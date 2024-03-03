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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Сваровски Тироль
1:0
Перерыв
Хартберг
0'
33' Желтая карточка
Dominik Stumberger
35' Красная карточка
Фризер Доминик
1:0
45' Гол
Тафернер Маттойс

Ход матча

33'
Dominik Stumberger
 
35'
 
Фризер Доминик
38'
Шульц Кофи
Thomas Geris
 
45'
Тафернер Маттойс
(Шульц Кофи)
1:0
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Хартберг
3.35
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5.70
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2.05
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Все Коэффициенты
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
26
Dominik
Stumberger
6
Зульцбахер
Лукас
30
Тафернер
Маттойс
17
Нашбергер
Йоханнес
28
Thomas
Geris
9
Прелец
Ник
98
Огринец
Санди
11
Букса
Александр
1
Заллингер
Рафаэль
20
Manuel
Pfeifer
5
Ibane
Bowat
14
Компош
Пауль
32
Диаките
Усман
45
Mamadou
Sangare
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
28
Хайль
Юрген
10
Афдияй
Донис
70
Провиденс
Рубен
Сваровски Тироль
3-4-3
Хартберг
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Хартберг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
1:5
Б
2:1
Б
4:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.09

Среднее время на гол

65
82

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.63

Среднее время на гол

49
55

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.32

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 5 0.24
Кронбергер Лука 3 0.14
Диарра Мамаду 2 0.1
Эртльталер Юлиус 2 0.1
Скрбо Стефан 1 0.05
Osarenren Okungbowa 1 0.05
Шульц Кофи 1 0.05
Огринец Санди 1 0.05
Зульцбахер Лукас 1 0.05
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 9 0.43
Афдияй Донис 5 0.24
Ланг Кристоф 5 0.24
Прокоп Доминик 2 (1) 0.1
Фризер Доминик 2 0.1
Провиденс Рубен 2 0.1
Mamadou Sangare 1 0.05
Christoph Urdl 1 0.05
Диаките Усман 1 0.05
Ibane Bowat 1 0.05
Maximilian Fillafer 1 0.05
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 5 1
Felix Bacher 4 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Тафернер Маттойс 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Зульцбахер Лукас 2 1
Диарра Мамаду 3 0
Osarenren Okungbowa 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Стейскал Адам 2 0
Шульц Кофи 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Томас Зильбербергер 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 2
Хайль Юрген 6 1
Mamadou Sangare 4 1
Прокоп Доминик 5 0
Афдияй Донис 4 0
Маркус Шопп 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Manuel Pfeifer 3 0
Ibane Bowat 3 0
Фризер Доминик 1 1
Заллингер Рафаэль 2 0
Провиденс Рубен 2 0
Компош Пауль 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Хальвахс Юлиан 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
6
Сваровски Тироль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Хартберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

6
13
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Хартберг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
6
38%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
6
25%
3
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
4
27%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
17%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
6
33%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Забито

17
30
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
11 Не забивали 5
1
6%
5
17%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
5
29%
29%
5
17%
31-45
3
18%
6
20%
46-60
4
24%
7
23%
61-75
2
12%
4
13%
76-90

Пропущено

42
28
15 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 11
9
21%
5
18%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
10
24%
8
29%
46-60
6
14%
3
11%
61-75
11
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0
Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1
Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Хартберг

Точный счет

0:2
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
16
4
5
15
1.5
10
10
2
18
2.5
5
15
1
19
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 0:0 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:0 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 0:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 0:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 2:1 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:0 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 1:0 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 0:0 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 0:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 0:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 2:1 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:0 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 1:0 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 0:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:0 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 2:1 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 0:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 1:0 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:0 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 5
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 8
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Шульц Кофи сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Тафернер Маттойс бьет в цель!
  • 38'
    Thomas Geris уходит с поля. Шульц Кофи выходит вместо него
  • 35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    УДАЛЕНИЕ! - Фризер Доминик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 33'
    Dominik Stumberger получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Сваровски Тироль
Ничья
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