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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Кёльн
0:0
Первый тайм: 22'
Байер Л
0'
15' Красная карточка
Тилманн Ян
16' Желтая карточка
Любичич Деян

Ход матча

15'
Тилманн Ян
 
16'
Любичич Деян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Прогнозы 128
Кёльн 2.3% (3)
X 1.6% (2)
Байер Л 96.1% (123)
Все прогнозы
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
40
Алиду
Фариде
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
37
Майна
Линтон
23
Адамян
Саркис
29
Тилманн
Ян
1
Градецки
Лукаш
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
Кёльн
4-4-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Байер Л

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:4
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.23

Среднее время на гол

83
73

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.54
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.21
Кайнц Флориан 3 (3) 0.13
Вальдшмидт Лука 2 0.08
Алиду Фариде 2 0.08
Майна Линтон 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Финкгрефе Макс 1 0.04
Любичич Деян 0 0
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.42
Гримальдо Алехандро 8 0.33
Фримпонг Жереми 7 0.29
Вирц Флориан 5 0.21
Хофманн Йонас 4 0.17
Телла Нейтан 4 0.17
Та Джонатан 4 0.17
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.13
Шик Патрик 3 (1) 0.13
Адли Амин 2 0.08
Андрих Роберт 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Гложек Адам 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 6 1
Хюберс Тимо 4 0
Любичич Деян 4 0
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Тилманн Ян 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Мартель Эрик 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Финкгрефе Макс 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Станишич Йосип 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Адли Амин 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0

Результаты матчей

Кёльн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Байер Л
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

4
3
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Байер Л
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

6
33
Кёльн
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Байер Л
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

10
36

Голы по времени матча

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
3
33%
5
22%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

7
33
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
0
0%
3
9%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
43%
5
15%
31-45
2
29%
5
15%
46-60
1
14%
9
27%
61-75
1
14%
5
15%
76-90

Пропущено

21
8
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
1
5%
2
25%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
6
29%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
7
33%
0
0%
76-90

Забито

16
56
6 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 1
1
6%
5
9%
1-15
2
13%
8
14%
16-30
3
19%
10
18%
31-45
3
19%
10
18%
46-60
3
19%
13
23%
61-75
4
25%
10
18%
76-90

Пропущено

37
19
14 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
3
8%
5
26%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
6
16%
3
16%
31-45
5
14%
5
26%
46-60
9
24%
2
11%
61-75
9
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0
Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2
Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3

Результаты матчей

Кёльн
Байер Л

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:1
7 раз 30%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
10 раз 43%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
3
9 раз 39%
2
6 раз 26%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
2
9
1.5
10
2
1
10
2.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
22
1
2
21
1.5
19
4
1
22
2.5
13
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 24 19 5 0 59 - 16 62
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 24 16 2 6 55 - 31 50
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Унион Берлин
 Заявка 24 7 4 13 23 - 39 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
15.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 24 3 9 12 16 - 37 18
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 12 9 3 0 25 - 9 30
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Кёльн
 0:0 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 20 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Штутгарт Каразор Атакан 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Подача со штрафного, мяч летит в толпу, защитник снимает верх. Адамян пошел за мячом, чтобы ввести его из-за боковой. 
  • 17'
    Андрих уронил соперника на газон в центре поля. Стандартное положение для "Кёльна". 
  • 16'
    Финкгрефе догнал соперника у левой бровки на своей половине поля. Мяч ушел за боковую, а Финкгрефе оставил владение за собой. 
  • Желтая карточка
    15'
    Желтая для Любичича. Ожидаемо, "Кёльн" разъярен после такого, хоть и справедливого, решения арбитра, так что споров будет много. 
  • 14'
    Поддержал Тимо Шульц своего игрока, который явно подвел команду. Тилманн полез спорить с арбитром, причем с резервным. Главный тренер быстро его остудил. 
  • Красная карточка
    13'
    Красная для Тилманна! Вот так да! Удаление уже на самом старте встречи... Тяжело будет "Кёльну" продолжать.
  • Видеоповтор
    12'
    Ой! ВАР в деле. Арбитр пошел смотреть сам и проверять момент на красную карточку. Открытыми шипами полез он в отбор против Джаки. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Джаке досталось от Тилманна, Гранит на газоне. Нарушение правил в центре поля. 
  • 10'
    Ответил "Кёльн" своим опасным ударом. Пока Леверкузен заметно больше владеет мячом, однако по моментам 1:1. 
  • Опасный момент
    9'
    Момент! Мягкая подача на дальнюю штангу, куда вбежал Любичич, кивнул головой, но в створ не попал, буквально, с пары-тройки метров!
  • 7'
    "Байер" справа, не пускают их там хозяева. Мяч возвращается на левый фланг. 
  • 6'
    Прессинг "Кёльна", пока не слишком активный, Леверкузен довольно просто сохраняет мяч у себя. 
  • 5'
    Шик на левом краю, вместе с Вирцем они пытались что-то придумать, однако пришел Алиду и выбил сферу в аут. 
  • 4'
    Перехват "львов" на своей половине, Хоффман на левом фланге, отыгрывает на ближайшего партнера в лице Вирца. Флориан подает, заблокировано.
  • Опасный момент
    3'
    Опасно! "Байер" быстро разыгрывает блестящую комбинацию, пас с правого края штрафной в центр под удар Хофманну, рядом со штангой!
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    • Фол, нарушение
      2'
      "Байер" разыгрывает на левом краю. Джака действует из глубины, теряется мяч, Гранит тут же лезет в отбор и фолит.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Байер Л

    Исход игры
    Кёльн
    2.3% (3)
    Ничья
    1.6% (2)
    Байер Л
    96.1% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.6% (83)
    Меньше
    31.4% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    66.94% (81)
    Нет
    33.06% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    40.3% (52)
    0:2 Байер Л
    21.7% (28)
    1:3 Байер Л
    16.3% (21)
    0:1 Байер Л
    6.2% (8)
    0:3 Байер Л
    3.1% (4)
    2:1 Кёльн
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    2:3 Байер Л
    1.6% (2)
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