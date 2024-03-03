Тур: 24. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Стилер Тобиас
Ход матча
15'
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
18 Владение мячом, % 82
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
37
Майна
Линтон
29
Тилманн
Ян
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Диль ЮстинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Нападающий
-
21 Адли АминНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Байер Л
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.23
Среднее время на гол
83
73
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.54
1.31
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
58
68
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.21
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.13
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.08
|Алиду Фариде
|2
|0.08
|Майна Линтон
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Мартель Эрик
|1
|0.04
|Финкгрефе Макс
|1
|0.04
|Любичич Деян
|0
|0
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.42
|Гримальдо Алехандро
|8
|0.33
|Фримпонг Жереми
|7
|0.29
|Вирц Флориан
|5
|0.21
|Хофманн Йонас
|4
|0.17
|Телла Нейтан
|4
|0.17
|Та Джонатан
|4
|0.17
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.13
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.13
|Адли Амин
|2
|0.08
|Андрих Роберт
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Джака Гранит
|1
|0.04
|Гложек Адам
|1
|0.04
|Станишич Йосип
|1
|0.04
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|6
|1
|Хюберс Тимо
|4
|0
|Любичич Деян
|4
|0
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Станишич Йосип
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Адли Амин
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Байер Л
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
4
3
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Байер Л
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
6
33
Кёльн
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Байер Л
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
10
36
Голы по времени матча
Забито
9
23
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
3
33%
5
22%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
7
33
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
0
0%
3
9%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
43%
5
15%
31-45
2
29%
5
15%
46-60
1
14%
9
27%
61-75
1
14%
5
15%
76-90
Пропущено
21
8
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
1
5%
2
25%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
6
29%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
7
33%
0
0%
76-90
Забито
16
56
6 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 1
1
6%
5
9%
1-15
2
13%
8
14%
16-30
3
19%
10
18%
31-45
3
19%
10
18%
46-60
3
19%
13
23%
61-75
4
25%
10
18%
76-90
Пропущено
37
19
14 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
3
8%
5
26%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
6
16%
3
16%
31-45
5
14%
5
26%
46-60
9
24%
2
11%
61-75
9
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0
Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2
Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3
Результаты матчей
Кёльн
Байер Л
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 42%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:1
7 раз 30%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
10 раз 43%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
3
9 раз 39%
2
6 раз 26%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
111
29
102
110
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
221
221
194
122
1310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|24
|19
|5
|0
|59 - 16
|62
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|55 - 31
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|48 - 30
|44
|5.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|53 - 31
|43
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|41 - 43
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 42
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|42 - 46
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|16.
|0:0 Заявка
|24
|3
|9
|12
|16 - 37
|18
|17.
|Заявка
|24
|2
|10
|12
|19 - 38
|16
|18.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|24 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 9
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|20 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|8
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Байер Л
Исход игры
Кёльн
2.3% (3)
Ничья
1.6% (2)
Байер Л
96.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
68.6% (83)
Меньше
31.4% (38)
Обе команды забьют
Да
66.94% (81)
Нет
33.06% (40)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
40.3% (52)
0:2 Байер Л
21.7% (28)
1:3 Байер Л
16.3% (21)
0:1 Байер Л
6.2% (8)
0:3 Байер Л
3.1% (4)
2:1 Кёльн
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
2:3 Байер Л
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!