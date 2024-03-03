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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Штурм Грац
0:0
Перерыв
Вольфсбергер
0'
2' Желтая карточка
Китеишвили Отар
27' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон

Ход матча

2'
Китеишвили Отар
 
27'
Горенц-Станкович Йон
 
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Вольфсбергер
3.75
3.80
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5.40
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Все Коэффициенты
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
24
Лавале
Димитри
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
18
Бирет
Мика
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
44
Омич
Эрвин
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
26
Ибертсбергер
Лукас
20
Augustine
Boakye
9
Циммерманн
Бернхард
11
Балло
Тьерно
Штурм Грац
4-3-1-2
Вольфсбергер
3-4-3

История личных встреч

Штурм Грац
Вольфсбергер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 5 0.24
Влодарчик Шимон 5 0.24
Китеишвили Отар 4 0.19
Саркария Манприт 3 (1) 0.14
Прасс Александр 3 0.14
Вютрих Грегори 2 0.1
Горенц-Станкович Йон 2 0.1
Ятта Сиди 2 0.1
Газибегович Юсуф 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Лавале Димитри 1 0.05
Аффенгрубер Давид 1 0.05
Бирет Мика 1 0.05
Шнегг Давид 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 7 (2) 0.33
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.29
Augustine Boakye 5 0.24
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.14
Забитцер Томас 1 0.05
Ридер Флориан 1 0.05
Кеннеди Скотт 1 0.05
Яшич Адис 1 0.05
Омич Эрвин 1 0.05
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 7 0
Прасс Александр 6 0
Хирлендер Штефан 5 0
Горенц-Станкович Йон 5 0
Вютрих Грегори 3 1
Шнегг Давид 3 1
Лавале Димитри 4 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 2 0
Christian Ilzer 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Джонстон Макс 1 0
Бирет Мика 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 8 0
Верачниг Николас 5 1
Augustine Boakye 4 1
Бамба Мохаммед 5 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Шерцер Йонатан 3 0
Кеннеди Скотт 2 0
Балло Тьерно 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Ибертсбергер Лукас 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Ридер Флориан 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Яшич Адис 1 0
Омич Эрвин 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
5
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

18
13
Штурм Грац
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Вольфсбергер
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

21
18

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
27%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

6
14
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
50%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
4
21%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
5
26%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
7
47%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Забито

34
26
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
8
24%
5
19%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
5
15%
4
15%
31-45
8
24%
3
12%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
4
12%
6
23%
76-90

Пропущено

12
29
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 16
4
33%
3
10%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
4
33%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
8%
8
28%
61-75
2
17%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1
Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2
Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Вольфсбергер

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
4
6
2
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
13
7
10
10
1.5
8
12
3
17
2.5
5
15
1
19
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 0:0 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:0 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 0:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 0:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 2:1 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:0 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 1:0 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 0:0 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 0:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 0:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 2:1 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:0 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 1:0 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 0:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:0 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 2:1 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 0:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 1:0 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:0 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 5
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 8
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Горенц-Станкович Йон получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Китеишвили Отар получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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Штурм Грац
Ничья
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3.75
3.80
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5.40
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