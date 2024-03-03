Подача была у хозяев, а потом проникающий пас от Кевина де Брёйне к ближней штанге. Андре Онана забрал мяч и показал, что ему требуется медицинская помощь.

Арбитр тем временем забрал мяч у Онаны, чтобы тот вдруг не вбросил его самовольно в игру. Когда врач подошёл к вратарю "МЮ", тот резко поднялся на ноги. Трибуны заметили это и зашлись свистом.

Маркус Рэшфорд с левого фланга отдавал низом пас к чужой штрафной на Бруну Фернандеша, и остались без мяча "красные дьяволы".

"Манчестер Юнайтед" в позиционной обороне преимущественно действует, другого и не ожидалось. Почти половина второго тайма осталась уже позади.

Эрлинг Холанн рухнул на газон перед чужой штрафной площадкой. Отмахнул его от себя Рафаэль Варан ценой жёлтой карточки.

Кевин де Брёйне приложился прямым ударом со штрафного, и была заблокирована его попытка.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ФИЛ ФОДЕН! И ТУТ БЛЕСТЯЩЕ! Соревнуются по красоте голов команды. Фил Фоден отличился также из-за пределов штрафной площади, поразив левую девятку, вкрутив туда мяч впечатляющим ударом.

А теперь вопрос: случился ли бы этот гол, если бы Анди Мэдли посчитал, что Кайл Уокер сфолил в предшествовавшей ситуации на Маркусе Рэшфорде?

Опа! Приостановлена игра пока. Рядом с Андре Онаной обнаружена субстанция, дымящаяся синим цветом. Пиротехника оказалась на газоне.

Производится замена в составе "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола времени даром не теряет, выпуская Хулиана Альвареса вместо Жереми Доку.

Подача-то состоялась, но уже после розыгрыша. Кевин де Брёйне набросил на дальнюю штангу. Дальше - угловой "Сити". Фил Фоден навесил со стандарта с правого края безуспешно.

Кевин де Брёйне выкрутил подачу с правого угла чужой штрафной площадки к линии вратарской, и там мяч без фокусов выловил Андре Онана.

Зависли с мячом на правом фланге "небесно-голубые". Бывает с ними такое, выход будет найден из сложившейся локальной игровой ситуации.

Поражение, конечно, не устроит "Манчестер Сити", да и ничья тоже не обрадует Хосепа Гвардиолу и его подопечных.

"Манчестер Сити" ожидаемо забирает себе мяч после перерыва. "Юнайтед" предстоит тяжёлый тайм, где ошибки надо свести к минимуму.

Фил Фоден стал смещаться к центру с правого полуфланга и нанёс с левой ноги обводящий удар, который мгновенно был заблокирован Джонни Эвансом.

Жереми Доку простреливал из района левого угла вратарской, мяч чуть подпрыгнул после рикошета от Диогу Далота, и Андре Онана смахнул сферу.

Кайл Уокер забросил мяч вперёд к чужой штрафной площадке, а партнёры не смогли продолжить его начинание, и случилась потеря у "Сити".

Не так давно "Манчестер Сити" проигрывал по ходу домашнего матча с "Челси", а в концовке удалось тогда "бело-голубым" достать утешительную ничью.

Ошибаются на чужой половине в перепасовке "красные дьяволы", теперь задача у них вернуться назад в оборону без происшествий.

И удалось сделать это подопечным Эрика тен Хага. У "горожан" не получилось застать своих оппонентов врасплох в ответной атаке.

Контратака "Ман Юнайтед". Передача чуть влево следует на Маркуса Рэшфорда, который за пределами штрафной площади падает он контакта с Кайлом Уокером. Арбитр не реагирует.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. 0:1. Красивый быстрый гол Маркуса Рэшфорда позволяет "Манчестер Юнайтед" выигрывать в гостях у "Манчестер Сити" по итогам первого тайма манкунианского дерби в Английской премьер-лиге.

45' Кевин де Брёйне подал корнер с левого края, потом завязалась позиционная атака у "Манчестер Сити", Кайл Уокер пробил с линии штрафной с рикошетом и добился ещё одного корнера, с которого де Брёйне навесил слева в руки Андре Онаны.

45' Жереми Доку принял длинный заброс с правого фланга слева в чужой штрафной площади. Вскоре прострелил Кевин де Брёйне, а Рафаэль Варан вынес мяч на угловой.

