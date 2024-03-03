Тур: 26. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
Ход матча
20'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
81
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Винтертур
Ивердон
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
20
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
17
26
Голов в среднем за матч
1.21
1.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
48
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.31
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.23
|Samuel Ballet
|5
|0.19
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.19
|Буркарт Нишан
|4
|0.15
|Randy Schneider
|3
|0.12
|Фофана Бубакар II
|3
|0.12
|Adrian Gantenbein
|2
|0.08
|Шеттин Тобиас
|2
|0.08
|Стильхарт Базиль
|2
|0.08
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.08
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Арнольд Ремо
|1
|0.04
|Loic Luthi
|1
|0.04
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|7
|0.27
|Ташар Варол
|6
|0.23
|Махиус Аймен
|4 (1)
|0.15
|Evans Maurin
|3
|0.12
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.12
|Сотье Антони
|2
|0.08
|Лунгой Кристофер
|2
|0.08
|William Le Pogam
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Тижани Мохамед
|1
|0.04
|Аке Марли
|1
|0.04
|Клепач Михаель
|1
|0.04
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Randy Schneider
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Арнольд Ремо
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Adrian Gantenbein
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Дель Фабро Дарио
|4
|1
|Махиус Аймен
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Аке Марли
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ивердон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
9
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ивердон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
14
22
Винтертур
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Ивердон
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
27
11
Упущенные победы
22
31
Голы по времени матча
Забито
20
11
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
5%
2
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
6
30%
2
18%
61-75
7
35%
2
18%
76-90
Пропущено
19
28
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
21%
2
7%
1-15
3
16%
10
36%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
5
26%
3
11%
61-75
4
21%
7
25%
76-90
Забито
24
22
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
6
25%
5
23%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
8
33%
7
32%
76-90
Пропущено
32
21
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
6
19%
2
10%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
5
16%
4
19%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
1
3%
4
19%
61-75
11
34%
5
24%
76-90
Забито
44
33
17 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 9
1 Не забивали 6
7
16%
7
21%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
7
16%
3
9%
31-45
5
11%
7
21%
46-60
7
16%
4
12%
61-75
15
34%
9
27%
76-90
Пропущено
51
49
24 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
10
20%
4
8%
1-15
6
12%
13
27%
16-30
8
16%
9
18%
31-45
6
12%
4
8%
46-60
6
12%
7
14%
61-75
15
29%
29%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Ивердон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0
Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2
Результаты матчей
Винтертур
Ивердон
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 44%
1
9 раз 36%
3
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
103
75
85
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
196
1510
916
421
322
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|26
|15
|6
|5
|51 - 24
|51
|2.
|26
|14
|8
|4
|45 - 29
|50
|3.
|1:0
|26
|11
|9
|6
|37 - 26
|42
|4.
|26
|12
|4
|10
|46 - 39
|40
|5.
|26
|12
|4
|10
|38 - 33
|40
|6.
|26
|11
|4
|11
|33 - 36
|37
|7.
|1:0
|26
|10
|7
|9
|46 - 50
|37
|8.
|26
|9
|4
|13
|32 - 39
|31
|9.
|0:1
|26
|8
|6
|12
|32 - 51
|30
|10.
|26
|8
|5
|13
|32 - 33
|29
|11.
|26
|7
|8
|11
|35 - 40
|29
|12.
|26
|3
|7
|16
|26 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 14
|28
|4.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|5.
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|6.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|21 - 19
|24
|7.
|0:1
|13
|7
|3
|3
|22 - 21
|24
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|12.
|13
|1
|6
|6
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|13
|6
|1
|6
|25 - 22
|19
|3.
|0:1
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|5.
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|13
|2
|4
|7
|16 - 25
|10
|9.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|10 - 30
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5