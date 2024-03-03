Тур: 1.
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
6'
1:0
13'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Rahim Ali
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
Ченнаин
Дели Динамос
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
19 матчей
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
5.3%
57.9%
36.8%
1 победа 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
0.9
Среднее время на гол
50
100
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.89
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
47
71
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кривелларо Рафаэл
|3 (2)
|0.18
|Мюррей Джордан
|3 (2)
|0.18
|Connor Shields
|3
|0.18
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.12
|Чоудхари Фарух
|1
|0.06
|Rahim Ali
|1
|0.06
|Эдвардз Райан
|1
|0.06
|Vincy Barretto
|1
|0.06
|Aakash Sangwan
|1
|0.06
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|11 (1)
|0.61
|Маурисио Диего
|7 (2)
|0.39
|Mourtada Sergine Fall
|3
|0.17
|Isak Vanlalruatfela
|2
|0.11
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.11
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.11
|Amey Ranwade
|1
|0.06
|Princeton Rebello
|1
|0.06
|Lalmalsawma
|1
|0.06
|Годдард Си
|0
|0
|Дельгадо Карлос
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|4
|1
|Эдвардз Райан
|3
|1
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Bikash Yumnam
|3
|0
|Irfan Yadwad
|3
|0
|Кривелларо Рафаэл
|2
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Голуи Сартхак
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Vincy Barretto
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Aakash Sangwan
|2
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|6
|0
|Маурисио Диего
|3
|1
|Khawlhring Lalthathanga
|4
|0
|Jerry Lalrinzuala
|3
|0
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Кришна Рой
|2
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Гахлот Нарендер
|2
|0
|Princeton Rebello
|2
|0
|Thoiba Moirangthem
|2
|0
|Aniket Jadhav
|2
|0
|Lalthuammawia Ralte
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Дели Динамос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Ченнаин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Дели Динамос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
6
20
Ченнаин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Дели Динамос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Забито
6
20
6 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 8
4
67%
1
5%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
1
17%
10
50%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
13%
76-90
Забито
17
30
11 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
5
29%
29%
3
10%
1-15
4
24%
4
13%
16-30
2
12%
13
43%
31-45
4
24%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
2
12%
3
10%
76-90
Пропущено
25
15
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
8%
3
20%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
5
20%
3
20%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
6
24%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0
Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1
Дели Динамос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3
Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2
Результаты матчей
Ченнаин
Дели Динамос
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
91
25
73
16
37
16
19
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
61
27
34
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
152
412
107
214
413
115
116
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|2.
|0:1
|18
|10
|5
|3
|30 - 16
|35
|3.
|16
|10
|3
|3
|31 - 18
|33
|4.
|16
|8
|5
|3
|22 - 14
|29
|5.
|17
|9
|2
|6
|23 - 19
|29
|6.
|18
|5
|6
|7
|18 - 26
|21
|7.
|18
|5
|5
|8
|23 - 23
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|9.
|1:0
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|10.
|17
|4
|6
|7
|19 - 18
|18
|11.
|17
|4
|5
|8
|19 - 27
|17
|12.
|17
|0
|4
|13
|6 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|7
|3
|0
|20 - 8
|24
|2.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|11 - 10
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|7.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|10 - 6
|12
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|8
|0
|1
|7
|1 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|4.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|5.
|10
|3
|1
|6
|14 - 14
|10
|6.
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|8.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|10.
|1:0
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|11.
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|11 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|7 (2)
|АТК
|Петратос Димитри
|7 (1)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|7 (1)
|АТК
|Тангри Дипак
|7
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 5
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|6
|Ист Бенгал
|Souvik Chakraborty
|6