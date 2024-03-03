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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Сити
1:1
Второй тайм: 71'
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
8' Гол
Рэшфорд Маркус
1:1
56' Гол
Фоден Фил
57' Желтая карточка
Эрик тен Хаг
68' Желтая карточка
Варан Рафаэль

Ход матча

8'
0:1
Рэшфорд Маркус
(Фернандеш Бруну)
56'
Фоден Фил
(Родри Эрнандес)
1:1
57'
 
Эрик тен Хаг
59'
Альварес Хулиан
Доку Жереми
 
68'
 
Варан Рафаэль
69'
 
Камбвала Вилли
Эванс Джонни

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 382 Количество передач 136
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 162
Манчестер Сити 84.6% (137)
X 5.6% (9)
Манчестер Юнайтед 9.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
16
Родри
Эрнандес
5
Стоунс
Джон
47
Фоден
Фил
17
Де
Брёйне
Кевин
20
Силва
Бернарду
11
Доку
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
35
Эванс
Джонни
2
Линделоф
Виктор
18
Каземиро
Карлос
37
Майну
Кобби
10
Рэшфорд
Маркус
39
Мактоминай
Скотт
17
Гарначо
Алехандро
8
Фернандеш
Бруну
Манчестер Сити
3-2-4-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

44 матча

45.5%
9.1%
45.4%
20 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
18 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
3:2
С
2:3
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.57
1.7

Среднее время на гол

57
53

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.35
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

64
67

Голов в среднем за матч

1.45
1.52

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

61
59

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 17 (3) 0.63
Фоден Фил 10 0.37
Альварес Хулиан 8 (1) 0.3
Родри Эрнандес 6 0.22
Силва Бернарду 6 0.22
Грилиш Джек 3 0.11
Доку Жереми 2 0.07
Аке Натан 2 0.07
Аканджи Мануэль 2 0.07
Де Брёйне Кевин 1 0.04
Бобб Оскар 1 0.04
Льюис Рико 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 7 0.26
Мактоминай Скотт 7 0.26
Рэшфорд Маркус 6 (1) 0.22
Гарначо Алехандро 5 0.19
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.11
Магуайр Гарри 1 0.04
Далот Диогу 1 0.04
Эриксен Кристиан 1 0.04
Каземиро Карлос 1 0.04
Линделоф Виктор 1 0.04
Варан Рафаэль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Межбри Ханнибал 1 0.04
Майну Кобби 1 0.04
Эванс Джонни 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Силва Бернарду 6 0
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 4 0
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 4 0
Онана Андре 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Уан-Биссака Аарон 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Манчестер Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
3
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Манчестер Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

27
17
Манчестер Сити
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
58% (15)
27% (7)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (12)
46% (12)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
18

Упущенные победы

33
20

Голы по времени матча

Забито

30
18
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
4
13%
4
22%
1-15
6
20%
4
22%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
6
20%
6
33%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
5
42%
6
40%
76-90

Забито

29
19
9 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
7%
1
5%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
21%
4
21%
46-60
7
24%
3
16%
61-75
7
24%
7
37%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
3
21%
7
35%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
3
21%
2
10%
76-90

Забито

59
37
25 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
6
10%
5
14%
1-15
10
17%
7
19%
16-30
9
15%
2
5%
31-45
9
15%
5
14%
46-60
12
20%
5
14%
61-75
13
22%
13
35%
76-90

