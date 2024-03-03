Тур: 23. Стадион: KGHM Zaglebie Arena.
1:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолКурминовски Давид
40' Желтая карточкаDaniel Trejo
40' Желтая карточкаDawid Blanik
60' Желтая карточкаГодиньо Маркус
74' Желтая карточкаКопац Бартош
84' Желтая карточкаMilosz Strzebonski
89' Вторая желтая карточкаКопац Бартош
90' Желтая карточкаНалепа Михал
90'+11
Ход матча
17'
40'
40'
60'
74'
89'
90'
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
17
Dawid
Blanik
11
Ноно
Давид
21
Daniel
Trejo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
17 Marek Mroz
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
21 Daniel TrejoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Заглембе Любин
Корона Кельце
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
33 матча
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.44
1.41
Среднее время на гол
62
63
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.06
0.75
Среднее время на гол
85
120
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.24
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
72
82
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|5
|0.22
|Ходына Кацпер
|4 (1)
|0.17
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.17
|Лавничак Алекс
|3
|0.13
|Копац Бартош
|2
|0.09
|Маковский Томаш
|2
|0.09
|Муньос Хуан
|2
|0.09
|Булеца Сергей
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1
|0.04
|Бохар Дамьян
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|5
|0.23
|Шикавка Евгений
|4
|0.18
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.18
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.14
|Дякону Роналдо
|3
|0.14
|Daniel Trejo
|1
|0.05
|Чижички Матеуш
|1
|0.05
|Затор Доминик
|1
|0.05
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.05
|Milos Trojak
|1
|0.05
|Jakub Konstantyn
|1
|0.05
|Dawid Blanik
|0
|0
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|1
|Полетанович Марко
|4
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Диудис Сократис
|1
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Хофмейстер Йоав
|5
|0
|Ноно Давид
|4
|0
|Martin Remacle
|4
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Dawid Blanik
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Daniel Trejo
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
7
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Корона Кельце
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
10
17
Заглембе Любин
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
13% (3)
39% (9)
Корона Кельце
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
30%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
23%
6
35%
76-90
Пропущено
23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
22%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
2
9%
4
29%
76-90
Забито
27
27
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
7%
3
11%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
6
22%
6
22%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
7
26%
9
33%
76-90
Пропущено
35
27
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
9
26%
1
4%
1-15
4
11%
4
15%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
10
29%
4
15%
61-75
5
14%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1
Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1
Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
Корона Кельце
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
82
210
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
66
65
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
148
815
616
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|6
|4
|33 - 18
|45
|2.
|23
|12
|6
|5
|51 - 33
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|44 - 26
|40
|4.
|0:1
|23
|11
|7
|5
|36 - 27
|40
|5.
|1:0
|22
|11
|6
|5
|40 - 25
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|35 - 28
|38
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|22
|9
|5
|8
|29 - 30
|32
|9.
|23
|8
|6
|9
|26 - 36
|30
|10.
|23
|8
|4
|11
|29 - 33
|28
|11.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|12.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|13.
|22
|6
|7
|9
|24 - 33
|25
|14.
|22
|4
|13
|5
|20 - 23
|25
|15.
|22
|5
|7
|10
|30 - 42
|22
|16.
|22
|4
|10
|8
|25 - 29
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|23
|3
|4
|16
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|25 - 5
|30
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|0:1
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|9.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|12.
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|14 - 26
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7