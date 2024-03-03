Тур: 24. Стадион: Презеро Арена. Зрители: 25000 Главный судья: Йолленбек Маттиас
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБайер Максимилиан
2:0
44' ГолБайер Максимилиан
49' Желтая карточкаГриллич Флориан
51' Желтая карточкаТохумджу Умут
62' Желтая карточкаБюльтер Мариус
73' Вторая желтая карточкаБюльтер Мариус
78' Желтая карточкаКадержабек Павел
85' Желтая карточкаДеман Оливье
2:1
90' ГолАльверо Скелли
90'+8
Ход матча
8'
1:0
44'
2:0
49'
51'
62'
73'
78'
85'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
435 Количество передач 480
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Брукс
Джон
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Рекер СимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Опиц ЛеонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Вердер
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
31 матч
25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.57
1.65
Среднее время на гол
57
54
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.71
1.64
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
51
51
Голов в среднем за матч
1.65
1.65
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|12
|0.5
|Крамарич Андрей
|8 (5)
|0.33
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.21
|Бебу Ила
|4
|0.17
|Прёмель Гриша
|3
|0.13
|Сков Роберт
|3
|0.13
|Кабак Озан
|2
|0.08
|Гриллич Флориан
|1
|0.04
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|Стах Антон
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Брукс Джон
|1
|0.04
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.38
|Нжинма Джастин
|5
|0.21
|Борре Рафаэль
|4
|0.17
|Вайзер Митчелл
|2
|0.08
|Шмид Романо
|2
|0.08
|Стаге Йенс
|2
|0.08
|Штарк Никлас
|2
|0.08
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Деман Оливье
|1
|0.04
|Малатини Хулиан
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Брукс Джон
|6
|0
|Акпогума Кевин
|6
|0
|Кабак Озан
|6
|0
|Кадержабек Павел
|5
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Тохумджу Умут
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Дукш Марвин
|6
|0
|Стаге Йенс
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Вайзер Митчелл
|4
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Юнг Антони
|4
|0
|Шмид Романо
|4
|0
|Линен Сенне
|4
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Вердер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
12
10
Хоффенхайм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Вердер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
20
15
Хоффенхайм
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Вердер
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
32
25
Голы по времени матча
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
16%
3
23%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
2
11%
4
31%
76-90
Пропущено
21
19
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
10%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
7
33%
4
21%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
6
29%
2
11%
76-90
Забито
24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
5
21%
3
16%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
5
21%
4
21%
76-90
Пропущено
23
19
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
5
22%
3
16%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
5
22%
1
5%
46-60
7
30%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90
Забито
43
32
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
8
19%
6
19%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
7
16%
3
9%
31-45
8
19%
5
16%
46-60
6
14%
8
25%
61-75
7
16%
8
25%
76-90
Пропущено
44
38
20 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 19
2
5%
7
18%
1-15
9
20%
5
13%
16-30
9
20%
8
21%
31-45
6
14%
4
11%
46-60
8
18%
8
21%
61-75
10
23%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2
Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3
Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1
Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3
Результаты матчей
Хоффенхайм
Вердер
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:3
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
2:3
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
3
8 раз 33%
2
5 раз 21%
0
2 раза 8%
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
57
75
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
84
48
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
195
1311
1113
816
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|61 - 16
|64
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|55 - 31
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|48 - 30
|44
|5.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|53 - 31
|43
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 44
|33
|8.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|33 - 37
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 42
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|42 - 46
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|16.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|16 - 39
|17
|17.
|Заявка
|24
|2
|10
|12
|19 - 38
|16
|18.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|24 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|20 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|8
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:1 Вердер
Исход игры
Хоффенхайм
65.6% (82)
Ничья
29.6% (37)
Вердер
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
64.46% (78)
Меньше
35.54% (43)
Обе команды забьют
Да
85.12% (103)
Нет
14.88% (18)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
47.2% (59)
1:1 Ничья
20% (25)
1:0 Хоффенхайм
10.4% (13)
2:2 Ничья
9.6% (12)
2:0 Хоффенхайм
2.4% (3)
3:2 Хоффенхайм
1.6% (2)
3:1 Хоффенхайм
1.6% (2)
1:2 Вердер
1.6% (2)
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