Тур: 21. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0'
40' Желтая карточкаЙегер Лукас
44' Желтая карточкаДемаку Весель
58' Желтая карточкаПинто Ленни
72' Желтая карточкаSofian Bahloul
90'+4
Ход матча
40'
44'
58'
72'
23
Йегер
Лукас
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
13 Djawal Kaiba
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
44 Тауи АдильНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Альтах
ЛАСК
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
87.5%
8 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед
30 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
5 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.6
0.8
Среднее время на гол
150
112
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.2
1.1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
75
81
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.14
|Mike-Steven Baehre
|3 (1)
|0.14
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.1
|Фадингер Лукас
|2
|0.1
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.1
|Нухиу Атдхи
|1
|0.05
|Йегер Лукас
|1
|0.05
|Гугганиг Лукас
|1
|0.05
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.43
|Любичич Марин
|4
|0.19
|Хавель Элиас
|2
|0.1
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.1
|Цирайс Филипп
|2
|0.1
|Усор Мозес
|2
|0.1
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|Стойкович Филип
|1
|0.05
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|8
|0
|Mike-Steven Baehre
|8
|0
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Райнер Константин
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|1
|Хорват Саша
|7
|0
|Стойкович Филип
|5
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
|Усор Мозес
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ЛАСК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
5
Альтах
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
4
14
Альтах
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
ЛАСК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
6
43%
76-90
Пропущено
18
5
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
6
33%
1
20%
31-45
4
22%
1
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
1
20%
76-90
Забито
17
25
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
4
24%
2
8%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
12%
8
32%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
9
36%
76-90
Пропущено
28
18
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
3
11%
2
11%
1-15
3
11%
5
28%
16-30
8
29%
3
17%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
4
14%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1
Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0
ЛАСК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3
ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Юнион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1
Результаты матчей
Альтах
ЛАСК
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
8 раз 38%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Альтах
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
29
55
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
65
19
38
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
147
318
813
219
417
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 6
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8