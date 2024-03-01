Тур: 19. Стадион: ВТБ Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Локомотив Москва
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
33 матча
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.87
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.56
1.8
Среднее время на гол
57
50
Всего голов
56
54
Голов в среднем за матч
1.7
1.64
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
Среднее время на гол
53
55
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|8
|0.44
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.22
|Бителло
|3
|0.17
|Макаров Денис
|3
|0.17
|Нгамалё Николя
|2
|0.11
|Чавес Луис
|2
|0.11
|Гладышев Ярослав
|2
|0.11
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.06
|Фернандес Роберто
|1
|0.06
|Захарян Арсен
|1
|0.06
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.06
|Бессмертный Станислав
|1
|0.06
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|6
|0.33
|Глушенков Максим
|5
|0.28
|Дзюба Артём
|4
|0.22
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.17
|Миранчук Антон
|2
|0.11
|Пиняев Сергей
|2
|0.11
|Сулейманов Тимур
|2
|0.11
|Баринов Дмитрий
|1
|0.06
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|Изидор Вильсон
|1
|0.06
|Морозов Евгений
|1
|0.06
|Погостнов Егор
|1
|0.06
|Самошников Илья
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальбуэна Фабиан
|4
|0
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Фернандес Роберто
|4
|0
|Маричаль Николас
|2
|1
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|2
|2
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|Ненахов Максим
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Пиняев Сергей
|3
|0
|Митай Марио
|3
|0
|Карпукас Артём
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
7
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
20
15
Динамо Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Локомотив Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
72% (13)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
22
22
Голы по времени матча
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
4
36%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Забито
20
15
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
5
25%
2
13%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
7
47%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Забито
31
29
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
6
19%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
6
19%
1
3%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
3
10%
12
41%
76-90
Пропущено
20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
10%
3
13%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1
Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Локомотив Москва
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
82
44
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
71
64
44
46
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
108
99
414
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|28 - 14
|38
|2.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 17
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 22
|32
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|36 - 27
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|17 - 21
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 24
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 24
|13
|16.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|17 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|9.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Локомотив Москва
Исход игры
Динамо Москва
50.8% (30)
Ничья
32.2% (19)
Локомотив Москва
16.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
89.58% (43)
Нет
10.42% (5)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
33.9% (20)
1:1 Ничья
23.7% (14)
1:0 Динамо Москва
6.8% (4)
2:2 Ничья
6.8% (4)
1:2 Локомотив Москва
3.4% (2)
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