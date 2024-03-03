Тур: 21. Стадион: Тиволи Ной.
1:0
Перерыв
0'
33' Желтая карточкаDominik Stumberger
35' Красная карточкаФризер Доминик
1:0
45' ГолТафернер Маттойс
Ход матча
35'
45'
1:0
28
Thomas
Geris
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Thomas GerisПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Шульц КофиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Сваровски Тироль
Хартберг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.09
Среднее время на гол
65
82
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.63
Среднее время на гол
49
55
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.63
1.32
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|5
|0.24
|Кронбергер Лука
|3
|0.14
|Диарра Мамаду
|2
|0.1
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.1
|Скрбо Стефан
|1
|0.05
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.05
|Шульц Кофи
|1
|0.05
|Огринец Санди
|1
|0.05
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.05
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|9
|0.43
|Афдияй Донис
|5
|0.24
|Ланг Кристоф
|5
|0.24
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.1
|Фризер Доминик
|2
|0.1
|Провиденс Рубен
|2
|0.1
|Mamadou Sangare
|1
|0.05
|Christoph Urdl
|1
|0.05
|Диаките Усман
|1
|0.05
|Ibane Bowat
|1
|0.05
|Maximilian Fillafer
|1
|0.05
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Felix Bacher
|4
|1
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Диарра Мамаду
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|2
|Хайль Юрген
|6
|1
|Mamadou Sangare
|4
|1
|Прокоп Доминик
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Manuel Pfeifer
|3
|0
|Ibane Bowat
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Хальвахс Юлиан
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
6
Сваровски Тироль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Хартберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
6
13
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Хартберг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
6
38%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
6
25%
3
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
4
27%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
17%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
6
33%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Забито
17
30
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
11 Не забивали 5
1
6%
5
17%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
5
29%
29%
5
17%
31-45
3
18%
6
20%
46-60
4
24%
7
23%
61-75
2
12%
4
13%
76-90
Пропущено
42
28
15 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 11
9
21%
5
18%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
10
24%
8
29%
46-60
6
14%
3
11%
61-75
11
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0
Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1
Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Хартберг
Точный счет
0:2
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
55
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
91
28
55
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
164
515
1010
218
515
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|0:1
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|2:1
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|1:0
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|0:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|0:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|2:1
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|1:2
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|0:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|2:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|1:2
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|8