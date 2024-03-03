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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Балтика
0:0
Первый тайм: 30'
Сочи
0'
5' Желтая карточка
Сааведра Игнасио

Ход матча

5'
 
Сааведра Игнасио
Прогнозы 153
Балтика 68.6% (105)
X 19.6% (30)
Сочи 11.8% (18)
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История личных встреч

Балтика
Сочи

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.16
Гузина Гедеон 2 0.11
Мусаев Тамерлан 2 0.11
Кузьмин Максим 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Пряхин Сергей 1 0.05
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.21
Джорджевич Лука 2 0.11
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.11
Бурмистров Никита 2 0.11
Дркушич Ваня 2 0.11
Игнатьев Иван 2 (1) 0.11
Силвейра Мигел 1 0.05
Медведев Юрий II 1 0.05
Кравцов Кирилл 1 0.05
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Джорджевич Лука 4 0
Кравцов Кирилл 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Заика Кирилл 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Крамарич Мартин 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Сааведра Игнасио 1 0

Результаты матчей

Балтика
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сочи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Балтика
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сочи
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

0
10
Балтика
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сочи
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
6
35%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
6
35%
76-90

Забито

4
11
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
5
38%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
4
40%
5
28%
76-90

Пропущено

26
30
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
5
19%
2
7%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
5
19%
11
37%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
6
23%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3
Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0
Сочи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1
Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0

Результаты матчей

Балтика
Сочи

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Балтика
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
3
6
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
8
10
4
14
1.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 19 11 6 2 29 - 15 39
2.
Зенит
 Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 8 2 31 - 23 35
4.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
6.
Крылья Советов
 Заявка 19 8 5 6 36 - 29 29
7.
Рубин
 Заявка 19 8 5 6 18 - 22 29
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 7 8 4 32 - 25 29
9.
Пари НН
 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
10.
Ростов
 Заявка 19 6 6 7 26 - 29 24
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 19 5 5 9 19 - 23 20
13.
Урал
 Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 0:0 Заявка 19 3 5 11 12 - 24 14
16.
Сочи
 0:0 Заявка 19 3 3 13 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 Заявка 10 6 3 1 19 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Балтика
 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
15.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Сочи
 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Сочи
 0:0 Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 0:0 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (5)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Рыбчинский получил игровой снаряд на чужой половине поля и с 27 метров пробил выше перекладины. Негативно на такое решение своего подопечного отреагировал Сергей Игнашевич. 
  • 29'
    Заметно, что больший объём работы во время перерыва выполнил Роберт Морено. Изменилась игра сочинцев. Пытаются они играть через пас, владея инициативой на чужой половине поля. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Кордова до последнего пошёл на голкипера "Балтики" и врезался в Латышонка. Неприятный момент, который произошёл по случайности. Обошлось без карточки. 
  • 27'
    Макарчук получил мяч на левом фланге и пяткой отдал передачу вперёд, Кордова ждал мяча, но его легко сумел опередить Жиров, вернувший владение своему коллективу. 
  • 26'
    Кордова выиграл верховую борьбу на чужой половине поля и головой скинул сферу на левый край, Крамарич мяч получил, но уже за пределами поля. Успокоились сочинцы. 
  • 25'
    Перевалила за середину у нас первая половина стартового тайма. Классный футбол мы наблюдаем в Калининграде. Команды пытаются играть в атаку и создают хорошие моменты у ворот друг друга. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Кордова со своей половины поля пытался убежать в контратаку, но его с помощью нарушения остановил Капленко. Требует футболист "Сочи" жёлтой карточки, однако Шафеев непреклонен. 
  • Угловой
    23'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Балтики". Бистрович выполнил кросс в центр вратарской, а там выше всех выпрыгнул Марсело, головой выбивший мяч. 
  • 22'
    Рыбчинский рвался вперёд по левой бровке после отличной проникающей передачи из глубины, вот только его успел опередить Дркушич, выбивший снаряд за боковую. 
  • 21'
    Жиров неаккуратно сыграл на своей половине поля и выбил мяч в Сутормина. Обошлось всё для калининградцев, так как сфера вернулась во владение защитников "Балтики". 
  • 20'
    Рыбчинский по левой бровке протащил мяч через всё поле и от угла штрафной выполнил перспективный кросс в центр, Алекс Фернандес здорово открылся, но его успел опередить Макарчук. 
  • 19'
    Ковалёв рвался вперёд по правой бровке, однако против него классно сыграл Юкич, сумевший чисто вынести игровой снаряд за боковую. Перешла инициатива к хозяевам в эти минуты. 
  • Судья
    18'
    Бистрович слева ворвался в штрафную сочинцев и в борьбе с двумя соперниками упал на газон. Шафеев сразу же показал, что никакого пенальти за это падение не будет. 
  • 17'
    Стандарт на правом фланге заработали гости. Крамарич выполнил кросс к линии вратарской, Марсело выиграл верховое единоборство, но головой пробил выше перекладины! 
  • Угловой
    16'
    Юкич от правого углового флага выполнил неудачный кросс за пределы штрафной, однако сочинцы остались с мячом и продолжают свою затяжную позиционную атаку. 
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    • Опасный момент
      15'
      ЛАТЫШОНОК! Красиво в штрафную соперника вошли сочинские футболисты, Кордова получил игровой снаряд на одиннадцатиметровой отметке и низом пробил в правый угол, Латышонок в прыжке перевёл сферу на угловой! 
    • 14'
      Юкич на чужой половине поля вёл активную борьбу с соперником и уронил на газон Бистровича. Шафеев решил, что свистков уже было много, поэтому нарушения не зафиксировал. 
    • 13'
      Затяжная позиционная атака сейчас получилась у "Сочи". Гости классно перекатывали сферу на чужой половине поля, но подобраться близко к владениям Латышонка не удалось. 
    • Опасный момент
      12'
      МОМЕНТ! Крамарич со стандарта от левого угла штрафной на исполнение пробил во вратарский угол, Латышонок всё прекрасно видел, поэтому в прыжке отразил сферу в сторону! 
    • Фол, нарушение
      11'
      Ковалёв не успел к мячу у левого угла своей штрафной и попал по ногам Юкичу. Очередной момент, который тянул на предупреждение. Агрессивно действуют команды. 
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Луна с правого фланга прострелил в центр штрафной, Фамейе остался один перед воротами, но не смог толком попасть по мячу! Шикарный момент упущен! 
    • 9'
      В прошлом моменте стандарт заработали хозяева. Бистрович с дальней дистанции снова решился на удар, вот только и эта попытка завершилась попаданием в стенку. 
    • Желтая карточка
      8'
      Сааведра получает жёлтую карточку у "Сочи". Фамейе по центру на скорости тащил мяч к штрафной соперника, а футболист гостей в подкате уронил его на газон. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Рыбчинский в центр поля откровенно руками схватил Кравцова. Шафеев нарушение зафиксировал, однако жёлтой карточки за этот фол не показал. Спорный момент. 
    • 6'
      Сочинцы здорово начинают эту встречу. Сразу же они забрали игровой снаряд под свой контроль, однако особого продвижения вперёд в эти минуты мы не наблюдаем. 
    • 5'
      Бистрович решил пробить со стандарта. До ворот было 27 метров, но хорвата это не остановило, однако его выстрел пришёлся в стенку. Мог и интереснее закончиться этот штрафной. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Очень активно команды начинают встречу. Фамейе оказался с мячом недалеко от штрафной соперника, и Марсело откровенно толкнул его в спину. Перспективный стандарт заработали хозяева. 
    • Опасный момент
      3'
      КАКОЙ МОМЕНТ! Сутормин получил мяч на правом краю штрафной и выполнил кросс в центр вратарской, Крамарич остался один перед воротами и головой пробил в упор, но попал точно в голкипера "Балтики"! 
    • 2'
      Футболисты "Балтики" вышли на эту встречу в белых футболках и тёмных трусах, сочинцы играют в тёмно-синем комплекте формы. Ворота Латышонка в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • 5'
      Сааведра Игнасио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 0:0 Сочи

    Исход игры
    Балтика
    68.6% (105)
    Ничья
    19.6% (30)
    Сочи
    11.8% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.88% (41)
    Меньше
    66.12% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    52.89% (64)
    Нет
    47.11% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Балтика
    30.1% (46)
    2:1 Балтика
    20.3% (31)
    1:1 Ничья
    15.7% (24)
    1:2 Сочи
    4.6% (7)
    2:0 Балтика
    3.3% (5)
    0:0 Ничья
    2.6% (4)
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