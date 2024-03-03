  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Заглембе Любин
1:0
Перерыв
Корона Кельце
0'
1:0
17' Гол
Курминовски Давид
40' Желтая карточка
Daniel Trejo
40' Желтая карточка
Dawid Blanik

Ход матча

17'
Курминовски Давид
1:0
40'
 
Daniel Trejo
40'
 
Dawid Blanik
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Корона Кельце
3.40
4.80
Реклама, betcity.ru
8.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
20
Полетанович
Марко
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
55
Дзеконски
Ксавье
28
Годиньо
Маркус
2
Затор
Доминик
18
Хофмейстер
Йоав
5
Бричаг
Марьюс
8
Такач
Далибор
17
Dawid
Blanik
11
Ноно
Давид
21
Daniel
Trejo
71
Форнальчик
Мариуш
9
Шикавка
Евгений
Заглембе Любин
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Корона Кельце

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

33 матча

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
2:1
Э
1:1
Э
1:0
К
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:2
К
2:0
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:3
ПЛ
4:0
ВД
2:2
OE
1:0
OE
1:4

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.41

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.06
0.75

Среднее время на гол

85
120

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.24
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

72
82

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 5 0.22
Ходына Кацпер 4 (1) 0.17
Вдовяк Матеуш 4 0.17
Лавничак Алекс 3 0.13
Копац Бартош 2 0.09
Маковский Томаш 2 0.09
Муньос Хуан 2 0.09
Булеца Сергей 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 0.04
Бохар Дамьян 1 0.04
Bartlomiej Kludka 1 0.04
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 5 0.23
Шикавка Евгений 4 0.18
Далмау Адриан 4 (1) 0.18
Ноно Давид 3 (2) 0.14
Дякону Роналдо 3 0.14
Daniel Trejo 1 0.05
Чижички Матеуш 1 0.05
Затор Доминик 1 0.05
Хофмейстер Йоав 1 0.05
Milos Trojak 1 0.05
Jakub Konstantyn 1 0.05
Dawid Blanik 0 0
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 4 1
Bartlomiej Kludka 4 1
Mateusz Grzybek 3 1
Копац Бартош 4 0
Полетанович Марко 4 0
Ходына Кацпер 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 5 0
Ноно Давид 4 0
Martin Remacle 4 0
Годиньо Маркус 4 0
Квецень Бартош 3 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Dawid Blanik 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
7
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Корона Кельце
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

10
17
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
9% (2)
41% (9)
Корона Кельце
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
62% (13)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
23%
6
35%
76-90

Пропущено

23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
22%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
2
9%
4
29%
76-90

Забито

26
27
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
8%
3
11%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
6
23%
6
22%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
7
27%
9
33%
76-90

Пропущено

35
26
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
9
26%
1
4%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
10
29%
4
15%
61-75
5
14%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1
Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1
Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1

Результаты матчей

Заглембе Любин
Корона Кельце

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
8 раз 36%
0
5 раз 23%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
14
7
8
14
1.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 23 13 6 4 33 - 18 45
2.
Ягеллония Белосток
 23 12 6 5 51 - 33 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
5.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
6.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Заглембе Любин
 1:0 23 8 6 9 26 - 36 30
10.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
11.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
12.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Пяст
 22 4 13 5 20 - 23 25
15.
Пуща Неполомице
 22 5 7 10 30 - 42 22
16.
Корона Кельце
 0:1 22 4 10 8 25 - 29 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 1:0 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
11.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
12.
Корона Кельце
 0:1 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
16.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
17.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 1:0 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 0:1 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 40'
    Dawid Blanik получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Daniel Trejo получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Г О О О О Л - Курминовски Давид бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Корона Кельце
3.40
4.80
Реклама, betcity.ru
8.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заглембе Любин 1:0 Корона Кельце онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Заглембе Любин
Корона Кельце
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный