  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Альтах
0:0
Конец матча
ЛАСК
0'
40' Желтая карточка
Йегер Лукас
44' Желтая карточка
Демаку Весель
58' Желтая карточка
Пинто Ленни
72' Желтая карточка
Sofian Bahloul
90'+4
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
6
Райнер
Константин
15
Коллер
Пауль-Фридрих
29
Mohamed
Ouedraogo
14
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
27
Гебауэр
Кристиан
9
Нухиу
Атдхи
30
Фадингер
Лукас
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
29
Флеккер
Флориан
18
Йовичич
Бранко
33
Люкенедер
Феликс
30
Хорват
Саша
2
Белло
Джордж
9
Любичич
Марин
17
Усор
Мозес
Альтах
4-3-3
ЛАСК
3-5-2

История личных встреч

Альтах
ЛАСК

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
87.5%
8 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед

30 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
5 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:1
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:0
К
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:2
К
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:4
Б
0:0
ТМК
2:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
3:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
Б(M
2:0
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
1:3
Б(M
3:0
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.6
0.8

Среднее время на гол

150
112

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.2
1.1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

75
81

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.14
Mike-Steven Baehre 3 (1) 0.14
Гебауэр Кристиан 2 0.1
Фадингер Лукас 2 0.1
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.1
Нухиу Атдхи 1 0.05
Йегер Лукас 1 0.05
Гугганиг Лукас 1 0.05
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Mohamed Ouedraogo 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.43
Любичич Марин 4 0.19
Хавель Элиас 2 0.1
Гойгингер Томас 2 (1) 0.1
Цирайс Филипп 2 0.1
Усор Мозес 2 0.1
Флеккер Флориан 1 0.05
Стойкович Филип 1 0.05
Люкенедер Феликс 1 0.05
Балик Гусейн 1 0.05
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 8 0
Mike-Steven Baehre 8 0
Фадингер Лукас 7 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Инголич Сандро 3 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Стоянович Деян 2 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Райнер Константин 2 0
Коллер Пауль-Фридрих 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Демаку Весель 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Jan Jurcec 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 1
Хорват Саша 7 0
Стойкович Филип 5 0
Йовичич Бранко 4 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Белло Джордж 3 0
Любичич Марин 2 0
Реннер Рене 2 0
Андраде Андреас 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Хавель Элиас 1 0
Усор Мозес 1 0

Результаты матчей

Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ЛАСК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
5
Альтах
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

4
14
Альтах
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
ЛАСК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
6
43%
76-90

Пропущено

18
5
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
6
33%
1
20%
31-45
4
22%
1
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
1
20%
76-90

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
4
24%
2
8%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
12%
8
32%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
9
36%
76-90

Пропущено

28
18
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
3
11%
2
11%
1-15
3
11%
5
28%
16-30
8
29%
3
17%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
4
14%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1
Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0
ЛАСК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3
ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1

Результаты матчей

Альтах
ЛАСК

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
8 раз 38%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Альтах
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
5
5
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
5
1
9
1.5
3
8
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
14
7
3
18
1.5
8
13
2
19
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 6
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Демаку Весель получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Йегер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Альтах 0:0 ЛАСК онлайн

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