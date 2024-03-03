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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Хоффенхайм
1:0
Первый тайм: 8'
Вердер

Ход матча

8'
Байер Максимилиан
(Стах Антон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 124
Хоффенхайм 65.3% (81)
X 29.8% (37)
Вердер 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
23
Брукс
Джон
3
Кадержабек
Павел
16
Стах
Антон
40
Тохумджу
Умут
21
Бюльтер
Мариус
9
Бебу
Ила
10
Вегхорст
Ваут
14
Байер
Максимилиан
30
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
7
Дукш
Марвин
29
Вольтемаде
Ник
Хоффенхайм
3-4-3
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Вердер

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

31 матч

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
К
1:0
Б
1:0
Б
3:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:4
Б
2:2
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
К
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
5:4

Голы

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.57
1.65

Среднее время на гол

57
54

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.71
1.64

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

51
51

Голов в среднем за матч

1.65
1.65

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 11 0.46
Крамарич Андрей 8 (5) 0.33
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.21
Бебу Ила 4 0.17
Прёмель Гриша 3 0.13
Сков Роберт 3 0.13
Кабак Озан 2 0.08
Гриллич Флориан 1 0.04
Бюльтер Мариус 1 0.04
Стах Антон 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Брукс Джон 1 0.04
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.38
Нжинма Джастин 5 0.21
Борре Рафаэль 4 0.17
Вайзер Митчелл 2 0.08
Шмид Романо 2 0.08
Стаге Йенс 2 0.08
Штарк Никлас 2 0.08
Биттенкорт Леонардо 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Деман Оливье 1 0.04
Малатини Хулиан 1 0.04
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Брукс Джон 6 0
Акпогума Кевин 6 0
Гриллич Флориан 6 0
Кабак Озан 6 0
Кадержабек Павел 4 0
Стах Антон 4 0
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Бебу Ила 3 0
Тохумджу Умут 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 7 0
Дукш Марвин 6 0
Стаге Йенс 5 0
Вайзер Митчелл 4 0
Штарк Никлас 4 0
Юнг Антони 4 0
Шмид Романо 4 0
Линен Сенне 4 0
Деман Оливье 4 0
Фридль Марко 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Вердер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

12
9
Хоффенхайм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Вердер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

20
15
Хоффенхайм
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Вердер
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

32
24

Голы по времени матча

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
12%
3
25%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
17%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
2
12%
3
25%
76-90

Пропущено

20
17
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
10%
2
12%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
7
35%
3
18%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
1
5%
5
29%
29%
61-75
5
25%
2
12%
76-90

Забито

24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
5
21%
3
16%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
5
21%
4
21%
76-90

Пропущено

23
19
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
5
22%
3
16%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
5
22%
1
5%
46-60
7
30%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Забито

41
31
20 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
7
17%
6
19%
1-15
7
17%
2
6%
16-30
6
15%
3
10%
31-45
8
20%
5
16%
46-60
6
15%
8
26%
61-75
7
17%
7
23%
76-90

Пропущено

43
36
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
2
5%
6
17%
1-15
9
21%
5
14%
16-30
9
21%
7
19%
31-45
6
14%
4
11%
46-60
8
19%
8
22%
61-75
9
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2
Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3
Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1
Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3

Результаты матчей

Хоффенхайм
Вердер

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:3
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

2:3
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
3
8 раз 35%
2
4 раза 17%
0
2 раза 9%
2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
4
7
1.5
7
5
3
8
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
4
7
5
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
18
5
12
11
1.5
11
12
8
15
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 24 16 2 6 55 - 31 50
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 24 8 7 9 41 - 43 31
8.
Вердер
 0:0 Заявка 24 8 7 9 32 - 35 31
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Унион Берлин
 Заявка 24 7 4 13 23 - 39 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
15.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
16.
Кёльн
 Заявка 24 3 8 13 16 - 39 17
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 0:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 12 2 5 5 17 - 20 11
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Вердер
 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 20 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Штутгарт Каразор Атакан 8
Весь список
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    Прогнозы 124
    Хоффенхайм 65.3% (81)
    X 29.8% (37)
    Вердер 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Вердер
    2.10
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    4.20
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    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 Вердер

    Исход игры
    Хоффенхайм
    65.6% (82)
    Ничья
    29.6% (37)
    Вердер
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.46% (78)
    Меньше
    35.54% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    85.12% (103)
    Нет
    14.88% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    47.2% (59)
    1:1 Ничья
    20% (25)
    1:0 Хоффенхайм
    10.4% (13)
    2:2 Ничья
    9.6% (12)
    2:0 Хоффенхайм
    2.4% (3)
    3:2 Хоффенхайм
    1.6% (2)
    3:1 Хоффенхайм
    1.6% (2)
    1:2 Вердер
    1.6% (2)
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