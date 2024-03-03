  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 1.
Ротор
0:0
Первый тайм: 45'
Уфа
0'
Прогнозы 142
Ротор 57.7% (82)
X 26.1% (37)
Уфа 16.2% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Уфа
2.60
Реклама, fon.bet
2.65
Реклама, fon.bet
2.85
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ротор
Уфа

История личных встреч

Ротор
Уфа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ВЛА
3:0
ВЛА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
144

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 5 0.26
Зуйков Сергей 3 0.16
Магомедов Рашид 3 (1) 0.16
Никитин Алексей 2 0.11
Гаджимурадов Рамазан 2 0.11
Дворецков Филипп 1 0.05
Агеев Михаил 1 0.05
Сафронов Илья 1 0.05
Шмаков Иван 1 0.05
Прищепа Дмитрий 1 0.05
Камлашев Даниил 1 0.05
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агеян Мигран 5 0.26
Перченок Александр 3 0.16
Пасевич Роман 2 0.11
Теняев Александр 2 (1) 0.11
Молтенинов Илья 2 (1) 0.11
Мирошниченко Дмитрий 1 0.05
Троянов Константин 1 0.05
Гуренко Артём 1 0.05
Хлебородов Иван 1 0.05
Емельянов Данила 1 0.05
Минаев Роман 1 0.05
Белоусов Никита 1 0.05
Григорьев Даниил 1 0.05
Халилов Хайдар 1 0.05

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троянов Константин 0 1
Ботака-Иобома Эрвинг 0 1

Результаты матчей

Ротор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Уфа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Уфа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
14
Ротор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
72% (13)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Уфа
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

14
10
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
7%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
14
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
14%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

21
24
4 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
10%
7
29%
29%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
8
38%
1
4%
61-75
5
24%
8
33%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1
Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0
Уфа
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Енисей - Уфа 0:0 Шахтёр Караганда - Уфа 0:3 Уфа - Новосибирск 1:0 Енисей - Уфа 0:2
Уфа - Чайка Песчанокопское 2:1 Уфа - Краснодар-2 0:0 Спартак Кострома - Уфа 0:1 Уфа - Динамо Брянск 1:0 Волга Ульяновск - Уфа 0:3 Химки - Уфа 1:0 Иртыш Омск - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Уфа - Торпедо Москва 1:1 Уфа - Ротор 3:0 Муром - Уфа 0:3 Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Уфа 1:0 Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Уфа - Носта 0:0

Результаты матчей

Ротор
Уфа

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ротор
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
6
3
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
8
10
2
16
2.5
3
15
1
17
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Муром
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Металлург Липецк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Новосибирск
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Чайка Песчанокопское
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Уфа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ротор
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Велес Москва
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Спартак Кострома
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Торпедо Миасс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Калуга
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Текстильщик
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Машук-КМВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Авангард Курск
 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Химик Дзержинск
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ротор
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чайка Песчанокопское
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Металлург Липецк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Родина-2 Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Велес Москва
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Уфа
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Новосибирск
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Муром
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Машук-КМВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Текстильщик
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Торпедо Миасс
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Авангард Курск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Динамо Брянск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Калуга
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Кострома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химик Дзержинск
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Москва
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Уфа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Новосибирск
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Муром
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ротор
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Чайка Песчанокопское
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Металлург Липецк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Челябинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Калуга
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Химик Дзержинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Машук-КМВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Текстильщик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торпедо Миасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Иртыш Омск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Авангард Курск
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 9
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 7
Металлург Липецк Сёмин Денис 7
Текстильщик Скворцов Алексей 7
Муром Агуреев Даниил 7
Весь список

