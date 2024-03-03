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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 25000 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Хоффенхайм
2:1
Конец матча
Вердер
0'
1:0
8' Гол
Байер Максимилиан
2:0
44' Гол
Байер Максимилиан
49' Желтая карточка
Гриллич Флориан
51' Желтая карточка
Тохумджу Умут
62' Желтая карточка
Бюльтер Мариус
73' Вторая желтая карточка
Бюльтер Мариус
78' Желтая карточка
Кадержабек Павел
85' Желтая карточка
Деман Оливье
2:1
90' Гол
Альверо Скелли
90'+8

Ход матча

8'
Байер Максимилиан
(Стах Антон)
1:0
44'
Байер Максимилиан
(Бебу Ила)
2:0
49'
Гриллич Флориан
 
51'
Тохумджу Умут
 
62'
Бюльтер Мариус
 
64'
 
Нжинма Джастин
Дукш Марвин
64'
 
Деман Оливье
Агу Феликс
65'
Гайгер Деннис
Тохумджу Умут
 
72'
 
Альверо Скелли
Стаге Йенс
72'
 
Ковнацки Давид
Вольтемаде Ник
73'
Бюльтер Мариус
 
77'
Нсоки Стенли
Байер Максимилиан
 
78'
Кадержабек Павел
 
85'
 
Деман Оливье
85'
 
Биттенкорт Леонардо
Гросс Кристиан
87'
Беккер Финн
Гайгер Деннис
 
90'
2:1
Альверо Скелли
(Вайзер Митчелл)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 435 Количество передач 480
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Хоффенхайм 65.6% (82)
X 29.6% (37)
Вердер 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
23
Брукс
Джон
3
Кадержабек
Павел
16
Стах
Антон
40
Тохумджу
Умут
21
Бюльтер
Мариус
9
Бебу
Ила
10
Вегхорст
Ваут
14
Байер
Максимилиан
30
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
7
Дукш
Марвин
29
Вольтемаде
Ник
Хоффенхайм
3-4-3
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Вердер

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

31 матч

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
К
1:0
Б
1:0
Б
3:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:4
Б
2:2
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
К
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
5:4

Голы

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.57
1.65

Среднее время на гол

57
54

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.71
1.64

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

51
51

Голов в среднем за матч

1.65
1.65

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 12 0.5
Крамарич Андрей 8 (5) 0.33
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.21
Бебу Ила 4 0.17
Прёмель Гриша 3 0.13
Сков Роберт 3 0.13
Кабак Озан 2 0.08
Гриллич Флориан 1 0.04
Бюльтер Мариус 1 0.04
Стах Антон 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Брукс Джон 1 0.04
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.38
Нжинма Джастин 5 0.21
Борре Рафаэль 4 0.17
Вайзер Митчелл 2 0.08
Шмид Романо 2 0.08
Стаге Йенс 2 0.08
Штарк Никлас 2 0.08
Биттенкорт Леонардо 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Деман Оливье 1 0.04
Малатини Хулиан 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Гриллич Флориан 7 0
Брукс Джон 6 0
Акпогума Кевин 6 0
Кабак Озан 6 0
Кадержабек Павел 5 0
Стах Антон 4 0
Тохумджу Умут 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Бебу Ила 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 7 0
Дукш Марвин 6 0
Стаге Йенс 5 0
Деман Оливье 5 0
Вайзер Митчелл 4 0
Штарк Никлас 4 0
Юнг Антони 4 0
Шмид Романо 4 0
Линен Сенне 4 0
Фридль Марко 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Вердер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

12
10
Хоффенхайм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Вердер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

20
15
Хоффенхайм
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Вердер
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

32
25

Голы по времени матча

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
16%
3
23%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
2
11%
4
31%
76-90

Пропущено

21
19
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
10%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
7
33%
4
21%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
6
29%
2
11%
76-90

Забито

24
19
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
5
21%
3
16%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
5
21%
4
21%
76-90

Пропущено

23
19
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
5
22%
3
16%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
5
22%
1
5%
46-60
7
30%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Забито

43
32
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
8
19%
6
19%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
7
16%
3
9%
31-45
8
19%
5
16%
46-60
6
14%
8
25%
61-75
7
16%
8
25%
76-90

Пропущено

44
38
20 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 19
2
5%
7
18%
1-15
9
20%
5
13%
16-30
9
20%
8
21%
31-45
6
14%
4
11%
46-60
8
18%
8
21%
61-75
10
23%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2
Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3
Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1
Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3

Результаты матчей

Хоффенхайм
Вердер

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:3
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

2:3
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
3
8 раз 33%
2
5 раз 21%
0
2 раза 8%
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
7
5
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
4
8
5
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
19
5
13
11
1.5
11
13
8
16
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 24 16 2 6 55 - 31 50
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Вердер
 Заявка 24 8 6 10 33 - 37 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Унион Берлин
 Заявка 24 7 4 13 23 - 39 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
15.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
16.
Кёльн
 Заявка 24 3 8 13 16 - 39 17
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
9.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 20 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Штутгарт Каразор Атакан 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 47%, Вердер: 53%.
  • 98'
    Биттенкорт Леонардо из команды Вердер нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 98'
    Стах Антон из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Вердер пытается что-то создать.
  • 97'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Хоффенхайм 65.6% (82)
    X 29.6% (37)
    Вердер 4.8% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:1 Вердер

    Исход игры
    Хоффенхайм
    65.6% (82)
    Ничья
    29.6% (37)
    Вердер
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.46% (78)
    Меньше
    35.54% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    85.12% (103)
    Нет
    14.88% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    47.2% (59)
    1:1 Ничья
    20% (25)
    1:0 Хоффенхайм
    10.4% (13)
    2:2 Ничья
    9.6% (12)
    2:0 Хоффенхайм
    2.4% (3)
    3:2 Хоффенхайм
    1.6% (2)
    3:1 Хоффенхайм
    1.6% (2)
    1:2 Вердер
    1.6% (2)
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