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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
2:1
Конец матча
Дели Динамос
0'
1:0
6' Гол
Ankit Mukherjee
13' Желтая карточка
Vincy Barretto
29' Желтая карточка
Vignesh Dakshinamurthy
1:1
78' Гол
Кришна Рой
87' Желтая карточка
Irfan Yadwad
2:1
90' Гол
Мюррей Джордан
90' Желтая карточка
Мюррей Джордан
90'+7
24
Debjit
Majumder
27
Aakash
Sangwan
4
Чиркович
Лазар
3
Эдвардз
Райан
6
Ankit
Mukherjee
30
Ayush
Adhikari
10
Connor
Shields
47
Vincy
Barretto
50
Кривелларо
Рафаэл
7
Ninthoinganba
Meetei
71
Чоудхари
Фарух
1
Сингх
Амриндер
32
Vignesh
Dakshinamurthy
15
Mourtada
Sergine
Fall
3
Гахлот
Нарендер
4
Amey
Ranwade
7
Khawlhring
Lalthathanga
10
Ahmed
Jahouh
19
Isak
Vanlalruatfela
25
Princeton
Rebello
21
Кришна
Рой
9
Маурисио
Диего
Ченнаин
Дели Динамос

История личных встреч

Ченнаин
Дели Динамос

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

19 матчей

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

5.3%
57.9%
36.8%
1 победа 11 ничьих 7 побед

История матчей

СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
3:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
1:3
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
4:1
СИ
1:3
СИ
4:0
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
4:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
0.9

Среднее время на гол

50
100

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.89
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

47
71

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюррей Джордан 4 (2) 0.24
Кривелларо Рафаэл 3 (2) 0.18
Connor Shields 3 0.18
Ninthoinganba Meetei 2 0.12
Чоудхари Фарух 1 0.06
Ankit Mukherjee 1 0.06
Rahim Ali 1 0.06
Эдвардз Райан 1 0.06
Vincy Barretto 1 0.06
Aakash Sangwan 1 0.06
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 12 (1) 0.67
Маурисио Диего 7 (2) 0.39
Mourtada Sergine Fall 3 0.17
Isak Vanlalruatfela 2 0.11
Ahmed Jahouh 2 (1) 0.11
Jerry Mawihmingthanga 2 0.11
Amey Ranwade 1 0.06
Princeton Rebello 1 0.06
Lalmalsawma 1 0.06
Годдард Си 0 0
Дельгадо Карлос 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 4 1
Эдвардз Райан 3 1
Irfan Yadwad 4 0
Чоудхари Фарух 3 0
Vincy Barretto 3 0
Bikash Yumnam 3 0
Кривелларо Рафаэл 2 0
Connor Shields 2 0
Debjit Majumder 2 0
Голуи Сартхак 2 0
Rahim Ali 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Aakash Sangwan 2 0
Мюррей Джордан 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 6 0
Маурисио Диего 3 1
Khawlhring Lalthathanga 4 0
Jerry Lalrinzuala 3 0
Pranjal Bhumij 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Кришна Рой 2 0
Дельгадо Карлос 2 0
Vignesh Dakshinamurthy 2 0
Гахлот Нарендер 2 0
Princeton Rebello 2 0
Thoiba Moirangthem 2 0
Aniket Jadhav 2 0
Lalthuammawia Ralte 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Lalmalsawma 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Дели Динамос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Ченнаин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Дели Динамос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

6
20
Ченнаин
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Дели Динамос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

9
26

Голы по времени матча

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Забито

6
20
6 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
4
67%
1
5%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
1
17%
10
50%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Забито

19
31
12 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
6
32%
3
10%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
2
11%
13
42%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
3
16%
4
13%
76-90

Пропущено

26
17
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
4
24%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
7
27%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0
Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1
Дели Динамос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3
Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2

Результаты матчей

Ченнаин
Дели Динамос

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
5
1.5
7
3
1
7
2.5
3
7
1
7
3.5
1
9
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
16
2
5
12
1.5
10
8
2
15
2.5
4
14
1
16
3.5
1
17
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 17 10 5 2 29 - 15 35
2.
Дели Динамос
 18 10 5 3 31 - 17 35
3.
АТК
 16 10 3 3 31 - 18 33
4.
Гоа
 16 8 5 3 22 - 14 29
5.
Керала Бластерс
 17 9 2 6 23 - 19 29
6.
Бенгалуру
 18 5 6 7 18 - 26 21
7.
Джамшедпур
 18 5 5 8 23 - 23 20
8.
Нортист Юнайтед
 16 4 7 5 21 - 25 19
9.
Ченнаин
 17 5 3 9 18 - 27 18
10.
Ист Бенгал
 17 4 6 7 19 - 18 18
11.
Пенджаб
 17 4 5 8 19 - 27 17
12.
Хайдарабад
 17 0 4 13 6 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Керала Бластерс
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
4.
Бенгалуру
 9 5 3 1 11 - 10 18
5.
АТК
 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Гоа
 7 4 1 2 6 - 5 13
7.
Ченнаин
 8 4 1 3 12 - 11 13
8.
Нортист Юнайтед
 8 3 3 2 13 - 11 12
9.
Ист Бенгал
 9 3 3 3 10 - 6 12
10.
Джамшедпур
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Пенджаб
 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Хайдарабад
 8 0 1 7 1 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
АТК
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Гоа
 9 4 4 1 16 - 9 16
4.
Дели Динамос
 8 3 2 3 11 - 9 11
5.
Джамшедпур
 10 3 1 6 14 - 14 10
6.
Керала Бластерс
 8 3 0 5 6 - 8 9
7.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
8.
Нортист Юнайтед
 8 1 4 3 8 - 14 7
9.
Ист Бенгал
 8 1 3 4 9 - 12 6
10.
Ченнаин
 9 1 2 6 6 - 16 5
11.
Хайдарабад
 9 0 3 6 5 - 14 3
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 10 (3)
АТК Каммингс Джейсон 7 (2)
АТК Петратос Димитри 7 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АТК Тангри Дипак 7
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 5
Бенгалуру Сингх Суреш 1 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 6
Ист Бенгал Souvik Chakraborty 6
Весь список
  • 79'
    Ayush Adhikari уходит с поля. Mobashir Rahman выходит вместо него
  • 79'
    Farukh Choudhary уходит с поля. Irfan Yadwad выходит вместо него
  • 78'
    Amey Ranawade сделал результативную передачу.
  • 78'
    Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
  • 73'
    Khawlhring Lalthathanga уходит с поля. Lenny Rodrigues выходит вместо него
  • 73'
    Princeton Rebello уходит с поля. Aniket Jadhav выходит вместо него
  • 73'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 63'
    Ninthoinganba Meetei уходит с поля. Rahim Ali выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Vignesh Dakshinamurthy получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Vincy Barretto получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Кривелларо Рафаэл сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Ankit Mukherjee бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ченнаин 2:1 Дели Динамос онлайн

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