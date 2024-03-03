Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Г О О О О Л - Альверо Скелли из команды Вердер забил фантастический гол правой пяткой!

92' Удар от ворот произведет Вердер

91' Нсоки Стенли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

89' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Нжинма Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Матч возобновлен

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Бауманн Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Деман Оливье совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Вайзер Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Малатини Хулиан из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Нжинма Джастин бьет ударом через себя, но Оливер Бауманн блокирует удар!

82' Вайзер Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Хорошую попытку сделал Альверо Скелли . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Деман Оливье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

78' Кадержабек Павел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Байер Максимилиан из команды Хоффенхайм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

76' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Вердер

72' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хоффенхайм пробьет пенальти!

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хоффенхайм

69' Бебу Ила из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Гайгер Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Вердер

68' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

65' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Юнг Антони нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

63' Дукш Марвин пробил со штрафного прямо в стенку

62' Бюльтер Мариус получил желтую карточку от судьи

60' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хорошую попытку сделал Гриллич Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Байер Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

58' Оооо... вот это был удар! Байер Максимилиан должен был забить с этой позиции.

58' Хорошую попытку сделал Байер Максимилиан . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Бебу Ила из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Тохумджу Умут из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Стах Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Юнг Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Юнг Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

52' Оооо... вот это был удар! Агу Феликс должен был забить с этой позиции.

52' Агу Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Стаге Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Тохумджу Умут получает желтую карточку за неспортивное поведение