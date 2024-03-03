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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Рапид Вена
1:1
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
21' Желтая карточка
Конголо Теренс
34' Вторая желтая карточка
Конголо Теренс
0:1
50' Гол
Бобциен Бен
51' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
53' Желтая карточка
Бобциен Бен
56' Желтая карточка
Domenik Schierl
61' Желтая карточка
Кершбаум Роман
76' Красная карточка
Pius Grabher
1:1
78' Пенальти
Грюлль Марко
82' Желтая карточка
Горцель Нико
85' Желтая карточка
Майзль Лука
88' Желтая карточка
Гргич Лукас
90' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
90'+8
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
15
Конголо
Теренс
43
Кверфельд
Леопольд
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Domenik
Schierl
28
Оливейра
Андерсон
31
Маак
Маттиас
6
Dario
Grujic
4
Tobias
Berger
25
Шато
Патерсон
19
Бобциен
Бен
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
10
Lukas
Fridrikas
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Лустенау
4-1-4-1

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Лустенау

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:5
Б
3:3
Б
1:1

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
30

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 8 (4) 0.38
Бургшталлер Гвидо 6 0.29
Зайдль Маттиас 5 0.24
Фалли Маюлу 4 (1) 0.19
Кверфельд Леопольд 3 0.14
Кюн Николас 2 0.1
Гргич Лукас 2 0.1
Байич Анте 1 0.05
Ауэр Йонас 1 0.05
Морманн Мартин 1 0.05
Гэйл Тььерри 1 0.05
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Namory Cisse 3 0.14
Anthony Schmid 2 0.1
Диаби Ядали 2 0.1
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.1
Dario Grujic 1 0.05
Бобциен Бен 1 0.05
Оливейра Андерсон 0 0
Domenik Schierl 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конголо Теренс 1 3
Кверфельд Леопольд 5 0
Заттльбергер Николас 3 1
Хофманн Максимилиан 4 0
Кершбаум Роман 4 0
Гргич Лукас 4 0
Касанвирджо Нерайшо 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Ауэр Йонас 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Морманн Мартин 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Хедль Никлас 1 0
Ланг Кристоф 1 0
Фалли Маюлу 1 0
Robert Klauss 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 3 2
Dario Grujic 5 0
Диалло Байла 3 1
Domenik Schierl 4 0
Torben Rhein 4 0
Namory Cisse 2 1
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Маак Маттиас 2 0
Боатенг Кеннеди 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Бобциен Бен 2 0
Горцель Нико 1 0
Майзль Лука 1 0
Anthony Schmid 1 0
Leo Mikic 1 0
Диаби Ядали 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Аустрия Лустенау
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
7
Рапид Вена
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
27

Упущенные победы

18
0
Рапид Вена
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Аустрия Лустенау
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

3
27

Упущенные победы

28
7

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
6
40%
2
12%
61-75
3
20%
6
35%
76-90

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
4
22%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
28%
2
29%
61-75
4
22%
1
14%
76-90

Пропущено

6
27
4 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
3
50%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
17%
6
22%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
17%
6
22%
61-75
1
17%
4
15%
76-90

Забито

36
16
17 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
6
17%
2
13%
1-15
7
19%
1
6%
16-30
4
11%
1
6%
31-45
4
11%
5
31%
46-60
6
17%
4
25%
61-75
9
25%
3
19%
76-90

Пропущено

21
44
9 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
4
19%
5
11%
1-15
4
19%
7
16%
16-30
1
5%
7
16%
31-45
1
5%
7
16%
46-60
7
33%
8
18%
61-75
4
19%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1
Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0
Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3

Результаты матчей

Рапид Вена
Аустрия Лустенау

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
14 раз 67%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
7
5
6
1.5
2
8
4
7
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
7
5
5
1.5
2
9
2
8
2.5
2
8
3.5
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
7
14
10
11
1.5
4
17
6
15
2.5
3
18
3.5
2
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 6
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Альтах Mike-Steven Baehre 8
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  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Lukas Fridrikas уходит с поля. Namory Cisse выходит вместо него
  • 93'
    Ланг Кристоф уходит с поля. Jovan Zivkovic выходит вместо него
  • 91'
    Anderson получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Гргич Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Конголо Теренс получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 21'
      Конголо Теренс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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