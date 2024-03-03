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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Заглембе Любин
1:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
1:0
17' Гол
Курминовски Давид
40' Желтая карточка
Daniel Trejo
40' Желтая карточка
Dawid Blanik
60' Желтая карточка
Годиньо Маркус
74' Желтая карточка
Копац Бартош
84' Желтая карточка
Milosz Strzebonski
89' Вторая желтая карточка
Копац Бартош
90' Желтая карточка
Налепа Михал
90'+11
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
20
Полетанович
Марко
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
55
Дзеконски
Ксавье
28
Годиньо
Маркус
2
Затор
Доминик
18
Хофмейстер
Йоав
5
Бричаг
Марьюс
8
Такач
Далибор
17
Dawid
Blanik
11
Ноно
Давид
21
Daniel
Trejo
71
Форнальчик
Мариуш
9
Шикавка
Евгений
Заглембе Любин
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Корона Кельце

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

33 матча

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
2:1
Э
1:1
Э
1:0
К
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:2
К
2:0
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:3
ПЛ
4:0
ВД
2:2
OE
1:0
OE
1:4

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.41

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.06
0.75

Среднее время на гол

85
120

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.24
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

72
82

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 5 0.22
Ходына Кацпер 4 (1) 0.17
Вдовяк Матеуш 4 0.17
Лавничак Алекс 3 0.13
Копац Бартош 2 0.09
Маковский Томаш 2 0.09
Муньос Хуан 2 0.09
Булеца Сергей 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 0.04
Бохар Дамьян 1 0.04
Bartlomiej Kludka 1 0.04
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 5 0.23
Шикавка Евгений 4 0.18
Далмау Адриан 4 (1) 0.18
Ноно Давид 3 (2) 0.14
Дякону Роналдо 3 0.14
Daniel Trejo 1 0.05
Чижички Матеуш 1 0.05
Затор Доминик 1 0.05
Хофмейстер Йоав 1 0.05
Milos Trojak 1 0.05
Jakub Konstantyn 1 0.05
Dawid Blanik 0 0
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 1
Налепа Михал 5 1
Bartlomiej Kludka 4 1
Mateusz Grzybek 3 1
Полетанович Марко 4 0
Ходына Кацпер 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годиньо Маркус 5 0
Хофмейстер Йоав 5 0
Ноно Давид 4 0
Martin Remacle 4 0
Квецень Бартош 3 0
Dawid Blanik 3 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Daniel Trejo 1 0
Milosz Strzebonski 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
7
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Корона Кельце
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

10
17
Заглембе Любин
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
13% (3)
39% (9)
Корона Кельце
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
30%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
23%
6
35%
76-90

Пропущено

23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
22%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
2
9%
4
29%
76-90

Забито

27
27
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
7%
3
11%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
6
22%
6
22%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
7
26%
9
33%
76-90

Пропущено

35
27
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
9
26%
1
4%
1-15
4
11%
4
15%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
10
29%
4
15%
61-75
5
14%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1
Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1
Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1

Результаты матчей

Заглембе Любин
Корона Кельце

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
2
2
10
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
6
6
5
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
14
8
8
15
1.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 23 13 6 4 33 - 18 45
2.
Ягеллония Белосток
 23 12 6 5 51 - 33 42
3.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
4.
Лех
 0:1 23 11 7 5 36 - 27 40
5.
Ракув
 1:0 22 11 6 5 40 - 25 39
6.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 22 9 5 8 29 - 30 32
9.
Заглембе Любин
 23 8 6 9 26 - 36 30
10.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
11.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
12.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
13.
Радомяк Радом
 22 6 7 9 24 - 33 25
14.
Пяст
 22 4 13 5 20 - 23 25
15.
Пуща Неполомице
 22 5 7 10 30 - 42 22
16.
Корона Кельце
 22 4 10 8 25 - 29 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1:0 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 0:1 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
11.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
16.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
17.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
5.
Лех
 0:1 11 4 4 3 12 - 15 16
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 12 - 18 14
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
14.
Ракув
 1:0 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 7
Весь список
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    • 49'
      Daniel Trejo уходит с поля. Milosz Strzebonski выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Dawid Blanik получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Daniel Trejo получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Курминовски Давид бьет в цель!
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