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Приветствую всех на матче "Бундеслиги" между "Кёльном" и "Байером".

"Байер" - лидер немецкого чемпионата с отрывом в 7 баллов от ближайшей "Баварии". В графе поражений у команды Хаби Алонсо все еще 0 и сегодня эта цифра вряд ли изменится.

"Кёльн" находится в аутсайдерах турнира. Команда на 16 месте с 17 баллами в активе. У "Бохума" на 15 строчке - 25 очков, отрыв довольно серьезный. И "Кельну" нужно нагонять, ведь до конца сезона не так уж и много времени.

8 октября 2023 года "Байер" разгромил "Кёльн" на своем поле. Посмотрим, что случится на поле у команды Тимо Шульца. Работать для вас будет Константин Лицин.