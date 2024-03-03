Тур: 1.
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лутцев АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Болов РусланНападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Агеян МигранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Минаев РоманПолузащитник
-
90 Лях АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халимбеков Арслан
История личных встреч
Ротор
Уфа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
144
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|5
|0.26
|Зуйков Сергей
|3
|0.16
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.16
|Никитин Алексей
|2
|0.11
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.11
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|Агеев Михаил
|1
|0.05
|Сафронов Илья
|1
|0.05
|Шмаков Иван
|1
|0.05
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.05
|Камлашев Даниил
|1
|0.05
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агеян Мигран
|5
|0.26
|Перченок Александр
|3
|0.16
|Пасевич Роман
|2
|0.11
|Теняев Александр
|2 (1)
|0.11
|Молтенинов Илья
|2 (1)
|0.11
|Мирошниченко Дмитрий
|1
|0.05
|Троянов Константин
|1
|0.05
|Гуренко Артём
|1
|0.05
|Хлебородов Иван
|1
|0.05
|Емельянов Данила
|1
|0.05
|Минаев Роман
|1
|0.05
|Белоусов Никита
|1
|0.05
|Григорьев Даниил
|1
|0.05
|Халилов Хайдар
|1
|0.05
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троянов Константин
|0
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Уфа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Уфа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
14
Ротор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
72% (13)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Уфа
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
14
10
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
7%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
14
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
14%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
21
24
4 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
10%
7
29%
29%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
8
38%
1
4%
61-75
5
24%
8
33%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
3
19%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1
Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0
Уфа
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Енисей - Уфа 0:0 Шахтёр Караганда - Уфа 0:3 Уфа - Новосибирск 1:0 Енисей - Уфа 0:2
Уфа - Чайка Песчанокопское 2:1 Уфа - Краснодар-2 0:0 Спартак Кострома - Уфа 0:1 Уфа - Динамо Брянск 1:0 Волга Ульяновск - Уфа 0:3 Химки - Уфа 1:0 Иртыш Омск - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Уфа - Торпедо Москва 1:1 Уфа - Ротор 3:0 Муром - Уфа 0:3 Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Уфа 1:0 Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Уфа - Носта 0:0
Результаты матчей
Ротор
Уфа
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ротор
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
36
63
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
414
810
216
315
117
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Муром
|Азявин Илья
|9
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|7
|Металлург Липецк
|Сёмин Денис
|7
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|7
|Муром
|Агуреев Даниил
|7
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Муром
|Бутаков Евгений
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор 0:0 Уфа
Исход игры
Ротор
57.7% (82)
Ничья
26.1% (37)
Уфа
16.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
26.05% (31)
Меньше
73.95% (88)
Обе команды забьют
Да
52.94% (63)
Нет
47.06% (56)
Популярный счёт
1:0 Ротор
31.7% (45)
1:1 Ничья
23.2% (33)
2:1 Ротор
12.7% (18)
1:2 Уфа
8.5% (12)
0:2 Уфа
2.1% (3)
2:0 Ротор
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:1 Уфа
1.4% (2)
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