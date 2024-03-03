Гыстаров после передачи справа пропустил мяч на Гуренко, который с пятнадцати метров пробил правее центра. Чагров прилёг на газон и забрал мяч в руки.

Дворецков у угла чужой штрафной площади врезался в Кутина.

Дворецков справа откатил мяч к углу штрафной площади на Пяткина, чей удар по воротам соперники заблокировали.

Гаджимурадов слева со штрафного навесил на Шумских, которому соперники вверху до мяча добраться не позволили.

Гуренко от углового флага навесил к ближней штанге, где Пелих выбил мяч за пределы поля.

Пелих мог справа пройти по свободному флангу, но вмешалось поле. Мяч попал в кочку, и Данилу пришлось резко тормозить.

Справа прошла передача на Гыстарова, которому прицельно головой пробить по воротам помешал Зуйков.

Подача у Пасевича справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.

Шаваев у центрального круга нарушил правила. Постепенно обстановка на поле накаляется. Арбитру всё чаще приходится успокаивать игроков.

Пяткин слева отправил вперёд Арсентьева, у которого подача не получалась. Мяч полетел над воротами за пределы поля.

Гаджимурадов от углового флага навесил к дальней штанге, где Кутин вверху переиграл волгоградцев и выбил мяч от ворот.

29' Отличная передача Сафронова прошла направо к воротам на Гаджимурадова, который с восьми метров не смог точно пробить в ближний угол.

28' Арсентьев справа в штрафной площади получил мяч и попытался пяткой сделать скидку на Птякина. Соперники обостряющую передачу Даниила перехватили.

26' К середине тайма "Ротор" подравнял игру. Хозяева почаще стали появляться у чужой штрафной площади, но вот с точными ударами по воротам у них не клеится.

25' Дворецков на правом фланге сильно прокинул мяч мимо Перченка и упустил его за пределы поля.

24' Гаджимурадов слева со штрафного навесил на Дворецкова, чья скидка к воротам до партнёров не дошла.

23' Кутин на фланге врезал по ногам Арсентьеву. На этот раз обошлось без предъявления карточки.

22' Перченок за срыв перспективной атаки соперников наказан жёлтой карточкой.

21' Гуренко разыграл угловой удар с Пасевичем. Навес Романа слева к воротам соперники прервали.

20' Заброс Гыстарова слева к одиннадцатиметровой отметке прервал Шумских.