Пропущено

26
35
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
2
8%
4
11%
1-15
3
12%
8
23%
16-30
7
27%
2
6%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
6
23%
8
23%
61-75
8
31%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 31%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
6
7
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
5
8
7
6
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
19
7
18
8
1.5
11
15
11
15
2.5
5
21
3
23
3.5
1
25
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 27 18 6 3 60 - 27 60
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 27 17 4 6 59 - 37 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 27 14 3 10 37 - 37 45
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 11 5 11 40 - 43 38
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 27 10 5 12 39 - 42 35
13.
Борнмут
 Заявка 26 8 7 11 36 - 48 31
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 7 7 13 32 - 47 28
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 27 8 7 12 29 - 37 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 26 5 5 16 38 - 55 20
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
20.
Бёрнли
 Заявка 27 3 4 20 25 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 14 9 5 0 32 - 12 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
9.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
3.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 14 7 2 5 18 - 17 23
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Кевин де Брёйне приложился прямым ударом со штрафного, и была заблокирована его попытка.
  • Замена
    69'
    Замена производится в составе "Манчестер Юнайтед". Вилли Камбвала вступает в игру вместо медленно покидавшего поле Джонни Эванса.
  • Желтая карточка
    68'
    Эрлинг Холанн рухнул на газон перед чужой штрафной площадкой. Отмахнул его от себя Рафаэль Варан ценой жёлтой карточки.
  • 67'
    "Манчестер Юнайтед" в позиционной обороне преимущественно действует, другого и не ожидалось. Почти половина второго тайма осталась уже позади.
  • 66'
    Маркус Рэшфорд с левого фланга отдавал низом пас к чужой штрафной на Бруну Фернандеша, и остались без мяча "красные дьяволы".
  • 65'
    Арбитр тем временем забрал мяч у Онаны, чтобы тот вдруг не вбросил его самовольно в игру. Когда врач подошёл к вратарю "МЮ", тот резко поднялся на ноги. Трибуны заметили это и зашлись свистом.
  • Травма, повреждение
    64'
    Подача была у хозяев, а потом проникающий пас от Кевина де Брёйне к ближней штанге. Андре Онана забрал мяч и показал, что ему требуется медицинская помощь.
  • 63'
    Зависли с мячом на правом фланге "небесно-голубые". Бывает с ними такое, выход будет найден из сложившейся локальной игровой ситуации.
  • 62'
    Кевин де Брёйне выкрутил подачу с правого угла чужой штрафной площадки к линии вратарской, и там мяч без фокусов выловил Андре Онана.
  • Угловой
    61'
    Подача-то состоялась, но уже после розыгрыша. Кевин де Брёйне набросил на дальнюю штангу. Дальше - угловой "Сити". Фил Фоден навесил со стандарта с правого края безуспешно.
  • Фол, нарушение
    60'
    Штрафной удар на левом фланге заработали "небесно-голубые", поскольку Диогу Далот сфолил против Натана Аке. Ожидается подача оттуда.
  • Замена
    59'
    Производится замена в составе "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола времени даром не теряет, выпуская Хулиана Альвареса вместо Жереми Доку.
  • Судья
    58'
    Опа! Приостановлена игра пока. Рядом с Андре Онаной обнаружена субстанция, дымящаяся синим цветом. Пиротехника оказалась на газоне.
  • 57'
    А теперь вопрос: случился ли бы этот гол, если бы Анди Мэдли посчитал, что Кайл Уокер сфолил в предшествовавшей ситуации на Маркусе Рэшфорде?
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ФИЛ ФОДЕН!
    И ТУТ БЛЕСТЯЩЕ! Соревнуются по красоте голов команды. Фил Фоден отличился также из-за пределов штрафной площади, поразив левую девятку, вкрутив туда мяч впечатляющим ударом.
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    • Судья
      55'
      Контратака "Ман Юнайтед". Передача чуть влево следует на Маркуса Рэшфорда, который за пределами штрафной площади падает он контакта с Кайлом Уокером. Арбитр не реагирует.
    • 54'
      И удалось сделать это подопечным Эрика тен Хага. У "горожан" не получилось застать своих оппонентов врасплох в ответной атаке. 
    • 53'
      Ошибаются на чужой половине в перепасовке "красные дьяволы", теперь задача у них вернуться назад в оборону без происшествий.
    • 52'
      Не так давно "Манчестер Сити" проигрывал по ходу домашнего матча с "Челси", а в концовке удалось тогда "бело-голубым" достать утешительную ничью.
    • 51'
      Кайл Уокер забросил мяч вперёд к чужой штрафной площадке, а партнёры не смогли продолжить его начинание, и случилась потеря у "Сити".
    • 50'
      Жереми Доку простреливал из района левого угла вратарской, мяч чуть подпрыгнул после рикошета от Диогу Далота, и Андре Онана смахнул сферу.
