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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
0:0
Перерыв
Аустрия Клагенфурт
0'
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.40
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6.30
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12.00
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Все Коэффициенты
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
3
Терзич
Алекса
27
Гурна-Дуат
Люка
18
Бидструп
Мадс
14
Кьергаард
Мауриц
45
Доргелес
Нене
21
Ратков
Петар
11
Фернандо
Педро
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
2
Бонна
Соломон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
9
Nicolas
Binder
77
Aaron
Schwarz
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Клагенфурт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б
2:2
Б
3:2
Б
0:3
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:6
Б
2:1
Б
3:1
К
7:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

3.2
2.6

Среднее время на гол

28
34

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.42

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.88
1.76

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
51

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 9 0.43
Глух Оскар 5 0.24
Ратков Петар 4 0.19
Шимич Роко 4 0.19
Дедич Амар 3 0.14
Койта Секу 3 (1) 0.14
Кьергаард Мауриц 2 0.1
Доргелес Нене 2 0.1
Форсон Аманква 2 0.1
Фернандо Педро 2 0.1
Беду Самсон 2 0.1
Павлович Страхинья 1 0.05
Соле Умар 1 0.05
Пёнтковски Камиль 1 0.05
Сучич Лука 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.48
Andy Irving 3 0.14
Florian Jaritz 3 0.14
Aaron Schwarz 3 0.14
Christopher Cvetko 2 0.1
Nicolas Binder 1 0.05
Верницниг Кристофер 1 0.05
Kosmas Gezos 1 0.05
Бенателли Рико 1 0.05
Nicolas Wimmer 1 0.05
Бонна Соломон 1 0.05
Арвайлер Йонас 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 5 1
Конате Карим 4 0
Шлагер Александер 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Койта Секу 2 0
Дедич Амар 2 0
Капальдо Николас 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Соле Умар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Фернандо Педро 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Глух Оскар 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 4 0
Sinan Karweina 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Nikola Djoric 4 0
Бенателли Рико 3 0
Andy Irving 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Менцель Филлип 2 0
Штрауди Симон 2 0
Бонна Соломон 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Aaron Schwarz 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Аустрия Клагенфурт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
5
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Аустрия Клагенфурт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

21
12
Ред Булл Зальцбург
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Аустрия Клагенфурт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

22
17

Голы по времени матча

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
14%
2
13%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
1
5%
6
38%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Забито

21
13
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
4
19%
4
31%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

42
29
20 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
5
12%
2
7%
1-15
7
17%
1
3%
16-30
8
19%
7
24%
31-45
11
26%
4
14%
46-60
5
12%
10
34%
61-75
6
14%
5
17%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
23%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
31%
5
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
2
15%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3
Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0
Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:2
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
4
6
4
6
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
5
5
2
8
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
16
4
13
7
1.5
9
11
6
14
2.5
3
17
3
17
3.5
2
18
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 0:0 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:0 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 0:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 0:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 2:1 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:0 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 1:0 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 0:0 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 0:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 0:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 2:1 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:0 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 1:0 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 0:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:0 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 2:1 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 0:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 1:0 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:0 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 5
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 8
Весь список
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