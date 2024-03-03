Тур: 21. Стадион: Альянц.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКонголо Теренс
34' Вторая желтая карточкаКонголо Теренс
0:1
50' ГолБобциен Бен
51' Желтая карточкаКасанвирджо Нерайшо
53' Желтая карточкаБобциен Бен
56' Желтая карточкаDomenik Schierl
61' Желтая карточкаКершбаум Роман
76' Красная карточкаPius Grabher
1:1
78' ПенальтиГрюлль Марко
82' Желтая карточкаГорцель Нико
85' Желтая карточкаМайзль Лука
88' Желтая карточкаГргич Лукас
90' Желтая карточкаОливейра Андерсон
90'+8
Ход матча
21'
34'
50'
0:1
53'
56'
61'
76'
78'
1:1
82'
85'
88'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
27
Грюлль
Марко
31
Маак
Маттиас
19
Бобциен
Бен
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакНападающий
-
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Майзль ЛукаЗащитник
-
15 Namory Cisse
-
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Лустенау
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
3
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
30
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|8 (4)
|0.38
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.29
|Зайдль Маттиас
|5
|0.24
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.19
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.14
|Кюн Николас
|2
|0.1
|Гргич Лукас
|2
|0.1
|Байич Анте
|1
|0.05
|Ауэр Йонас
|1
|0.05
|Морманн Мартин
|1
|0.05
|Гэйл Тььерри
|1
|0.05
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Namory Cisse
|3
|0.14
|Anthony Schmid
|2
|0.1
|Диаби Ядали
|2
|0.1
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.1
|Dario Grujic
|1
|0.05
|Бобциен Бен
|1
|0.05
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Domenik Schierl
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конголо Теренс
|1
|3
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Заттльбергер Николас
|3
|1
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Кершбаум Роман
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
|Ланг Кристоф
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|3
|2
|Dario Grujic
|5
|0
|Диалло Байла
|3
|1
|Domenik Schierl
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Namory Cisse
|2
|1
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Маак Маттиас
|2
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Бобциен Бен
|2
|0
|Горцель Нико
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
|Диаби Ядали
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Аустрия Лустенау
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
7
Рапид Вена
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
27
Упущенные победы
18
0
Рапид Вена
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Аустрия Лустенау
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
3
27
Упущенные победы
28
7
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
6
40%
2
12%
61-75
3
20%
6
35%
76-90
Забито
18
7
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
4
22%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
28%
2
29%
61-75
4
22%
1
14%
76-90
Пропущено
6
27
4 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
3
50%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
17%
6
22%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
17%
6
22%
61-75
1
17%
4
15%
76-90
Забито
36
16
17 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
6
17%
2
13%
1-15
7
19%
1
6%
16-30
4
11%
1
6%
31-45
4
11%
5
31%
46-60
6
17%
4
25%
61-75
9
25%
3
19%
76-90
Пропущено
21
44
9 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
4
19%
5
11%
1-15
4
19%
7
16%
16-30
1
5%
7
16%
31-45
1
5%
7
16%
46-60
7
33%
8
18%
61-75
4
19%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1
Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0
Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3
Результаты матчей
Рапид Вена
Аустрия Лустенау
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
14 раз 67%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
37
56
28
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
47
55
29
28
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
714
1011
417
615
318
219
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 6
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8