва
    Локомотив Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный