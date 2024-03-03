Кордова со своей половины поля пытался убежать в контратаку, но его с помощью нарушения остановил Капленко. Требует футболист "Сочи" жёлтой карточки, однако Шафеев непреклонен.

Перевалила за середину у нас первая половина стартового тайма. Классный футбол мы наблюдаем в Калининграде. Команды пытаются играть в атаку и создают хорошие моменты у ворот друг друга.

Кордова выиграл верховую борьбу на чужой половине поля и головой скинул сферу на левый край, Крамарич мяч получил, но уже за пределами поля. Успокоились сочинцы.

Макарчук получил мяч на левом фланге и пяткой отдал передачу вперёд, Кордова ждал мяча, но его легко сумел опередить Жиров, вернувший владение своему коллективу.

Кордова до последнего пошёл на голкипера "Балтики" и врезался в Латышонка. Неприятный момент, который произошёл по случайности. Обошлось без карточки.

Заметно, что больший объём работы во время перерыва выполнил Роберт Морено. Изменилась игра сочинцев. Пытаются они играть через пас, владея инициативой на чужой половине поля.

Рыбчинский получил игровой снаряд на чужой половине поля и с 27 метров пробил выше перекладины. Негативно на такое решение своего подопечного отреагировал Сергей Игнашевич.

Юкич от правого углового флага выполнил неудачный кросс за пределы штрафной, однако сочинцы остались с мячом и продолжают свою затяжную позиционную атаку.

Стандарт на правом фланге заработали гости. Крамарич выполнил кросс к линии вратарской, Марсело выиграл верховое единоборство, но головой пробил выше перекладины!

Бистрович слева ворвался в штрафную сочинцев и в борьбе с двумя соперниками упал на газон. Шафеев сразу же показал, что никакого пенальти за это падение не будет.

Ковалёв рвался вперёд по правой бровке, однако против него классно сыграл Юкич, сумевший чисто вынести игровой снаряд за боковую. Перешла инициатива к хозяевам в эти минуты.

Рыбчинский по левой бровке протащил мяч через всё поле и от угла штрафной выполнил перспективный кросс в центр, Алекс Фернандес здорово открылся, но его успел опередить Макарчук.

Жиров неаккуратно сыграл на своей половине поля и выбил мяч в Сутормина. Обошлось всё для калининградцев, так как сфера вернулась во владение защитников "Балтики".

Рыбчинский рвался вперёд по левой бровке после отличной проникающей передачи из глубины, вот только его успел опередить Дркушич, выбивший снаряд за боковую.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Балтики". Бистрович выполнил кросс в центр вратарской, а там выше всех выпрыгнул Марсело, головой выбивший мяч.

15' ЛАТЫШОНОК! Красиво в штрафную соперника вошли сочинские футболисты, Кордова получил игровой снаряд на одиннадцатиметровой отметке и низом пробил в правый угол, Латышонок в прыжке перевёл сферу на угловой!

14' Юкич на чужой половине поля вёл активную борьбу с соперником и уронил на газон Бистровича. Шафеев решил, что свистков уже было много, поэтому нарушения не зафиксировал.

13' Затяжная позиционная атака сейчас получилась у "Сочи". Гости классно перекатывали сферу на чужой половине поля, но подобраться близко к владениям Латышонка не удалось.

12' МОМЕНТ! Крамарич со стандарта от левого угла штрафной на исполнение пробил во вратарский угол, Латышонок всё прекрасно видел, поэтому в прыжке отразил сферу в сторону!

11' Ковалёв не успел к мячу у левого угла своей штрафной и попал по ногам Юкичу. Очередной момент, который тянул на предупреждение. Агрессивно действуют команды.

10' ОПАСНО! Луна с правого фланга прострелил в центр штрафной, Фамейе остался один перед воротами, но не смог толком попасть по мячу! Шикарный момент упущен!

9' В прошлом моменте стандарт заработали хозяева. Бистрович с дальней дистанции снова решился на удар, вот только и эта попытка завершилась попаданием в стенку.

8' Сааведра получает жёлтую карточку у "Сочи". Фамейе по центру на скорости тащил мяч к штрафной соперника, а футболист гостей в подкате уронил его на газон.

7' Рыбчинский в центр поля откровенно руками схватил Кравцова. Шафеев нарушение зафиксировал, однако жёлтой карточки за этот фол не показал. Спорный момент.