45' Подача с левой стороны пошла у "МЮ". Скотт Мактоминай поборолся с Эдерсоном, потом ещё Бруну Фернандеш мешал вратарю "Сити" вернуть мяч в игру. Арбитр не реагировал.

45' +3 минуты к первому тайму.

45' Ох, а это Холанн как не реализует?! Фил Фоден с правого края вратарской скидывал головой, а Эрлинг умудрился ногой запустить мяч значительно выше створа.

44' Из верховой борьбы Кевина де Брёйне и Кобби Майну мяч отскочил на ногу Фила Фодена, который с правого полуфланга пробил обратно в Майну.

43' Опять долгий контроль мяча демонстрирует "Манчестер Сити", при этом не делая обострения перед чужой штрафной площадкой.

42' Кевин де Брёйне сходу пробивал с полукруга и направил мяч гораздо выше перекладины. 15 (3) - 2 (1). Так сейчас выглядит статистика ударов (в створ).

41' Немного минут осталось ещё продержаться "красным дьяволам" в первом тайме, чтобы уйти на перерыв в качестве команды, ведущей в счёте.

40' Жереми Доку не решился подавать с левого угла чужой штрафной площади, в результате чего застряли хозяева в этой области поля без продвижения.

39' Фил Фоден немного ускорился к лицевой линии в правой инсайдной зоне, откуда выполнил навесную передачу аккурат в перчатки Андре Онаны.

38' 28 - 3. Что это за статистика? Число касаний в чужих штрафных площадках. При этом "Манчестер Юнайтед" забил свой гол из-за пределов штрафной площади.

37' Фил Фоден получил мяч с правой стороны от партнёра на подступах к вратарской площади и нанёс удар, который тут же был заблокирован.

36' Жереми Доку принял перевод на левом углу чужой штрафной площадки, откуда выполнил передачу к 11-метровой отметке, и вынесли мяч гости.

35' Кевин де Брёйне разочарован, поскольку только что он с правого полуфланга нанёс низовой удар и не смог поразить ближний угол.

34' Бернарду Силва разыграл корнер хозяев с правого края. Ничем опасным эта история не обернулась. Безопасна прямо сейчас ситуация для "Юнайтед".

33' Теперь с подбора приложился Родри Эрнандес примерно с линии штрафной площади. В правый нижний угол удар был. Андре Онана туда прыгнул и перевёл мяч на угловой.

32' Прилетел мяч к Холанну на подступах к вратарской площади после неудачной скидки головой Каземиро, и Эрлинг ударил также вторым этажом выше створа.

31' 71 - 29. Это статистика в плане процентного соотношения владения мячом. 9 ударов по воротам нанесли хозяева, 2 раза пробили гости. Забили однажды визитёры.

30' Жереми Доку, войдя слева в чужую штрафную площадь, обыгрался с партнёром и выполнил обводящий удар в правую девятку. Мяч полетел с сильным отклонением он намеченной цели.

29' В итоге подача прилетает в руки Андре Онаны. Но это уже в прошлом. В середине поля теперь зарождается новая позиционная акция "Ман Сити".

28' Растягивают чужую оборону футболисты "Манчестер Сити", кружа вокруг штрафной площади "Манчестер Юнайтед". Ничего интересного не образуется.

27' В центре поля обосновались с мячом "небесно-голубые". Долгий у них раскат шёл. К левому флангу состоялся крен, там заработали аут хозяева, а Пеп Гвардиола похлопал в поднятые ладоши.

26' Тем временем два угловых с левого фланга успели прибавить к своей коллекции "горожане". Это было до и после ВАРа. А теперь у них корнер с правого фланга, после которого отбиваются успешно гости.

25' ВАР-проверка в действии. Возможен пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед"... Всё, проверка закончена. Мяч в руку Диогу Далота попал, но неумышленной её сочли и не особо увеличивавшей площадь тела.

24' Маркус Рэшфорд не попал по мячу на правом углу вратарской после доставки с левого края, а если попал бы, то на грани второго пропущенного гола оказались бы "небесно-голубые".

23' А вот с обострением после корнером всё так же не ладится у хозяев. Фил Фоден разыграл угловой с правого фланга, и пошла подача в руки Андре Онаны.

22' Фил Фоден попробовал сделать прострел с правого полуфланга, и удалось ему заработать новый правофланговый угловой для "МС".

