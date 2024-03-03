Тур: 23. Стадион: KGHM Zaglebie Arena.
1:0
Перерыв
Ход матча
17'
40'
40'
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
17
Dawid
Blanik
11
Ноно
Давид
21
Daniel
Trejo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
17 Marek Mroz
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
21 Daniel TrejoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Заглембе Любин
Корона Кельце
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
33 матча
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.44
1.41
Среднее время на гол
62
63
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.06
0.75
Среднее время на гол
85
120
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.24
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
72
82
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|5
|0.22
|Ходына Кацпер
|4 (1)
|0.17
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.17
|Лавничак Алекс
|3
|0.13
|Копац Бартош
|2
|0.09
|Маковский Томаш
|2
|0.09
|Муньос Хуан
|2
|0.09
|Булеца Сергей
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1
|0.04
|Бохар Дамьян
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|5
|0.23
|Шикавка Евгений
|4
|0.18
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.18
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.14
|Дякону Роналдо
|3
|0.14
|Daniel Trejo
|1
|0.05
|Чижички Матеуш
|1
|0.05
|Затор Доминик
|1
|0.05
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.05
|Milos Trojak
|1
|0.05
|Jakub Konstantyn
|1
|0.05
|Dawid Blanik
|0
|0
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|4
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|1
|Копац Бартош
|4
|0
|Полетанович Марко
|4
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Диудис Сократис
|1
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|5
|0
|Ноно Давид
|4
|0
|Martin Remacle
|4
|0
|Годиньо Маркус
|4
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Dawid Blanik
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
7
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Корона Кельце
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
10
17
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
9% (2)
41% (9)
Корона Кельце
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
62% (13)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
23%
6
35%
76-90
Пропущено
23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
22%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
2
9%
4
29%
76-90
Забито
26
27
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
8%
3
11%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
6
23%
6
22%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
7
27%
9
33%
76-90
Пропущено
35
26
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
9
26%
1
4%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
10
29%
4
15%
61-75
5
14%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1
Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1
Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
Корона Кельце
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
8 раз 36%
0
5 раз 23%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
29
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
65
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
147
814
615
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|6
|4
|33 - 18
|45
|2.
|23
|12
|6
|5
|51 - 33
|42
|3.
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|4.
|23
|12
|4
|7
|44 - 26
|40
|5.
|23
|10
|8
|5
|35 - 28
|38
|6.
|21
|10
|6
|5
|39 - 25
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|22
|9
|5
|8
|29 - 30
|32
|9.
|1:0
|23
|8
|6
|9
|26 - 36
|30
|10.
|23
|8
|4
|11
|29 - 33
|28
|11.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|12.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|13.
|22
|6
|7
|9
|24 - 33
|25
|14.
|22
|4
|13
|5
|20 - 23
|25
|15.
|22
|5
|7
|10
|30 - 42
|22
|16.
|0:1
|22
|4
|10
|8
|25 - 29
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|23
|3
|4
|16
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|9.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|12.
|0:1
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|5.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|0:1
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|14 - 26
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7