Тур: 27. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Мэдли Анди
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
44 матча
45.5%
9.1%
45.4%
20 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
18 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
39
Голов в среднем за матч
1.57
1.7
Среднее время на гол
57
53
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.35
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
64
67
Голов в среднем за матч
1.45
1.52
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
61
59
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|0.65
|Фоден Фил
|9
|0.35
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.31
|Силва Бернарду
|6
|0.23
|Родри Эрнандес
|6
|0.23
|Грилиш Джек
|3
|0.12
|Доку Жереми
|2
|0.08
|Аке Натан
|2
|0.08
|Аканджи Мануэль
|2
|0.08
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.04
|Бобб Оскар
|1
|0.04
|Льюис Рико
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.27
|Мактоминай Скотт
|7
|0.27
|Гарначо Алехандро
|5
|0.19
|Рэшфорд Маркус
|5 (1)
|0.19
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.12
|Магуайр Гарри
|1
|0.04
|Далот Диогу
|1
|0.04
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|1
|0.04
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|Варан Рафаэль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Межбри Ханнибал
|1
|0.04
|Майну Кобби
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|7
|1
|Силва Бернарду
|6
|0
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Эдерсон Мораес
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Онана Андре
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Манчестер Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
3
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Манчестер Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
27
17
Манчестер Сити
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
58% (15)
27% (7)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (12)
46% (12)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
18
Упущенные победы
33
20
Голы по времени матча
Забито
30
18
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
4
13%
4
22%
1-15
6
20%
4
22%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
6
20%
6
33%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
5
42%
6
40%
76-90
Забито
29
19
9 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
7%
1
5%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
21%
4
21%
46-60
7
24%
3
16%
61-75
7
24%
7
37%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
3
21%
7
35%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
3
21%
2
10%
76-90
Забито
59
37
25 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 6
6
10%
5
14%
1-15
10
17%
7
19%
16-30
9
15%
2
5%
31-45
9
15%
5
14%
46-60
12
20%
5
14%
61-75
13
22%
13
35%
76-90
Пропущено
26
35
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
2
8%
4
11%
1-15
3
12%
8
23%
16-30
7
27%
2
6%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
6
23%
8
23%
61-75
8
31%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 31%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
49
310
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
94
58
76
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
197
188
1115
1115
521
323
125
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|40 - 46
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|49 - 41
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|40 - 40
|38
|10.
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|54 - 45
|37
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 42
|32
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 34
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|37 - 48
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|34 - 48
|24
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Манчестер Сити
95.7% (45)
Ничья
2.1% (1)
Манчестер Юнайтед
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (35)
Меньше
22.22% (10)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
51.1% (24)
2:0 Манчестер Сити
14.9% (7)
3:1 Манчестер Сити
12.8% (6)
4:0 Манчестер Сити
4.3% (2)
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