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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
1:2
Перерыв
Аустрия Вена
0'
0:1
4' Гол
Фитц Доминик
1:1
36' Гол
Носс Конор
1:2
45' Гол
Грубер Андреас

Ход матча

4'
0:1
Фитц Доминик
(Гуэнуш Хаким)
25'
 
Вучич Ромео
Luca Pazourek
36'
Носс Конор
(Штраусс Фабио)
1:1
45'
1:2
Грубер Андреас
(Крэтзиг Франс)
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Блау-Вайсс Линц
Ничья
Аустрия Вена
3.55
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Все Коэффициенты
1
Nicolas
Schmid
23
Lukas
Tursch
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
11
Луис
Жоао
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
10
Paul
Mensah
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
1
Фрюхтль
Кристиан
2
Luca
Pazourek
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
21
Гуэнуш
Хаким
41
Крэтзиг
Франс
30
Фишер
Манфред
17
Грубер
Андреас
46
Хандль
Йоханнес
9
Хускович
Муарем
36
Фитц
Доминик
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 (1) 0.29
Simon Pirkl 3 0.14
Голлес Джулиан 2 0.1
Paul Mensah 2 0.1
Носс Конор 2 0.1
Маранда Мануэль 2 0.1
Simon Seidl 2 0.1
Фейертаг Штефан 1 0.05
Кох Тобиас 1 (1) 0.05
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 9 0.43
Асллани Фисник 3 0.14
Фитц Доминик 2 0.1
Шмидт Александер 2 0.1
Вучич Ромео 2 0.1
Ранфтль Райнхольд 1 0.05
Гуэнуш Хаким 1 0.05
Крэтзиг Франс 1 0.05
Хандль Йоханнес 1 0.05
Хускович Муарем 1 0.05
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Штраусс Фабио 4 0
Кох Тобиас 4 0
Paul Mensah 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Marco Krainz 3 0
Митрович Данило 3 0
Michael Brandner 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Ronivaldo II 2 0
Добрас Кристиан 0 1
Lukas Tursch 1 0
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 2
Мартинс Марвин 3 2
Ранфтль Райнхольд 5 0
Хандль Йоханнес 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Грубер Андреас 4 0
Хускович Муарем 4 0
Юкич Александар 4 0
Фишер Манфред 3 0
Балтакса Матан 3 0
Фитц Доминик 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Крэтзиг Франс 2 0
Кос Мирко 0 1
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Аустрия Вена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Блау-Вайсс Линц
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

6
12
Блау-Вайсс Линц
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Аустрия Вена
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
36%
3
33%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
23%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
4
40%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

21
7
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
14%
3
43%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
6
29%
1
14%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
4
19%
1
14%
76-90

Забито

21
21
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
8
38%
5
24%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
1
5%
5
24%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
5
24%
5
24%
76-90

Пропущено

34
21
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
6
18%
5
24%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
8
24%
4
19%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
6
18%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1
Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0
Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
11
9
5
15
1.5
7
13
2
18
2.5
2
18
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 0:0 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 0:0 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 0:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 0:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 2:1 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:0 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 1:0 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 0:0 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 0:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 0:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 2:1 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:0 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 1:0 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 0:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 0:0 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 2:1 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 0:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 1:0 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 1:2 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:0 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 5
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 8
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Блау-Вайсс Линц
Ничья
Аустрия Вена
3.55
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5.00
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2.10
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Где смотреть матч Блау-Вайсс Линц 1:2 Аустрия Вена онлайн

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Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена
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