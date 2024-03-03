Тур: 21. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
1:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолФитц Доминик
1:1
36' ГолНосс Конор
1:2
45' ГолГрубер Андреас
57' Желтая карточкаГалвао Лукас
63' Желтая карточкаХандль Йоханнес
86' Желтая карточкаPaul Mensah
89' Желтая карточкаМаранда Мануэль
90' Желтая карточкаГуэнуш Хаким
90'+6
Ход матча
4'
0:1
36'
1:1
45'
1:2
57'
63'
86'
89'
90'
23
Lukas
Tursch
11
Луис
Жоао
10
Paul
Mensah
24
Tin
Plavotic
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луис ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Simon Seidl
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6 (1)
|0.29
|Simon Pirkl
|3
|0.14
|Голлес Джулиан
|2
|0.1
|Paul Mensah
|2
|0.1
|Носс Конор
|2
|0.1
|Маранда Мануэль
|2
|0.1
|Simon Seidl
|2
|0.1
|Фейертаг Штефан
|1
|0.05
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.05
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|9
|0.43
|Асллани Фисник
|3
|0.14
|Фитц Доминик
|2
|0.1
|Шмидт Александер
|2
|0.1
|Вучич Ромео
|2
|0.1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.05
|Крэтзиг Франс
|1
|0.05
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.05
|Хандль Йоханнес
|1
|0.05
|Хускович Муарем
|1
|0.05
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Paul Mensah
|5
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Кох Тобиас
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Добрас Кристиан
|0
|1
|Lukas Tursch
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|6
|2
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Хандль Йоханнес
|6
|0
|Ранфтль Райнхольд
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Гуэнуш Хаким
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Крэтзиг Франс
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Аустрия Вена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
4
Блау-Вайсс Линц
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Аустрия Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
6
12
Блау-Вайсс Линц
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
33%
4
36%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
27%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
5
33%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
4
40%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
21
7
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
14%
3
43%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
6
29%
1
14%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
4
19%
1
14%
76-90
Забито
22
23
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
8
36%
6
26%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
2
9%
6
26%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
5
23%
5
22%
76-90
Пропущено
36
22
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
7
19%
5
23%
1-15
3
8%
2
9%
16-30
7
19%
6
27%
31-45
8
22%
4
18%
46-60
5
14%
3
14%
61-75
6
17%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1
Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0
Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
55
38
46
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
74
28
47
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
129
516
813
219
219
120
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 6
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8