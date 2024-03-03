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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Штурм Грац
4:0
Конец матча
Вольфсбергер
0'
2' Желтая карточка
Китеишвили Отар
27' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
55' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
58' Желтая карточка
Циммерманн Бернхард
1:0
66' Гол
Бирет Мика
2:0
70' Гол
Саркария Манприт
70' Желтая карточка
Бонманн Хендрик
83' Желтая карточка
Augustine Boakye
3:0
85' Гол
Лавале Димитри
4:0
89' Гол
Аффенгрубер Давид
90' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
90'+6
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
24
Лавале
Димитри
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
18
Бирет
Мика
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
44
Омич
Эрвин
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
26
Ибертсбергер
Лукас
20
Augustine
Boakye
9
Циммерманн
Бернхард
11
Балло
Тьерно
Штурм Грац
4-3-1-2
Вольфсбергер
3-4-3

История личных встреч

Штурм Грац
Вольфсбергер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 5 0.24
Влодарчик Шимон 5 0.24
Китеишвили Отар 4 0.19
Саркария Манприт 4 (1) 0.19
Прасс Александр 3 0.14
Бирет Мика 2 0.1
Вютрих Грегори 2 0.1
Горенц-Станкович Йон 2 0.1
Лавале Димитри 2 0.1
Аффенгрубер Давид 2 0.1
Ятта Сиди 2 0.1
Газибегович Юсуф 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Шнегг Давид 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 7 (2) 0.33
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.29
Augustine Boakye 5 0.24
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.14
Забитцер Томас 1 0.05
Ридер Флориан 1 0.05
Кеннеди Скотт 1 0.05
Яшич Адис 1 0.05
Омич Эрвин 1 0.05
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 7 0
Прасс Александр 6 0
Хирлендер Штефан 5 0
Горенц-Станкович Йон 5 0
Вютрих Грегори 3 1
Шнегг Давид 3 1
Лавале Димитри 4 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 2 0
Christian Ilzer 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Джонстон Макс 1 0
Бирет Мика 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Augustine Boakye 5 1
Верачниг Николас 5 1
Бамба Мохаммед 5 0
Баумгартнер Доминик 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Шерцер Йонатан 3 0
Циммерманн Бернхард 3 0
Бонманн Хендрик 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Балло Тьерно 2 0
Ибертсбергер Лукас 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Ридер Флориан 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Яшич Адис 1 0
Омич Эрвин 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
5
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Вольфсбергер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

18
13
Штурм Грац
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Вольфсбергер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

21
18

Голы по времени матча

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
21%
3
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
4
33%
61-75
4
21%
4
33%
76-90

Пропущено

6
18
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
50%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
4
21%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
5
26%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
7
47%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Забито

38
26
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 9
8
21%
5
19%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
5
13%
4
15%
31-45
8
21%
3
12%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
6
16%
6
23%
76-90

Пропущено

12
33
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
4
33%
3
9%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
4
33%
4
12%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
1
8%
10
30%
61-75
2
17%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1
Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2
Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Вольфсбергер

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
4
6
2
9
2.5
2
8
2
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
4
7
2
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
13
8
11
10
1.5
8
13
4
17
2.5
5
16
2
19
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 6
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Альтах Mike-Steven Baehre 8
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