Тур: 21. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Перерыв
0'
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
21
Ратков
Петар
19
Andy
Irving
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хорн ТимоВратарь
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Клагенфурт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
3.2
2.6
Среднее время на гол
28
34
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.42
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.88
1.76
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
51
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|9
|0.43
|Глух Оскар
|5
|0.24
|Ратков Петар
|4
|0.19
|Шимич Роко
|4
|0.19
|Дедич Амар
|3
|0.14
|Койта Секу
|3 (1)
|0.14
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.1
|Доргелес Нене
|2
|0.1
|Форсон Аманква
|2
|0.1
|Фернандо Педро
|2
|0.1
|Беду Самсон
|2
|0.1
|Павлович Страхинья
|1
|0.05
|Соле Умар
|1
|0.05
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.05
|Сучич Лука
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.48
|Andy Irving
|3
|0.14
|Florian Jaritz
|3
|0.14
|Aaron Schwarz
|3
|0.14
|Christopher Cvetko
|2
|0.1
|Nicolas Binder
|1
|0.05
|Верницниг Кристофер
|1
|0.05
|Kosmas Gezos
|1
|0.05
|Бенателли Рико
|1
|0.05
|Nicolas Wimmer
|1
|0.05
|Бонна Соломон
|1
|0.05
|Арвайлер Йонас
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|5
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Шлагер Александер
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Фернандо Педро
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|4
|0
|Sinan Karweina
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Andy Irving
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Менцель Филлип
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бонна Соломон
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Aaron Schwarz
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Аустрия Клагенфурт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
5
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Аустрия Клагенфурт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
21
12
Ред Булл Зальцбург
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Аустрия Клагенфурт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
22
17
Голы по времени матча
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
14%
2
13%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
1
5%
6
38%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
4
19%
4
31%
61-75
2
10%
2
15%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
42
29
20 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
5
12%
2
7%
1-15
7
17%
1
3%
16-30
8
19%
7
24%
31-45
11
26%
4
14%
46-60
5
12%
10
34%
61-75
6
14%
5
17%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
23%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
31%
5
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
2
15%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3
Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0
Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:2
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
64
46
46
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
73
55
28
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
164
137
911
614
317
317
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|0:1
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|2:1
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|1:0
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|0:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|0:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|2:1
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|1:2
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|0:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|2:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|1:2
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|8