    • 49'
      Фил Фоден стал смещаться к центру с правого полуфланга и нанёс с левой ноги обводящий удар, который мгновенно был заблокирован Джонни Эвансом.
    • 48'
      "Манчестер Сити" ожидаемо забирает себе мяч после перерыва. "Юнайтед" предстоит тяжёлый тайм, где ошибки надо свести к минимуму.
    • 47'
      Поражение, конечно, не устроит "Манчестер Сити", да и ничья тоже не обрадует Хосепа Гвардиолу и его подопечных.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 0:1. Красивый быстрый гол Маркуса Рэшфорда позволяет "Манчестер Юнайтед" выигрывать в гостях у "Манчестер Сити" по итогам первого тайма манкунианского дерби в Английской премьер-лиге.
    • Угловой
      45'
      Кевин де Брёйне подал корнер с левого края, потом завязалась позиционная атака у "Манчестер Сити", Кайл Уокер пробил с линии штрафной с рикошетом и добился ещё одного корнера, с которого де Брёйне навесил слева в руки Андре Онаны.
    • Угловой
      45'
      Жереми Доку принял длинный заброс с правого фланга слева в чужой штрафной площади. Вскоре прострелил Кевин де Брёйне, а Рафаэль Варан вынес мяч на угловой.
    • Судья
      45'
      Подача с левой стороны пошла у "МЮ". Скотт Мактоминай поборолся с Эдерсоном, потом ещё Бруну Фернандеш мешал вратарю "Сити" вернуть мяч в игру. Арбитр не реагировал.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму.
    • Опасный момент
      45'
      Ох, а это Холанн как не реализует?! Фил Фоден с правого края вратарской скидывал головой, а Эрлинг умудрился ногой запустить мяч значительно выше створа.
    • 44'
      Из верховой борьбы Кевина де Брёйне и Кобби Майну мяч отскочил на ногу Фила Фодена, который с правого полуфланга пробил обратно в Майну.
    • 43'
      Опять долгий контроль мяча демонстрирует "Манчестер Сити", при этом не делая обострения перед чужой штрафной площадкой.
    • 42'
      Кевин де Брёйне сходу пробивал с полукруга и направил мяч гораздо выше перекладины. 15 (3) - 2 (1). Так сейчас выглядит статистика ударов (в створ).
    • 41'
      Немного минут осталось ещё продержаться "красным дьяволам" в первом тайме, чтобы уйти на перерыв в качестве команды, ведущей в счёте.
    • 40'
      Жереми Доку не решился подавать с левого угла чужой штрафной площади, в результате чего застряли хозяева в этой области поля без продвижения.
    • 39'
      Фил Фоден немного ускорился к лицевой линии в правой инсайдной зоне, откуда выполнил навесную передачу аккурат в перчатки Андре Онаны.
    • 38'
      28 - 3. Что это за статистика? Число касаний в чужих штрафных площадках. При этом "Манчестер Юнайтед" забил свой гол из-за пределов штрафной площади.
    • Опасный момент
      37'
      Фил Фоден получил мяч с правой стороны от партнёра на подступах к вратарской площади и нанёс удар, который тут же был заблокирован.
    • 36'
      Жереми Доку принял перевод на левом углу чужой штрафной площадки, откуда выполнил передачу к 11-метровой отметке, и вынесли мяч гости.
    • Опасный момент
      35'
      Кевин де Брёйне разочарован, поскольку только что он с правого полуфланга нанёс низовой удар и не смог поразить ближний угол.
    • Угловой
      34'
      Бернарду Силва разыграл корнер хозяев с правого края. Ничем опасным эта история не обернулась. Безопасна прямо сейчас ситуация для "Юнайтед".
    • Опасный момент
      33'
      Теперь с подбора приложился Родри Эрнандес примерно с линии штрафной площади. В правый нижний угол удар был. Андре Онана туда прыгнул и перевёл мяч на угловой.
    • Опасный момент
      32'
      Прилетел мяч к Холанну на подступах к вратарской площади после неудачной скидки головой Каземиро, и Эрлинг ударил также вторым этажом выше створа.
    • 31'
      71 - 29. Это статистика в плане процентного соотношения владения мячом. 9 ударов по воротам нанесли хозяева, 2 раза пробили гости. Забили однажды визитёры.
    • 30'
      Жереми Доку, войдя слева в чужую штрафную площадь, обыгрался с партнёром и выполнил обводящий удар в правую девятку. Мяч полетел с сильным отклонением он намеченной цели.
    • 29'
      В итоге подача прилетает в руки Андре Онаны. Но это уже в прошлом. В середине поля теперь зарождается новая позиционная акция "Ман Сити".
    • 28'
      Растягивают чужую оборону футболисты "Манчестер Сити", кружа вокруг штрафной площади "Манчестер Юнайтед". Ничего интересного не образуется.
    • 27'
      В центре поля обосновались с мячом "небесно-голубые". Долгий у них раскат шёл. К левому флангу состоялся крен, там заработали аут хозяева, а Пеп Гвардиола похлопал в поднятые ладоши.
    • Угловой
      26'
      Тем временем два угловых с левого фланга успели прибавить к своей коллекции "горожане". Это было до и после ВАРа. А теперь у них корнер с правого фланга, после которого отбиваются успешно гости.
    • Видеоповтор
      25'
      ВАР-проверка в действии. Возможен пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед"... Всё, проверка закончена. Мяч в руку Диогу Далота попал, но неумышленной её сочли и не особо увеличивавшей площадь тела.
    • Опасный момент
      24'
      Маркус Рэшфорд не попал по мячу на правом углу вратарской после доставки с левого края, а если попал бы, то на грани второго пропущенного гола оказались бы "небесно-голубые".
    • 23'
      А вот с обострением после корнером всё так же не ладится у хозяев. Фил Фоден разыграл угловой с правого фланга, и пошла подача в руки Андре Онаны.
    • Угловой
      22'
      Фил Фоден попробовал сделать прострел с правого полуфланга, и удалось ему заработать новый правофланговый угловой для "МС".
    • 21'
      "Ливерпуль" вчера обыграл "Ноттингем Форест" и на данный момент опережает "Манчестер Сити" на четыре очка, возглавляя турнирную таблицу АПЛ.
    • 20'
      Достаточно неплохо футбол на "Этихаде" смотрится. Большое территориальное преимущество у "Сити", при этом контратаки "Юнайтед" имеют заметную колкость.
    • Опасный момент
      19'
      "Манчестер Сити" теперь в перспективной быстрой атаке заработал корнер справа (Фил Фоден пробил, Андре Онана отразил). Не стали тянуть хозяева с его исполнением, но не удалось им всё равно создать опасность после стандарта.
    • Угловой
      18'
      С отскоком от газона не совладал в предыдущем эпизоде Маркус Рэшфорд и позволил Кайлу Уокеру без фола подцепить мяч. Угловой заработали гости, подача Бруну Фернандеша со стандарта ни к чему не привела.
    • 17'
      Маркус Рэшфорд тут снова пытался наказать "Ман Сити" в контратаке, но не удалось нападающему "Юнайтед" прорваться по центру на свидание с Эдерсоном.
    • 16'
      Поблагодарил своего партнёра за точную передачу де Брёйне. Только вот удар у Кевина примерно с левого угла вратарской оказался крайне неточный. Весьма плотно его опекали соперники.
    • Угловой
      15'
      Фил Фоден осуществил подачу корнера с правого фланга в район дальней штанги, где с ловлей мяча не испытал проблем Андре Онана.
    • Опасный момент
      14'
      Момент возник у Фила Фодена! Спешил он к уходящему мячу на правый край вратарской и низом приложился в ближний угол, а Андре Онана отвёл угрозу на угловой.
    • Угловой
      13'
      Подал Фил Фоден ещё один корнер с правого края. Вновь без опасности, но тут уже не получилось у "небесно-голубых" добиться очередного углового.
    • Угловой
      13'
      Фил Фоден стремится забрать мяч, чтобы исполнить угловой с правого края. Это третий корнер хозяев. Подача следует на ближний край вратарской, откуда Бруну Фернандеш переводит мяч на другой угловой.
    • 12'
      Не удалось гостям организовать опасность у чужих ворот благодаря подаче корнера с левого фланга. Бруну Фернандеш навешивал, а Эдерсон сыграл на выходе.
    • Угловой
      11'
      Прямо сейчас психологическое преимущество на стороне "Ман Юнайтед". Визитёры проводят позиционную атаку и зарабатывают угловой на левом фланге.
    • 10'
      Бледен Хосеп Гвардиола в технической зоне. Явно не ожидал он такого расклада. Но ничего, играть же ещё долго, много времени есть у "МС", чтобы отыграться.
    • 9'
      Неожиданно так "Манчестер Юнайтед" вышел вперёд в счёте. Это при 20% владения мячом у гостей.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАРКУС РЭШФОРД!
      ЧТО ЗА ГОЛ! Блестяще исполнил Рэшфорд дальний удар и воткнул мяч в левую девятку. Там Онана далеко мяч вбросил, и около чужой штрафной площадки Бруну Фернандеш выкатил сферу Рэшфорду, ну а тот чётко исполнил сходу. 
    • 8'
      В итоге Кевин де Брёйне всё же навесил с правого края, около ближней штанги мяч от головы Диогу Далота взмыл в воздух, и его выловил Андре Онана.
    • 7'
      Очередной накат "небесно-голубых" на чужую оборону. Правым флангом давят подопечные Хосепа Гвардиолы, но не решаются пока подавать.
    • 6'
      "Манчестер Юнайтед" пробирается в атаку, с правой стороны выполняется мягкая подача на ближнюю штангу, и безо всяких проблем ловит мяч Эдерсон Мораес.
    • Опасный момент
      5'
      Жереми Доку принял перевод партнёра на левом краю чужой штрафной площадки и пробил в ближнюю девятку. То есть целился Доку туда, а получилось немного мимо створа.
    • 4'
      Активно действует "Манчестер Сити" на первых минутах. Хозяева не хотят слишком долго раскручиваться и желают побыстрее открыть счёт.
    • Судья
      3'
      Кевин де Брёйне с левого полуфланга отдал пас в штрафную на Джона Стоунса, который упал после контакта с Каземиро. Арбитр не назначил пенальти.
    • Угловой
      2'
      Был угловой на левом фланге у "Сити". После него дальний удар нанёс Фил Фоден и заработал другой корнер. Не возникло затем опасности после подачи Кевина де Брёйне со стандарта.
    • 1'
      "Манчестер Сити" играет в голубых футболках и гетрах, а также в белых трусах. У "Манчестер Юнайтед" красные футболки, чёрные трусы и гетры.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.