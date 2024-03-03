Тур: 26. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 17261
0'
1:0
1' ГолМэтью Ифиний
6' Желтая карточкаКонде Шейк
56' Желтая карточкаДанте Амаду
63' Желтая карточкаКолли Эбрима
90'+5
Ход матча
1'
1:0
6'
56'
63'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
5 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
317 Количество передач 411
-
43 Владение мячом, % 57
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
39
Малес
Дариан
11
Колли
Эбрима
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Цюрих
Янг Бойз
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед
40 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 5 ничьих 35 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 16 ничьих 23 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 5 ничьих 34 победы
66 матчей
25.8%
21.2%
53%
17 побед 14 ничьих 35 побед
Первый тайм
25.8%
39.4%
34.8%
17 побед 26 ничьих 23 победы
Второй тайм
21.2%
27.3%
51.5%
14 побед 18 ничьих 34 победы
История матчей
Голы
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.41
1.06
Среднее время на гол
64
85
Всего голов
79
53
Голов в среднем за матч
2.32
1.66
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
124
89
Голов в среднем за матч
1.88
1.35
Тотал матчей
2.5
63
Больше 95%
Меньше 5%
3
55
Больше 83%
Меньше 17%
11
48
Больше 73%
Меньше 27%
18
29
Больше 44%
Меньше 56%
37
12
Больше 18%
Меньше 82%
54
5
Больше 8%
Меньше 92%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
Среднее время на гол
47
66
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|9 (1)
|0.35
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.35
|Красничи Бледиан
|4
|0.15
|Катич Никола
|3
|0.12
|Мэтью Ифиний
|2
|0.08
|Африйе Дэниел
|2
|0.08
|Ронер Фабиан
|2
|0.08
|Камбери Линдрит
|2
|0.08
|Боранияшевич Никола
|1
|0.04
|Консейсау Родригу
|1
|0.04
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.04
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.35
|Иттен Седрик
|6 (1)
|0.23
|Монтейро Джоэл
|6
|0.23
|Элиа Мешак
|5
|0.19
|Угринич Филип
|4
|0.15
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.15
|Колли Эбрима
|3
|0.12
|Малес Дариан
|3
|0.12
|Бенито Лорис
|2
|0.08
|Ррудхани Донат
|2
|0.08
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Лакоми Лукаш
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Ридер Фабиан
|1
|0.04
|Мугиша Джоэл
|1
|0.04
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.04
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|1
|Катич Никола
|5
|1
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|10
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Аменда Орель
|3
|0
|Блюм Левин
|1
|1
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Янг Бойз
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
9
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Янг Бойз
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
14
31
Цюрих
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Янг Бойз
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
38% (10)
54% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
19
40
Голы по времени матча
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
3
14%
5
26%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
24%
3
16%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
10%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
4
40%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
3
30%
5
31%
76-90
Забито
16
31
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
19%
5
16%
1-15
1
6%
1
3%
16-30
3
19%
8
26%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
4
25%
7
23%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
7
44%
2
22%
76-90
Забито
37
50
16 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
6
16%
10
20%
1-15
3
8%
3
6%
16-30
7
19%
12
24%
31-45
8
22%
7
14%
46-60
4
11%
8
16%
61-75
9
24%
10
20%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
2
8%
6
24%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
6
23%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
10
38%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0
Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0
Результаты матчей
Цюрих
Янг Бойз
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
67
76
310
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
58
49
310
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
224
1115
1115
620
917
125
521
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5