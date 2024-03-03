Тур: 26. Стадион: Schuetzenwiese Stadion. Зрители: 8056
0'
1:0
20' ГолФофана Бубакар
45' Желтая карточкаAdrian Gantenbein
1:1
50' ГолМахиус Аймен
55' Желтая карточкаДзуффи Лука
57' Желтая карточкаМаркеш Криштиан
68' Красная карточкаКаменович Димитрие
2:1
69' ГолДзуффи Лука
90'+8
Ход матча
20'
50'
55'
57'
69'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
488 Количество передач 294
-
62 Владение мячом, % 38
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
81
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Винтертур
Ивердон
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
20
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
17
26
Голов в среднем за матч
1.21
1.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
48
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.31
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.23
|Samuel Ballet
|5
|0.19
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.19
|Буркарт Нишан
|4
|0.15
|Randy Schneider
|3
|0.12
|Фофана Бубакар II
|3
|0.12
|Adrian Gantenbein
|2
|0.08
|Дзуффи Лука
|2
|0.08
|Шеттин Тобиас
|2
|0.08
|Стильхарт Базиль
|2
|0.08
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.08
|Арнольд Ремо
|1
|0.04
|Loic Luthi
|1
|0.04
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|7
|0.27
|Ташар Варол
|6
|0.23
|Махиус Аймен
|5 (1)
|0.19
|Evans Maurin
|3
|0.12
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.12
|Сотье Антони
|2
|0.08
|Лунгой Кристофер
|2
|0.08
|William Le Pogam
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Тижани Мохамед
|1
|0.04
|Аке Марли
|1
|0.04
|Клепач Михаель
|1
|0.04
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Каменович Димитрие
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Randy Schneider
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Арнольд Ремо
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Adrian Gantenbein
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Дель Фабро Дарио
|4
|1
|Махиус Аймен
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Аке Марли
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Каменович Димитрие
|0
|1
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Маркеш Криштиан
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ивердон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
10
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ивердон
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
14
22
Винтертур
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Ивердон
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
31% (8)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
28
11
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
22
12
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
5%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
1
5%
4
33%
46-60
7
32%
2
17%
61-75
7
32%
2
17%
76-90
Пропущено
20
30
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
20%
2
7%
1-15
3
15%
11
37%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
1
5%
1
3%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
4
20%
7
23%
76-90
Забито
24
22
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
6
25%
5
23%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
8
33%
7
32%
76-90
Пропущено
32
21
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
6
19%
2
10%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
5
16%
4
19%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
1
3%
4
19%
61-75
11
34%
5
24%
76-90
Забито
46
34
18 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 9
1 Не забивали 6
7
15%
7
21%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
7
15%
3
9%
31-45
5
11%
8
24%
46-60
8
17%
4
12%
61-75
15
33%
9
26%
76-90
Пропущено
52
51
24 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
10
19%
4
8%
1-15
6
12%
14
27%
16-30
8
15%
9
18%
31-45
7
13%
4
8%
46-60
6
12%
8
16%
61-75
15
29%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Ивердон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0
Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2
Результаты матчей
Винтертур
Ивердон
Точный счет
2:1
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 46%
1
9 раз 35%
3
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
85
85
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
206
1610
917
422
323
125
125
125
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5