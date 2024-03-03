Тур: 28. Стадион: Босуил.
3:0
Конец матча
Ход матча
62'
1:0
74'
2:0
87'
3:0
34
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Антверпен
Сент-Трейден
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
26 матчей
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.42
Среднее время на гол
84
63
Всего голов
27
31
Голов в среднем за матч
1.04
1.19
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
86
75
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.36
|Иленикена Джордж
|7
|0.25
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.18
|Муйя Арбнор
|5
|0.18
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.18
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.18
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.11
|Эджуке Чидера
|3
|0.11
|Вермирен Артур
|1
|0.04
|Керк Джирано
|1
|0.04
|Корбани Кобе
|1
|0.04
|Вейндал Оуэн
|1
|0.04
|Батай Йелле
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|13 (3)
|0.46
|Jarne Steuckers
|4
|0.14
|Ито Рётаро
|4
|0.14
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0.14
|Хасиока Даики
|2
|0.07
|Бока Эрик
|1
|0.04
|Mathias Delorge
|1
|0.04
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.04
|Harry Charsley
|1
|0.04
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|6
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Ван Ден Босх Зено
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|7
|0
|Годо Бруно
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Jarne Steuckers
|1
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сент-Трейден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
14
Антверпен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сент-Трейден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
18
14
Антверпен
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Сент-Трейден
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
21
28
Голы по времени матча
Забито
30
17
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
6
20%
5
29%
29%
1-15
1
3%
1
6%
16-30
9
30%
4
24%
31-45
1
3%
1
6%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
8
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
31
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
17%
3
10%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
2
17%
5
16%
31-45
2
17%
8
26%
46-60
2
17%
7
23%
61-75
3
25%
7
23%
76-90
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
5
24%
7
50%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
4
27%
76-90
Забито
51
31
26 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
8
16%
6
19%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
13
25%
7
23%
31-45
3
6%
2
6%
46-60
9
18%
3
10%
61-75
13
25%
12
39%
76-90
Пропущено
28
46
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
4
14%
4
9%
1-15
3
11%
3
7%
16-30
5
18%
9
20%
31-45
3
11%
10
22%
46-60
5
18%
9
20%
61-75
8
29%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4
Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1
Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1
Результаты матчей
Антверпен
Сент-Трейден
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
4:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
6
2 раза 7%
1
15 раз 54%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
86
311
68
113
410
113
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
410
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
226
1414
721
919
325
523
127
226
226
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (7)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9