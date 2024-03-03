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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Винтертур
1:0
Перерыв
Ивердон
0'
1:0
20' Гол
Фофана Бубакар
45' Желтая карточка
Adrian Gantenbein

Ход матча

20'
Фофана Бубакар
(Лтайеф Сайфалла)
1:0
45'
Adrian Gantenbein
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Ивердон
1.82
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5.20
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8.93
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Все Коэффициенты
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
6
Randy
Schneider
77
Дзуффи
Лука
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
29
Фофана
Бубакар
II
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
3
Каменович
Димитрие
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
7
Родригес
Мауро
88
Лунгой
Кристофер
9
Аке
Марли
81
Махиус
Аймен
Винтертур
4-2-3-1
Ивердон
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Ивердон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
ЧЛ
2:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:0
К
1:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

8
20

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

1.21
1.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
48

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.31
Ди Джусто Маттео 6 0.23
Samuel Ballet 5 0.19
Туркес Алдин 5 (1) 0.19
Буркарт Нишан 4 0.15
Randy Schneider 3 0.12
Фофана Бубакар II 3 0.12
Adrian Gantenbein 2 0.08
Шеттин Тобиас 2 0.08
Стильхарт Базиль 2 0.08
Буэсс Роман 2 (1) 0.08
Дзуффи Лука 1 0.04
Арнольд Ремо 1 0.04
Loic Luthi 1 0.04
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 7 0.27
Ташар Варол 6 0.23
Махиус Аймен 4 (1) 0.15
Evans Maurin 3 0.12
Сеспедес Борис 3 (1) 0.12
Сотье Антони 2 0.08
Лунгой Кристофер 2 0.08
William Le Pogam 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Тижани Мохамед 1 0.04
Аке Марли 1 0.04
Клепач Михаель 1 0.04
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Randy Schneider 4 1
Стильхарт Базиль 5 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Лтайеф Сайфалла 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Арнольд Ремо 3 0
Туркес Алдин 3 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Adrian Gantenbein 1 0
Келлер Марвин 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 7 1
Тижани Мохамед 5 1
Ташар Варол 6 0
Дель Фабро Дарио 4 1
Махиус Аймен 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Гуннарссон Никлас 2 1
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
William Le Pogam 2 0
Lizeiro 2 0
Родригес Мауро 2 0
Аке Марли 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ивердон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
9
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ивердон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

14
22
Винтертур
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Ивердон
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
11

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

20
11
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
5%
2
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
6
30%
2
18%
61-75
7
35%
2
18%
76-90

Пропущено

19
28
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
21%
2
7%
1-15
3
16%
10
36%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
5
26%
3
11%
61-75
4
21%
7
25%
76-90

Забито

24
22
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
6
25%
5
23%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
8
33%
7
32%
76-90

Пропущено

32
21
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
6
19%
2
10%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
5
16%
4
19%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
1
3%
4
19%
61-75
11
34%
5
24%
76-90

Забито

44
33
17 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 9
1 Не забивали 6
7
16%
7
21%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
7
16%
3
9%
31-45
5
11%
7
21%
46-60
7
16%
4
12%
61-75
15
34%
9
27%
76-90

Пропущено

51
49
24 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
10
20%
4
8%
1-15
6
12%
13
27%
16-30
8
16%
9
18%
31-45
6
12%
4
8%
46-60
6
12%
7
14%
61-75
15
29%
29%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Ивердон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0
Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2

Результаты матчей

Винтертур
Ивердон

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 44%
1
9 раз 36%
3
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
5
1.5
8
5
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
1
11
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
19
6
15
10
1.5
9
16
4
21
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 26 15 6 5 51 - 24 51
2.
Серветт
 26 14 8 4 45 - 29 50
3.
Цюрих
 1:0 26 11 9 6 37 - 26 42
4.
Лугано
 26 12 4 10 46 - 39 40
5.
Санкт-Галлен
 26 12 4 10 38 - 33 40
6.
Люцерн
 26 11 4 11 33 - 36 37
7.
Винтертур
 1:0 26 10 7 9 46 - 50 37
8.
Базель
 26 9 4 13 32 - 39 31
9.
Ивердон
 0:1 26 8 6 12 32 - 51 30
10.
Грасcхоппер
 26 8 5 13 32 - 33 29
11.
Лозанна
 26 7 8 11 35 - 40 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Серветт
 13 8 4 1 27 - 14 28
4.
Цюрих
 1:0 13 7 5 1 20 - 11 26
5.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
6.
Винтертур
 1:0 13 7 3 3 21 - 19 24
7.
Ивердон
 0:1 13 7 3 3 22 - 21 24
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 13 6 1 6 25 - 22 19
3.
Янг Бойз
 0:1 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 1:0 13 4 4 5 17 - 15 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 1:0 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Лозанна
 13 2 4 7 16 - 25 10
9.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 0:1 13 1 3 9 10 - 30 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Лозанна Дюссенн Ноэ 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
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  • 20'
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Винтертур
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