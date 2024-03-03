Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолAnkit Mukherjee
13' Желтая карточкаVincy Barretto
29' Желтая карточкаVignesh Dakshinamurthy
1:1
78' ГолКришна Рой
87' Желтая карточкаIrfan Yadwad
2:1
90' ГолМюррей Джордан
90' Желтая карточкаМюррей Джордан
90'+7
Ход матча
6'
13'
78'
1:1
87'
90'
2:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Rahim Ali
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
Ченнаин
Дели Динамос
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
19 матчей
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
5.3%
57.9%
36.8%
1 победа 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
0.9
Среднее время на гол
50
100
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.89
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
47
71
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюррей Джордан
|4 (2)
|0.24
|Кривелларо Рафаэл
|3 (2)
|0.18
|Connor Shields
|3
|0.18
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.12
|Чоудхари Фарух
|1
|0.06
|Ankit Mukherjee
|1
|0.06
|Rahim Ali
|1
|0.06
|Эдвардз Райан
|1
|0.06
|Vincy Barretto
|1
|0.06
|Aakash Sangwan
|1
|0.06
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|12 (1)
|0.67
|Маурисио Диего
|7 (2)
|0.39
|Mourtada Sergine Fall
|3
|0.17
|Isak Vanlalruatfela
|2
|0.11
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.11
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.11
|Amey Ranwade
|1
|0.06
|Princeton Rebello
|1
|0.06
|Lalmalsawma
|1
|0.06
|Годдард Си
|0
|0
|Дельгадо Карлос
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|4
|1
|Эдвардз Райан
|3
|1
|Irfan Yadwad
|4
|0
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Vincy Barretto
|3
|0
|Bikash Yumnam
|3
|0
|Кривелларо Рафаэл
|2
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Голуи Сартхак
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Aakash Sangwan
|2
|0
|Мюррей Джордан
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|6
|0
|Маурисио Диего
|3
|1
|Khawlhring Lalthathanga
|4
|0
|Jerry Lalrinzuala
|3
|0
|Pranjal Bhumij
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Кришна Рой
|2
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|2
|0
|Гахлот Нарендер
|2
|0
|Princeton Rebello
|2
|0
|Thoiba Moirangthem
|2
|0
|Aniket Jadhav
|2
|0
|Lalthuammawia Ralte
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Дели Динамос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Ченнаин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Дели Динамос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
6
20
Ченнаин
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Дели Динамос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
9
26
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Забито
6
20
6 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
4
67%
1
5%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
1
17%
10
50%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
13%
76-90
Забито
19
31
12 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
6
32%
3
10%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
2
11%
13
42%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
3
16%
4
13%
76-90
Пропущено
26
17
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
8%
4
24%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
7
27%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0
Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1
Дели Динамос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3
Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5 Мазия - Дели Динамос 2:3 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2
Результаты матчей
Ченнаин
Дели Динамос
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
91
35
73
17
37
17
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
71
27
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
162
512
108
215
414
116
117
116
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|7 (2)
|АТК
|Петратос Димитри
|7 (1)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|7 (1)
|АТК
|Тангри Дипак
|7
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 5
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|6
|Ист Бенгал
|Souvik Chakraborty
|6