21' "Ливерпуль" вчера обыграл "Ноттингем Форест" и на данный момент опережает "Манчестер Сити" на четыре очка, возглавляя турнирную таблицу АПЛ.

20' Достаточно неплохо футбол на "Этихаде" смотрится. Большое территориальное преимущество у "Сити", при этом контратаки "Юнайтед" имеют заметную колкость.

19' "Манчестер Сити" теперь в перспективной быстрой атаке заработал корнер справа (Фил Фоден пробил, Андре Онана отразил). Не стали тянуть хозяева с его исполнением, но не удалось им всё равно создать опасность после стандарта.

18' С отскоком от газона не совладал в предыдущем эпизоде Маркус Рэшфорд и позволил Кайлу Уокеру без фола подцепить мяч. Угловой заработали гости, подача Бруну Фернандеша со стандарта ни к чему не привела.

17' Маркус Рэшфорд тут снова пытался наказать "Ман Сити" в контратаке, но не удалось нападающему "Юнайтед" прорваться по центру на свидание с Эдерсоном.

16' Поблагодарил своего партнёра за точную передачу де Брёйне. Только вот удар у Кевина примерно с левого угла вратарской оказался крайне неточный. Весьма плотно его опекали соперники.

15' Фил Фоден осуществил подачу корнера с правого фланга в район дальней штанги, где с ловлей мяча не испытал проблем Андре Онана.

14' Момент возник у Фила Фодена! Спешил он к уходящему мячу на правый край вратарской и низом приложился в ближний угол, а Андре Онана отвёл угрозу на угловой.

13' Подал Фил Фоден ещё один корнер с правого края. Вновь без опасности, но тут уже не получилось у "небесно-голубых" добиться очередного углового.

13' Фил Фоден стремится забрать мяч, чтобы исполнить угловой с правого края. Это третий корнер хозяев. Подача следует на ближний край вратарской, откуда Бруну Фернандеш переводит мяч на другой угловой.

12' Не удалось гостям организовать опасность у чужих ворот благодаря подаче корнера с левого фланга. Бруну Фернандеш навешивал, а Эдерсон сыграл на выходе.

11' Прямо сейчас психологическое преимущество на стороне "Ман Юнайтед". Визитёры проводят позиционную атаку и зарабатывают угловой на левом фланге.

10' Бледен Хосеп Гвардиола в технической зоне. Явно не ожидал он такого расклада. Но ничего, играть же ещё долго, много времени есть у "МС", чтобы отыграться.

9' Неожиданно так "Манчестер Юнайтед" вышел вперёд в счёте. Это при 20% владения мячом у гостей.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАРКУС РЭШФОРД!

ЧТО ЗА ГОЛ! Блестяще исполнил Рэшфорд дальний удар и воткнул мяч в левую девятку. Там Онана далеко мяч вбросил, и около чужой штрафной площадки Бруну Фернандеш выкатил сферу Рэшфорду, ну а тот чётко исполнил сходу.

8' В итоге Кевин де Брёйне всё же навесил с правого края, около ближней штанги мяч от головы Диогу Далота взмыл в воздух, и его выловил Андре Онана.

7' Очередной накат "небесно-голубых" на чужую оборону. Правым флангом давят подопечные Хосепа Гвардиолы, но не решаются пока подавать.

6' "Манчестер Юнайтед" пробирается в атаку, с правой стороны выполняется мягкая подача на ближнюю штангу, и безо всяких проблем ловит мяч Эдерсон Мораес.

5' Жереми Доку принял перевод партнёра на левом краю чужой штрафной площадки и пробил в ближнюю девятку. То есть целился Доку туда, а получилось немного мимо створа.

4' Активно действует "Манчестер Сити" на первых минутах. Хозяева не хотят слишком долго раскручиваться и желают побыстрее открыть счёт.

3' Кевин де Брёйне с левого полуфланга отдал пас в штрафную на Джона Стоунса, который упал после контакта с Каземиро. Арбитр не назначил пенальти.

2' Был угловой на левом фланге у "Сити". После него дальний удар нанёс Фил Фоден и заработал другой корнер. Не возникло затем опасности после подачи Кевина де Брёйне со стандарта.

1' "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и гетрах, а также в белых трусах. У "Манчестер Юнайтед" красные футболки, чёрные трусы и гетры.