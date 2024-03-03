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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Антверпен
3:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
62' Пенальти
Ондрейка Якоб
2:0
74' Гол
Эджуке Чидера
3:0
87' Гол
Ондрейка Якоб
90'+7
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
8
Юсуф
Альхассан
27
Кейта
Мандела
19
Эджуке
Чидера
9
Иленикена
Джордж
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
22
Янсенс
Вольке
60
Robert-Jan
Vanwesemael
17
Mathias
Delorge
6
Ямамото
Рихито
8
Фуджита
Джоэл
Чима
77
Бока
Эрик
15
Kahveh
Zahiroleslam
7
Койта
Абубакари
Антверпен
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Сент-Трейден

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
0:0
БВЛ
0:2
ВД
0:2
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
2:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:2

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.42

Среднее время на гол

84
63

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.04
1.19

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

86
75

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.36
Иленикена Джордж 7 0.25
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.18
Муйя Арбнор 5 0.18
Эккеленкамп Юрген 5 0.18
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.18
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.11
Эджуке Чидера 3 0.11
Вермирен Артур 1 0.04
Керк Джирано 1 0.04
Корбани Кобе 1 0.04
Вейндал Оуэн 1 0.04
Батай Йелле 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Mahamadou Doumbia 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 13 (3) 0.46
Jarne Steuckers 4 0.14
Ито Рётаро 4 0.14
Kahveh Zahiroleslam 4 0.14
Хасиока Даики 2 0.07
Бока Эрик 1 0.04
Mathias Delorge 1 0.04
Фуджита Джоэл Чима 1 0.04
Harry Charsley 1 0.04
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 6 0
Кейта Мандела 2 1
Керк Джирано 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Батай Йелле 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Ван Ден Босх Зено 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 7 0
Годо Бруно 6 0
Койта Абубакари 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Harry Charsley 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Jarne Steuckers 1 0
Robert-Jan Vanwesemael 1 0

Результаты матчей

Антверпен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сент-Трейден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
14
Антверпен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сент-Трейден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

18
14
Антверпен
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Сент-Трейден
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

21
28

Голы по времени матча

Забито

30
17
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
6
20%
5
29%
29%
1-15
1
3%
1
6%
16-30
9
30%
4
24%
31-45
1
3%
1
6%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
8
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
31
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
17%
3
10%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
2
17%
5
16%
31-45
2
17%
8
26%
46-60
2
17%
7
23%
61-75
3
25%
7
23%
76-90

Забито

21
14
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
5
24%
7
50%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
4
27%
76-90

Забито

51
31
26 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
8
16%
6
19%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
13
25%
7
23%
31-45
3
6%
2
6%
46-60
9
18%
3
10%
61-75
13
25%
12
39%
76-90

Пропущено

28
46
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
4
14%
4
9%
1-15
3
11%
3
7%
16-30
5
18%
9
20%
31-45
3
11%
10
22%
46-60
5
18%
9
20%
61-75
8
29%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4
Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1
Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1

Результаты матчей

Антверпен
Сент-Трейден

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
6:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
4:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
6
2 раза 7%
1
15 раз 54%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
3
11
6
8
2.5
1
13
4
10
3.5
1
13
2
12
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
22
6
14
14
1.5
7
21
9
19
2.5
3
25
5
23
3.5
1
27
2
26
4.5
2
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 27 16 9 2 54 - 29 57
3.
Брюгге
 28 13 9 6 58 - 26 48
4.
Антверпен
 28 13 9 6 53 - 26 48
5.
Серкль Брюгге
 28 13 4 11 40 - 34 43
6.
Генк
 28 11 10 7 49 - 30 43
7.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
8.
Мехелен
 28 12 6 10 36 - 32 42
9.
Сент-Трейден
 28 9 10 9 33 - 44 37
10.
Стандард
 28 7 10 11 29 - 40 31
11.
Вестерло
 28 7 8 13 40 - 50 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 28 7 7 14 26 - 43 28
13.
АХ Лёвен
 28 6 8 14 32 - 44 26
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 27 6 3 18 23 - 53 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
2.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
7.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
10.
Генк
 14 5 6 3 27 - 17 21
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 14 6 2 6 17 - 16 20
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 14 2 6 6 17 - 31 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (7)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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