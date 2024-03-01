  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Кёльн
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 48
Кёльн 6.3% (3)
X 0% (0)
Байер Л 93.8% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Байер Л
8.90
Реклама, betcity.ru
8.40
Реклама, betboom.ru
1.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Кёльн
Байер Л

История личных встреч

Кёльн
Байер Л

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:4
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.23

Среднее время на гол

83
73

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.54
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.22
Кайнц Флориан 3 (3) 0.13
Вальдшмидт Лука 2 0.09
Алиду Фариде 2 0.09
Майна Линтон 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Финкгрефе Макс 1 0.04
Любичич Деян 0 0
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.43
Гримальдо Алехандро 8 0.35
Фримпонг Жереми 7 0.3
Вирц Флориан 5 0.22
Хофманн Йонас 4 0.17
Телла Нейтан 4 0.17
Та Джонатан 4 0.17
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.13
Шик Патрик 3 (1) 0.13
Адли Амин 2 0.09
Андрих Роберт 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Гложек Адам 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 6 1
Хюберс Тимо 4 0
Любичич Деян 4 0
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Тилманн Ян 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Мартель Эрик 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Финкгрефе Макс 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Станишич Йосип 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Адли Амин 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0

Результаты матчей

Кёльн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Байер Л
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

4
3
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Байер Л
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

6
33
Кёльн
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Байер Л
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

10
36

Голы по времени матча

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
3
33%
5
22%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

7
33
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
0
0%
3
9%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
43%
5
15%
31-45
2
29%
5
15%
46-60
1
14%
9
27%
61-75
1
14%
5
15%
76-90

Пропущено

21
8
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
1
5%
2
25%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
6
29%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
7
33%
0
0%
76-90

Забито

16
56
6 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 1
1
6%
5
9%
1-15
2
13%
8
14%
16-30
3
19%
10
18%
31-45
3
19%
10
18%
46-60
3
19%
13
23%
61-75
4
25%
10
18%
76-90

Пропущено

37
19
14 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
3
8%
5
26%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
6
16%
3
16%
31-45
5
14%
5
26%
46-60
9
24%
2
11%
61-75
9
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0
Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2
Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3

Результаты матчей

Кёльн
Байер Л

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:1
7 раз 30%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
10 раз 43%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
3
9 раз 39%
2
6 раз 26%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
2
9
1.5
10
2
1
10
2.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
22
1
2
21
1.5
19
4
1
22
2.5
13
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 23 17 2 4 63 - 26 53
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 23 11 8 4 46 - 30 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 23 12 4 7 49 - 30 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 23 8 10 5 36 - 30 34
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 23 8 5 10 30 - 42 29
10.
Хайденхайм
 Заявка 23 7 7 9 33 - 40 28
11.
Аугсбург
 Заявка 23 6 8 9 33 - 41 26
12.
Унион Берлин
 Заявка 23 7 4 12 23 - 37 25
13.
Боруссия М
 Заявка 23 6 7 10 41 - 45 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 23 6 7 10 28 - 36 25
15.
Бохум
 Заявка 23 5 10 8 28 - 46 25
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 Заявка 23 2 7 14 24 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
4.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 6
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2024, осталось 2 дня 6 часов 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Кёльн 6.3% (3)
    X 0% (0)
    Байер Л 93.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Байер Л
    8.90
    Реклама, betcity.ru
    8.40
    Реклама, betboom.ru
    1.38
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кёльн - Байер Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Кёльн - Байер Л

    Исход игры
    Кёльн
    6.3% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Байер Л
    93.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    35.4% (17)
    0:2 Байер Л
    25% (12)
    1:3 Байер Л
    12.5% (6)
    0:1 Байер Л
    10.4% (5)
    2:1 Кёльн
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кёльн
    Байер Л
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный