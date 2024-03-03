Тур: 21. Стадион: Меркур Арена.
4:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаКитеишвили Отар
27' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
55' Желтая карточкаАлтунашвили Сандро
58' Желтая карточкаЦиммерманн Бернхард
1:0
66' ГолБирет Мика
2:0
70' ГолСаркария Манприт
70' Желтая карточкаБонманн Хендрик
83' Желтая карточкаAugustine Boakye
3:0
85' ГолЛавале Димитри
4:0
89' ГолАффенгрубер Давид
90' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
90'+6
Ход матча
66'
1:0
70'
2:0
70'
83'
85'
89'
4:0
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Штурм Грац
Вольфсбергер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|5
|0.24
|Влодарчик Шимон
|5
|0.24
|Китеишвили Отар
|4
|0.19
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.19
|Прасс Александр
|3
|0.14
|Бирет Мика
|2
|0.1
|Вютрих Грегори
|2
|0.1
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.1
|Лавале Димитри
|2
|0.1
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.1
|Ятта Сиди
|2
|0.1
|Газибегович Юсуф
|1
|0.05
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.05
|Шнегг Давид
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|7 (2)
|0.33
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.29
|Augustine Boakye
|5
|0.24
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.14
|Забитцер Томас
|1
|0.05
|Ридер Флориан
|1
|0.05
|Кеннеди Скотт
|1
|0.05
|Яшич Адис
|1
|0.05
|Омич Эрвин
|1
|0.05
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|7
|0
|Прасс Александр
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|Вютрих Грегори
|3
|1
|Шнегг Давид
|3
|1
|Лавале Димитри
|4
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Augustine Boakye
|5
|1
|Верачниг Николас
|5
|1
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Шерцер Йонатан
|3
|0
|Циммерманн Бернхард
|3
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Балло Тьерно
|2
|0
|Ибертсбергер Лукас
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
5
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
18
13
Штурм Грац
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Вольфсбергер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
21
18
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
21%
3
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
4
33%
61-75
4
21%
4
33%
76-90
Пропущено
6
18
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
50%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
4
21%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
5
26%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
2
11%
2
14%
76-90
Пропущено
6
15
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
7
47%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Забито
38
26
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 9
8
21%
5
19%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
5
13%
4
15%
31-45
8
21%
3
12%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
6
16%
6
23%
76-90
Пропущено
12
33
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
4
33%
3
9%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
4
33%
4
12%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
1
8%
10
30%
61-75
2
17%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1
Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2
Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Вольфсбергер
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
65
46
29
28
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
47
28
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
138
1110
813
417
516
219
219
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 6
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8