Топ нарушителей
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ротор" - "Уфа" - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Гуренко от углового флага навесил к ближней штанге, где Пелих выбил мяч за пределы поля.
  • 44'
    Гаджимурадов слева со штрафного навесил на Шумских, которому соперники вверху до мяча добраться не позволили.
  • Фол, нарушение
    43'
    Кутин на фланге сбил Арсентьева.
  • 42'
    Дворецков справа откатил мяч к углу штрафной площади на Пяткина, чей удар по воротам соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    40'
    Дворецков у угла чужой штрафной площади врезался в Кутина.
  • 39'
    Гыстаров после передачи справа пропустил мяч на Гуренко, который с пятнадцати метров пробил правее центра. Чагров прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    38'
    Гаджимурадов от углового флага навесил к дальней штанге, где Кутин вверху переиграл волгоградцев и выбил мяч от ворот.
  • 37'
    Прострел Гаджимурадова справа к воротам заблокировал Карпов.
  • 36'
    Пяткин слева отправил вперёд Арсентьева, у которого подача не получалась. Мяч полетел над воротами за пределы поля.
  • Офсайд
    35'
    Гаджимурадов справа оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    34'
    Шаваев у центрального круга нарушил правила. Постепенно обстановка на поле накаляется. Арбитру всё чаще приходится успокаивать игроков.
  • 33'
    Подача у Пасевича справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.
  • 32'
    Справа прошла передача на Гыстарова, которому прицельно головой пробить по воротам помешал Зуйков.
  • 30'
    Пелих мог справа пройти по свободному флангу, но вмешалось поле. Мяч попал в кочку, и Данилу пришлось резко тормозить.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Отличная передача Сафронова прошла направо к воротам на Гаджимурадова, который с восьми метров не смог точно пробить в ближний угол.
    • 28'
      Арсентьев справа в штрафной площади получил мяч и попытался пяткой сделать скидку на Птякина. Соперники обостряющую передачу Даниила перехватили.
    • 26'
      К середине тайма "Ротор" подравнял игру. Хозяева почаще стали появляться у чужой штрафной площади, но вот с точными ударами по воротам у них не клеится.
    • 25'
      Дворецков на правом фланге сильно прокинул мяч мимо Перченка и упустил его за пределы поля.
    • 24'
      Гаджимурадов слева со штрафного навесил на Дворецкова, чья скидка к воротам до партнёров не дошла.
    • Фол, нарушение
      23'
      Кутин на фланге врезал по ногам Арсентьеву. На этот раз обошлось без предъявления карточки.
    • Желтая карточка
      22'
      Перченок за срыв перспективной атаки соперников наказан жёлтой карточкой.
    • Угловой
      21'
      Гуренко разыграл угловой удар с Пасевичем. Навес Романа слева к воротам соперники прервали.
    • 20'
      Заброс Гыстарова слева к одиннадцатиметровой отметке прервал Шумских.
    • 18'
      Заброс Самсонова вперёд по правому флангу получился безадресным. Никто из партнёров Артёма рывка вперёд не сделал.
    • 17'
      Пяткин перехватил прострел Пасевича справа в центр штрафной площади.
    • 16'
      Гаджимиурадов слева откатил мяч на Дворецкова, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • 15'
      Агеян слева навесил к воротам, где Шумских выиграл борьбу вверху и мяч из штрафной площади выбил.
    • 14'
      Пяткин с двадцати трёх метров низом пробил немного левее ворот.
    • 13'
      Стартовый отрезок матча проходит с небольшим преимуществом гостей. "Уфа" чаще оказывается у чужой штрафной площади и беспокоит Чагрова.
    • Желтая карточка
      12'
      Арсентьев получил жёлтую карточку за симуляцию. Попытка заработать пенальти Даниилом завершилась неудачей. Целовальников не увидел фола со стороны Троянова.
    • Угловой
      11'
      Гуренко от углового флага навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Чагров и забрал мяч в руки.
    • 10'
      Гыстаров слева прошёл вперёд, но его прострел к воротам заблокировал Шумских.
    • 8'
      Агеян с Гуренко по центру подошли к чужой штрафной площади и с семнадцати метров Артём пробил по центру ворот. Чагров спокойно забирает мяч в руки.
    • 7'
      Пелих справа прострелил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёрам сыграть не удалось.
    • 6'
      Самсонов справа выдал пас вперёд на Агеяна, который не справился с приёмом мяча.
    • 5'
      Гуренко слева прошёл вперёд и навесил к одиннадцатиметровой отметке, где соперники мяч перехватили.
    • 4'
      Агеян выдал пас направо на Пасевича, который с линии штрафной площади пробил в ближний угол. Чагров присел и мяч поймал.
    • Офсайд
      3'
      Сафронов на правом фланге забежал в офсайд.
    • 2'
      "Ротор" играет в Голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Уфа" - в светло-салатовой форме с тёмно-синими рукавами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Волгоград Арене"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура Российской второй лиги А золото, в котором сыграют «Ротов» и «Уфа». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 142
    Ротор 57.7% (82)
    X 26.1% (37)
    Уфа 16.2% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Уфа
    2.60
    Реклама, fon.bet
    2.65
    Реклама, fon.bet
    2.85
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ротор 0:0 Уфа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 0:0 Уфа

    Исход игры
    Ротор
    57.7% (82)
    Ничья
    26.1% (37)
    Уфа
    16.2% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.05% (31)
    Меньше
    73.95% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (63)
    Нет
    47.06% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    31.7% (45)
    1:1 Ничья
    23.2% (33)
    2:1 Ротор
    12.7% (18)
    1:2 Уфа
    8.5% (12)
    0:2 Уфа
    2.1% (3)
    2:0 Ротор
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    0:1 Уфа
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ротор
    Уфа
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный