Тур: 21. Стадион: Альянц.
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
21'
33'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
27
Грюлль
Марко
31
Маак
Маттиас
19
Бобциен
Бен
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакНападающий
-
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Майзль ЛукаЗащитник
-
15 Namory Cisse
-
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Лустенау
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
3
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
30
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|7 (3)
|0.33
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.29
|Зайдль Маттиас
|5
|0.24
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.19
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.14
|Кюн Николас
|2
|0.1
|Гргич Лукас
|2
|0.1
|Байич Анте
|1
|0.05
|Ауэр Йонас
|1
|0.05
|Морманн Мартин
|1
|0.05
|Гэйл Тььерри
|1
|0.05
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Namory Cisse
|3
|0.14
|Anthony Schmid
|2
|0.1
|Диаби Ядали
|2
|0.1
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.1
|Dario Grujic
|1
|0.05
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Заттльбергер Николас
|3
|1
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Конголо Теренс
|0
|2
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Гргич Лукас
|3
|0
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
|Ланг Кристоф
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dario Grujic
|5
|0
|Pius Grabher
|3
|1
|Диалло Байла
|3
|1
|Torben Rhein
|4
|0
|Namory Cisse
|2
|1
|Domenik Schierl
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Маак Маттиас
|2
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
|Диаби Ядали
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Аустрия Лустенау
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
6
Рапид Вена
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
27
Упущенные победы
18
0
Рапид Вена
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Аустрия Лустенау
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
3
27
Упущенные победы
27
6
Голы по времени матча
Забито
17
8
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
12%
1
13%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
4
24%
2
25%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
6
43%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90
Забито
18
7
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
4
22%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
28%
2
29%
61-75
4
22%
1
14%
76-90
Пропущено
6
27
4 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
3
50%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
17%
6
22%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
17%
6
22%
61-75
1
17%
4
15%
76-90
Забито
35
15
17 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
6
17%
2
13%
1-15
7
20%
1
7%
16-30
4
11%
1
7%
31-45
4
11%
4
27%
46-60
6
17%
4
27%
61-75
8
23%
3
20%
76-90
Пропущено
20
43
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 17
4
20%
5
12%
1-15
4
20%
7
16%
16-30
1
5%
7
16%
31-45
0
0%
7
16%
46-60
7
35%
8
19%
61-75
4
20%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1
Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0
Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3
Результаты матчей
Рапид Вена
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
14 раз 70%
2
4 раза 20%
1
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
55
28
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
55
28
28
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
614
1010
416
614
317
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|0:0
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|0:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|0:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|0:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8