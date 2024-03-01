  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 1.
Ротор
 
Позже
Уфа
Прогнозы 52
Ротор 55.8% (29)
X 23.1% (12)
Уфа 21.2% (11)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Уфа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ВЛА
3:0
ВЛА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
144

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 5 0.28
Зуйков Сергей 3 0.17
Магомедов Рашид 3 (1) 0.17
Никитин Алексей 2 0.11
Гаджимурадов Рамазан 2 0.11
Дворецков Филипп 1 0.06
Агеев Михаил 1 0.06
Сафронов Илья 1 0.06
Шмаков Иван 1 0.06
Прищепа Дмитрий 1 0.06
Камлашев Даниил 1 0.06
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агеян Мигран 5 0.28
Перченок Александр 3 0.17
Пасевич Роман 2 0.11
Теняев Александр 2 (1) 0.11
Молтенинов Илья 2 (1) 0.11
Мирошниченко Дмитрий 1 0.06
Троянов Константин 1 0.06
Гуренко Артём 1 0.06
Хлебородов Иван 1 0.06
Емельянов Данила 1 0.06
Минаев Роман 1 0.06
Белоусов Никита 1 0.06
Григорьев Даниил 1 0.06
Халилов Хайдар 1 0.06

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троянов Константин 0 1
Ботака-Иобома Эрвинг 0 1

Результаты матчей

Ротор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Уфа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Ротор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Уфа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
14
Ротор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
72% (13)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Уфа
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

14
10
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
7%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
14
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
14%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

21
24
4 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
10%
7
29%
29%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
8
38%
1
4%
61-75
5
24%
8
33%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1
Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0
Уфа
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Енисей - Уфа 0:0 Шахтёр Караганда - Уфа 0:3 Уфа - Новосибирск 1:0 Енисей - Уфа 0:2
Уфа - Чайка Песчанокопское 2:1 Уфа - Краснодар-2 0:0 Спартак Кострома - Уфа 0:1 Уфа - Динамо Брянск 1:0 Волга Ульяновск - Уфа 0:3 Химки - Уфа 1:0 Иртыш Омск - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Уфа - Торпедо Москва 1:1 Уфа - Ротор 3:0 Муром - Уфа 0:3 Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Уфа 1:0 Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Уфа - Носта 0:0

Результаты матчей

Ротор
Уфа

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ротор
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
6
3
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
8
10
2
16
2.5
3
15
1
17
3.5

Группа золото

Команда И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челябинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Муром
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Металлург Липецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Краснодар-2
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Новосибирск
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Велес Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа серебро

Команда И В Н П Г О
1.
Торпедо Миасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Калуга
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Машук-КМВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Иртыш Омск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Авангард Курск
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Текстильщик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Брянск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Кострома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химик Дзержинск
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа золото

Команда И В Н П Г О
1.
Велес Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Новосибирск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Краснодар-2
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Металлург Липецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Муром
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Челябинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Родина-2 Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа серебро

Команда И В Н П Г О
1.
Химик Дзержинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Кострома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Брянск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Текстильщик
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Авангард Курск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Иртыш Омск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Машук-КМВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Калуга
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Миасс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа золото

Команда И В Н П Г О
1.
Велес Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Новосибирск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Краснодар-2
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Металлург Липецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Муром
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Челябинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Родина-2 Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа серебро

Команда И В Н П Г О
1.
Химик Дзержинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Кострома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Брянск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Текстильщик
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Авангард Курск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Иртыш Омск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Машук-КМВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Калуга
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Миасс
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 9
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 7
Металлург Липецк Сёмин Денис 7
Муром Агуреев Даниил 7
Авангард Курск Мухин Евгений 7
Весь список

Топ нарушителей
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2024, осталось 2 дня 4 часа 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Ротор 55.8% (29)
    X 23.1% (12)
    Уфа 21.2% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ротор - Уфа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Ротор - Уфа

    Исход игры
    Ротор
    55.8% (29)
    Ничья
    23.1% (12)
    Уфа
    21.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.67% (12)
    Меньше
    73.33% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    32.7% (17)
    1:1 Ничья
    19.2% (10)
    1:2 Уфа
    11.5% (6)
    2:1 Ротор
    9.6% (5)
    0:2 Уфа
    3.8% (2)
    2:0 Ротор
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ротор
    Уфа
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный