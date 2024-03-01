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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Сити
 
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Манчестер Юнайтед
Прогнозы 48
Манчестер Сити 95.8% (46)
X 2.1% (1)
Манчестер Юнайтед 2.1% (1)
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История личных встреч

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

44 матча

45.5%
9.1%
45.4%
20 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
18 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
3:2
С
2:3
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.57
1.7

Среднее время на гол

57
53

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.35
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

64
67

Голов в среднем за матч

1.45
1.52

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

61
59

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 17 (3) 0.65
Фоден Фил 9 0.35
Альварес Хулиан 8 (1) 0.31
Силва Бернарду 6 0.23
Родри Эрнандес 6 0.23
Грилиш Джек 3 0.12
Доку Жереми 2 0.08
Аке Натан 2 0.08
Аканджи Мануэль 2 0.08
Де Брёйне Кевин 1 0.04
Бобб Оскар 1 0.04
Льюис Рико 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 7 0.27
Мактоминай Скотт 7 0.27
Гарначо Алехандро 5 0.19
Рэшфорд Маркус 5 (1) 0.19
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.12
Магуайр Гарри 1 0.04
Далот Диогу 1 0.04
Эриксен Кристиан 1 0.04
Каземиро Карлос 1 0.04
Линделоф Виктор 1 0.04
Варан Рафаэль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Межбри Ханнибал 1 0.04
Майну Кобби 1 0.04
Эванс Джонни 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Силва Бернарду 6 0
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 4 0
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 4 0
Онана Андре 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Уан-Биссака Аарон 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Манчестер Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
3
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Манчестер Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

27
17
Манчестер Сити
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
58% (15)
27% (7)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (12)
46% (12)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
18

Упущенные победы

33
20

Голы по времени матча

Забито

30
18
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
4
13%
4
22%
1-15
6
20%
4
22%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
6
20%
6
33%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
5
42%
6
40%
76-90

Забито

29
19
9 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
7%
1
5%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
21%
4
21%
46-60
7
24%
3
16%
61-75
7
24%
7
37%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
3
21%
7
35%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
3
21%
2
10%
76-90

Забито

59
37
25 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
6
10%
5
14%
1-15
10
17%
7
19%
16-30
9
15%
2
5%
31-45
9
15%
5
14%
46-60
12
20%
5
14%
61-75
13
22%
13
35%
76-90

Пропущено

26
35
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
2
8%
4
11%
1-15
3
12%
8
23%
16-30
7
27%
2
6%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
6
23%
8
23%
61-75
8
31%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 31%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
6
7
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
5
8
7
6
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
19
7
18
8
1.5
11
15
11
15
2.5
5
21
3
23
3.5
1
25
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 Заявка 26 18 4 4 62 - 23 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 26 11 6 9 40 - 46 39
8.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 26 11 5 10 40 - 40 38
10.
Ньюкасл
 Заявка 26 11 4 11 54 - 45 37
11.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 25
16.
Брентфорд
 Заявка 26 7 4 15 37 - 48 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 26 3 4 19 22 - 66 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 33 минуты.

    Главный судья: Мэдли Анди

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 48
    Манчестер Сити 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Манчестер Юнайтед 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    1.30
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    6.80
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    10.50
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    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Сити
    95.7% (45)
    Ничья
    2.1% (1)
    Манчестер Юнайтед
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (35)
    Меньше
    22.22% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    51.1% (24)
    2:0 Манчестер Сити
    14.9% (7)
    3:1 Манчестер Сити
    12.8% (6)
    4:0 Манчестер Сити
    4.3% (2)
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